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200 kilometre hızla izleyenlerin üzerinden uçtular

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.06.2018 16:55 | Son Güncelleme

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ndeki wingsuit ve base jump etkinlikleri, izleyenlerin nefesini kesti.

Coşkun MENEK/ERZİNCAN, (DHA) - ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesindeki Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ndeki wingsuit ve base jump etkinlikleri, izleyenlerin nefesini kesti. Özel kıyafetlerini giyince yarasayı andıran sporcular, 200 kilometre hızla, izleyenlerin üzerinden uçtu. Erzincan Kemaliye Kültür ve Doğa Sporları Şenliği'ndeki wingsuit ve base jump etkinlikleri, yerli- yabancı turistler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Turistler, wingsuit pilotlarının nefes kesen uçuşlarını heyecanla izliyor. Kemaliye ilçesinde, yaklaşık 1000 metre yükseklikteki 'cennete açılan kapı' ismi verilen zirveden, giydikleri özel kıyafetle yarasa gibi kollarını açarak, kendilerini boşluğa bırakan sporcular, bir süre uçuş yapıyor. Wingsuit pilotları, 200 kilometre hızla yaptıkları uçuşu tamamladıktan sonra nehir üzerinde paraşütlerini açıp, iniş yapıyor. İzleyenlerin üzerinden zaman zaman 15- 20 metreden geçen sporcular, heyecanlı dakikalar yaşatıyor. Wingsuit pilotları, atlayışlarını kask kameralarıyla kaydediyor.

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