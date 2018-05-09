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20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 00:38 | Son Güncelleme

TBMM Genel Kurulu'nda, aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk ve Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini yeni kurulacak 20 üniversiteye bağlayan kanun tasarısı kabul edildi.

20 yeni üniversite kurulmasını öngören yasa kabul edildi

İstanbul, Gazi, İnönü Üniversitelerinin de bulunduğu 13 üniversitenin bölünmesini ve 20 yeni üniversite kurulmasını düzenleyen tasarı Meclis Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaştı. Bir önergeyle “İstanbul Cerrahpaşa Üniversitesi” adı “İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa” şeklinde değiştirildi.

Yasa, 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kurulmasını öngörürken; aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes’in de bulunduğu bazı üniversitelerin bölümlerini, yeni üniversitelere bağlıyor.

Yasaya göre, Gaziantep Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Konya Teknik Üniversitesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Malatya Turgut Özal Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Tarsus Üniversitesi, Trabzon Üniversitesi, Kayseri Üniversitesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, Eskişehir Teknik Üniversitesi, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi adlarıyla 16 devlet üniversitesi kuruluyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi, İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.

BİNALİ YIDIRIM ÜNİVERSİTESİ

Bazı üniversitelerin adı, bulundukları şehirlerin isimleri eklenerek değiştiriliyor. Uludağ Üniversitesinin adı “Bursa Uludağ Üniversitesi”, Cumhuriyet Üniversitesinin adı “Sivas Cumhuriyet Üniversitesi”, Adnan Menderes Üniversitesinin adı “Aydın Adnan Menderes Üniversitesi”, Abant İzzet Baysal Üniversitesinin adı “Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi’nin adı “Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi”; Dumlupınar Üniversitesinin adı “Kütahya Dumlupınar Üniversitesi” ; Gaziosmanpaşa Üniversitesinin adı “Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi”, Okan Üniversitesinin adı “İstanbul Okan Üniversitesi”; Namık Kemal Üniversitesinin adı “Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi”, Ahi Evran Üniversitesinin adı “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi”, Mehmet Akif Üniversitesinin adı “Burdur Mehmet Akif Üniversitesi”, Erzincan Üniversitesinin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi”, Bozok Üniversitesinin adı “Yozgat Bozok Üniversitesi”, Bülent Ecevit Üniversitesinin adı “Zonguldak Bülent Ecevit” olacak.

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