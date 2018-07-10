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200 milyon yıllık dev dinazor fosili bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:26 | Son Güncelleme

Arjantin'de 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinazor fosili keşfedildi

Arjantin'de en az 200 milyon yıl öncesine ait olduğu tahmin edilen dev dinazor fosili bulundu.

Doğa Ekolojisi ve Evrimi dergisine göre, Arjantin'de araştırma yapan arkeologlar 201 ila 237 milyon yıl öncesine ait olduğu düşünülen dev bir dinazor fosili keşfetti.

"Ingentia prima" adı verilen otçul bir dinozor türüne ait olduğu belirtilen fosilin yüksekliğinin 4 metre, uzunluğunun ise 10 metre olduğu bildirildi.

Araştırmaya katılan Arjantin San Juan Ulusal Üniversitesi'nden Cecilia Apaldetti, "Bilim insanları şu ana kadar dev dinazorların 180 milyon yıl önce dünyada yaşamakta olduğuna inanıyordu ancak bu keşif dinazorların tahmin edilen yıllardan daha önce var olduklarına işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Fosili bulunan türün, uzun boyunları ve kuyrukları olan "Brachiosaurus" ve "Diplodocus" gibi devasa dinozorların atası olduğu düşünülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Arjantin Dinazor fosil

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