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20 yıllık düğün hayalini gerçekleştirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2018 11:39 | Son Güncelleme

Düzce'de yaşayan Kılıç çifti, kır düğünü yapma hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirdi - Nurullah Kılıç: - "Çocukluğumun geçtiği, doğduğum bu evin bahçesinde düğün yapmak istemiştim. Bazı sebeplerden dolayı nasip olmamıştı. Ben de hep 'Bir gün evimin önünde düğün yapacağım inşallah.' dedim. Bugüne nasip oldu"

Düzce'de yaşayan Nurullah ve Emine Kılıç çifti, bahçede kır düğünü yapma hayalini 20 yıl sonra gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı.

Kaynaşlı ilçesine bağlı Dipsizgöl köyünde yaşayan Nurullah ve Emine Kılıç, evlerinin önünde düğün yapmak istedi. Aile büyüklerinin isteği üzerine salonda düğün yapan çiftin, "evlerinin bahçesinde düğün yapma" hayali hep akıllarında kaldı. Evliliklerinin 20. yılını hayalleriyle süsleyen çift, mutlulukları ile de davetlilere örnek oldu.

Kılıç çifti, çocukları Bedirhan (16) ve Firdevs Elif (7) ile evlerinin bahçesinde davetlilerle doyasıya eğlendi.

Nurullah Kılıç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kalbinin bir köşesinde hep böyle bir hayalin olduğunu anlatarak, şöyle konuştu:

"1998 yılında evlenirken bu plan aklımda vardı. Çocukluğumun geçtiği, doğduğum bu evin bahçesinde düğün yapmak istemiştim. Bazı sebeplerden dolayı nasip olmamıştı. Ben de hep 'Bir gün evimin önünde düğün yapacağım inşallah.' dedim. Bugüne nasip oldu. Evliliğimizin 20. yılını yaşıyoruz. Bu düğün planı yıllar öncesine dayanıyor, bugün de gerçekleşiyor."

Bir kız, bir erkek çocuğu olduğunu kaydeden Kılıç, "Biz henüz evlenmeyenlere önayak oluyoruz. Gençlere hayatı öğretiyoruz, gençlerin de önünü açıyoruz. Gençlere 'Mutluluk böyle bir şey, gelin siz de bu kervana katılın.' diyoruz." ifadelerinde bulundu.

20 yıllık evinde 'yeni gelin' olduğunu vurgulayan Emine Kılıç da "Çok güzel bir ortam oldu. Akrabalarım, tanıdıklarım hep burada, çok güzel oldu. Nurullah, sürprizlerle dolu bir insan. Böyle bir hayali olduğunu da biliyordum. Ben de sürpriz çok olmaz, eşim de çok sürpriz var." diye konuştu.

- "Sıra dışı bir düğüne geldik"

Davetlilerden Kerim Kaya da düğün sezonunda alışılagelmişin dışında bir düğün merasimine geldiklerini belirtti.

Farklı bir organizasyon olduğunu aktaran Kaya, şunları söyledi:

"Nurullah ve Emine arkadaşımız bu akşam için bizi davet ettiler. Bölgemizde böyle bir şey ilk defa olduğu için değişik oldu. Çok güzel oldu. Bu düğünü gördükten sonra bizim hanım ne der onu hiç bilmiyorum. Tüm evli kadınların hoşuna gitti."

Havanur Yavuz ise "Bu düğünü görünce ne denir ki? Sıra dışı bir düğüne geldik. Nurullah Bey'in böyle bir hayali olduğunu biliyordum, çok güzel oldu. Nasip olursa ben de eşimle 20 yılımızı doldurursak böyle bir şey yapmak istiyorum." şeklinde konuştu.

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20 yıllık hayal Düzce Kaynaşlı

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