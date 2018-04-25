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200 yıllık mahalle ilk kez kanalizasyonla tanışacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2018 15:22 | Son Güncelleme

Manisa’nın Sarıgöl ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki 200 yıllık en büyük kırsal mahallelerinden biri olan 1650 nüfuslu Karacaali ilk kez kanalizasyonla tanışacak.Yaklaşık 200 yıllık bir mahalle olan ve 1650 kişinin yaşadığı Karacaali Mahallesinin sorununun Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye bildirilmesi sonucunda mahallede kanalizasyon ve içme suyu için yeni hatların döşenmesine başlandığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Manisa genelinde MASKİ tarafından başlatılan bir proje ile 97 mahallede, Sarıgöl’de Karacaali Mahallesi dahil 10 mahallemizde kanalizasyon çalışmalarına başlandı.

200 yıllık mahalle ilk kez kanalizasyonla tanışacak

Manisa’nın Sarıgöl ilçe merkezine 24 kilometre uzaklıktaki 200 yıllık en büyük kırsal mahallelerinden biri olan 1650 nüfuslu Karacaali ilk kez kanalizasyonla tanışacak.
Yaklaşık 200 yıllık bir mahalle olan ve 1650 kişinin yaşadığı Karacaali Mahallesinin sorununun Manisa Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ’ye bildirilmesi sonucunda mahallede kanalizasyon ve içme suyu için yeni hatların döşenmesine başlandığını belirten Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk, "Manisa genelinde MASKİ tarafından başlatılan bir proje ile 97 mahallede, Sarıgöl’de Karacaali Mahallesi dahil 10 mahallemizde kanalizasyon çalışmalarına başlandı. Karacaali mahallemizde 11 bin metre kanalizasyon borusu, 10 bin 500 metre içme suyu borusu, 55 bin metrekare kilit parke taş döşenecek. Ayrıca 200 tonluk su deposu yapılacak. Bu mahallemize ayrıca çöp paketleme tesisi de yapılacak. Yeraltı borularının döşenmesinden sonra evlere kanalizasyon bağlantıları başlanacak. Tüm yollara taş döşeme yapılarak mahallemiz rahata kavuşacak" dedi.
Karacaali Mahalle sakinleri ise ilk kez kanalizasyona kavuşacakları için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün’e ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk’a teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi.

200 yıllık mahalle ilk kez kanalizasyonla tanışacak

200 yıllık mahalle ilk kez kanalizasyonla tanışacak

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