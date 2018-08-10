HABER

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.08.2018 13:34 | Son Güncelleme

2001 krizinde dönemin Başbakanı Bülent Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, "O gün ben yazar kasa atmakta yüzde yüz haklıydım. Ama bugün yazar kasa atılacak bir durum yok. Bu ülkeye operasyon çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir konuda hainlerin yanında mı duracaksın, devletin yanında mı duracaksın?" dedi.

2001 krizinde yazar kasa fırlatan Ahmet Çakmak, bugünkü ekonomik durum için konuştu

Ahmet Çakmak, 2001'de Başbakanlık binasının merdivenlerinden dönemin Başbakanı Ecevit'in önüne yazar kasa fırlatarak ilginç bir eyleme imza atmış, "yazar kasa eylemcisi" olarak da hafızalara kazınmıştı. Dalgalı kur sonrası dolar borcu yüzünden zor durumda kalan Çakmak'ın bu eylemi, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizi gözler önüne sermişti. Çakmak, son günlerde dolar üzerinden Türkiye'ye oyun oynanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'ye yönelik 15 Temmuz darbe girişiminin devamının yapıldığını belirten Çakmak, tankla, uçakla, silahla yapamadıklarını parayla başarmaya çalıştıklarını söyledi. Dünyayı Trump gibi akli dengesi bozuk bir kişinin yönettiğini kaydeden Çakmak, "Zaten derler ya 'ısıracak köpek dişini göstermez' diye. Bu köpek ısıracağını zaten uzun zamandır söylüyordu. Biz köpeğin karşısında dik duracağız, kaçmayacağız, eğilmeyeceğiz. Bugün her ne kadar olay Recep Tayyip Erdoğan üzerinden yapılmış olsa da bu, Türk milletine karşı yapılan bir operasyondur. Her zamankinden daha fazla birbirimize sarılmalıyız, kenetlenmeliyiz ki bu ülke bugünleri atlatsın" diye konuştu.

AW465357_05 (1)

"BİZİ DOLAR İLE TERBİYE ETMEYE ÇALIŞAN İNSANLAR HÜSRAN İÇİNDE KALACAKLAR"

Son yaşanan olayların devlete ve hükümete sahip çıkma fırsatı verdiğini ifade eden Çakmak, "Biz, hükümetimize, devletimize sahip çıkıyoruz, yanındayız, dimdik de ayakta duracağız. Kimse para, pul ile bizi terbiye edemez. Burası bir hukuk devleti. Bu ülkeden papazı istiyorsun ama ülkemizde vatandaşların hayatına kast eden, uçaklarla, tanklarla milleti bombalayan insanları koru, onlar hakkında hiçbir şey yapma. Senin orada hukuk var da bizim burada yok mu? Biz ülkemize güveniyoruz. Bizi dolar ile terbiye etmeye çalışan insanlar hüsran içinde kalacaklar, yaptıklarına utanacaklar. Biz ülkemize sahip çıkmazsak, ‘ülke battı, batıyor, batacak’ gibi söylemlere itibar edersek o gün kaybederiz. Yoksa bu ülke, 3-5 kuruşla, doların artmasıyla batacak bir ülke değil" şeklinde konuştu.

AW465357_06

"BUGÜN YAZAR KASA FIRLATILACAK DURUM YOK"

Ecevit'e yazar kasa fırlatma eylemi hakkında konuşan Çakmak, şunları kaydetti:

"Ecevit döneminde beceriksizlik vardı. Ecevit, çok iyi bir insandı ama beceriksiz bir hükümetti. Bir ekonomik kriz vardı ve bu ekonomik krizin sebebi sadece Ecevit değildi. O güne kadar gelen hükümetlerin beceriksizliğinin cezası bir balon gibi Ecevit’in elinde patladı. O gün ben yazar kasa atmakta yüzde yüz haklıydım. Ama bugün yazar kasa atılacak bir durum yok. Bu ülkeye operasyon çekilmeye çalışılıyor. Böyle bir konuda hainlerin yanında mı duracaksın, devletin yanında mı duracaksın? Bu ince ayrı mı çok iyi düşünmek lazım. 18 yıldır hepimiz vatandaş olduğumuzu hissettik. Bankaya gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk, vergi dairesine gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk, hastaneye gidiyorduk adam yerine koyulmuyorduk. İlk defa biz devletin millete hizmet ettiğini 18 yıldır görüyoruz."

