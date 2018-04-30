HABER

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 21:54 | Son Güncelleme

Fransa'da 20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini internetten bekaretini satışa çıkardı. Utanç verici satıştan bekaretini satışa çıkaran genç kız 1,2 milyon euro aldı.

20 yaşındaki üniversiteli kız bekaretini 1,2 milyon euroya sattı

Fransa'nın başkenti Paris'te yaşayan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi, ilk ilişkisine internet üzerinden tanıştığı bir bankacıyla girdi! Jasmine isimli kız, utanç verici satıştan 1,2 milyon euro aldı. Eski Wall Street bankacısı Jasmin'le birlikte olabilmek için Los Angeles ve Münih'ten erkeklerle yarıştı.

20 yaşındaki üniversite öğrencisi, müşterisiyle ilk buluşmasında biraz gergin olduğunu ancak sonrasında orta yaşlı adamdan hoşlandığını söylüyor. Genç kız, "İnsanların çoğu ilk deneyimini tekrar yaşama şansı yakalasaydı, 1,2 milyonu tercih ederdi" diyor.

DUNYA TURUNA ÇIKMAK İSTİYOR

Para hesabına yatan Jasmine, dünya turuna çıkmak ve kendi şirketini kurmak istiyor. İngiliz basınına konuşan genç kız, çok dindar bir ailede büyüdüğünü ve normalde evleninceye kadar ilişkiye girmek istemediğini ancak parayı tercih ettiğini anlattı.

867946_1

867946_2

867946_3

867946_4

867946_5

867946_6

867946_7

Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!Kadınlar için 'mastürbasyon kursu' ortalığı karıştırdı!
Deprem uzmanlarından korkutan uyarıDeprem uzmanlarından korkutan uyarı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fransa bekaret satışı internet Wall Street Los Angeles Münih

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Berat gecesi affedilmeyecek 7 kişi

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Eski NATO Genel Sekreteri Rasmussen'in Twitter hesabından 15 Temmuz paylaşımı: Biliyorduk, yardım etmedik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Şırnak Cizre'de 2 katlı ev çöktü: Ölü ve yaralılar var!

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Cuma hutbesi sırasında başkanlık sistemini eleştiren Müftü Yardımcısı açığa alındı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

Başbakan Binali Yıldırım yaşlılık aylığının artırıldığını açıkladı

1 Mayıs alarmı!

1 Mayıs alarmı!

Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

Tunceli'de çatışma! Yaralı askerler hastaneye kaldırıldı

Bahçeli: Muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı’dır

Bahçeli: Muazzam millet hareketi devrededir, bu da Cumhur İttifakı’dır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.