AW465357_03

"BU ÜLKEDE İŞLER GÜZEL"

Bugün vatandaşına sahip çıkan bir Cumhurbaşkanı olduğunu söyleyen Çakmak, eskiden parasını ödeyemediği için en az 15 kez nüfus cüzdanını hastanede rehin bıraktığını, şimdi ise böyle bir şeyin mümkün olmadığını vurguladı. Türkiye'nin 2001 yılı ile kıyaslanamayacak derecede iyi durumda olduğunu dile getiren Çakmak, "Bugün herkes maaşını alıyor mu alıyor, işine gidiyor mu gidiyor. Bilet parası 500 TL olan bir konser için millet yer bulamıyorsa, gittiği restoranda yer bulamıyorsa, uçak için yer bulamıyorsa bu ülkede işler kötü değil. Bu ülkede işler güzel" ifadelerini kullandı.

Çakmak, "Bu sene ABD'nin sonunun geldiği sene olacak. Çünkü bu sene dolar dünyada batacak, bitecek. Şu anda dolarını bozdurmayanlar çok kötü hüsrana uğrayacaklar" dedi.

İHA

PARTNERDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyorDünya bu kızı konuşuyor! Özelliği duyanları şaşkına uğratıyor
Gürültü yapan teyzesini katletti!Gürültü yapan teyzesini katletti!
Tahtakale'de döviz hareketliliğiTahtakale'de döviz hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yazar kasa Bülent Ecevit ekonomik kriz

En Çok Okunan Haberler

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Dolar ne kadar? Çeyrek altın fiyatlarında son durum - 10 Ağustos Cuma güncel dolar, euro ve altın yorumları

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Rusya'dan çok sert açıklama: Bu resmen savaş ilanıdır!

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Financial Times: ABD Türkiye'ye süre verdi

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

Yükselen dolara Merkez Bankası nasıl müdahale edebilir? Dolar için 7 senaryo!

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

CHP'li Abdüllatif Şener'den tartışma yaratacak dolar yorumu

İlginizi Çekebilir

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Ekonomist Atilla Yeşilada'dan çarpıcı iddia: Vahim bir söylenti var

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

Melih Gökçek'ten çok çarpıcı iddia: Diktatör bu kez kesin bitti, İnce CHP Genel Başkanı olacak

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

ABD'ye giden Türk heyeti Ankara'ya döndü!

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

Erken seçim mi geliyor? AK Parti'den CHP'ye erken seçim teklifi

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

FOX TV spikeri Fatih Portakal'dan Erdoğan'a tek cümlelik soru!

Okuyucu Yorumları 140 yorum
Ecevitin bilmem kaçyüz koruması yoktu ,ecevit eleştirileri kabul ederdi hakkında konuşanları hapse atmazdı tabi fırlatırsın kasayı şimdi g.tüm yemez demiyorda ülkeye oyun oynanıyor diyor niye o zaman Türkiye cumhuriyeti değilmiydik o zaman oyunlar oynanmıyormuydu işiniz gücünüz kolpalık..
hadi lan.. aylık kaç lira maaş bağladılar sana onu açıkla???
@e3mre_90 bu afam tam ikiyüzlü şu anki açıklamasına katılıyorum fakat birkaç ay önce yada geçen yıl tam hatırlamıyorum yine bir röportajda o günleri arar oldum o gün hata yapmışım meğer tarzında açıklama yapmıştı . Bu günde böyle
Şimdi yazar kasa atsan hain ilan edilir fetöcülerden çok yatarsın . Bunu sende biliyorsun bildiğin için cesaret edemiyorsun. Hatta söylemlerin ile güncel yaşanan olaylar arasında çok farklılıklar var bunu bile dile getirmeğe korkuyorsun.
O zaman demokratik bir ortam demokrasiden anlayan bir Başbakan vardı. Yiyosa şimdi çık karşısına at da görelim delikanlı derim :)
bugün sıkar biraz ....Onun için kılıf hazırlamış gariban.
sen cehaletin yanında dur çünkü kendi kendinize operasyon yapıyorsunuz
fetöcü emperyalistler hadi yorum yapın..
NE KADARA SATIN ALDILAR SENİ .?
ecevit zamanında faiz lobisi tatile çıkmıştı iş başında değildi rahmetli bilinçli batırdı ülkeyi ozaman. vaybe birde ecevitin yönettiği ülke bizim ülkemiz değilmiydi. o zaman neden hükümetin arkasında durmadın. kendini bir mataf zannetme. kaz kafa
KIÇI KIRIK DANDİK BİR ESNAF.SENİN KAFANDAN AŞAĞIYA BİR KOVA BUZLU SU DÖKELİM BELKİ AYILIRSIN.
Senin yaptığın konuşmaya bakarsan sen 500tl olan bileti alabiliyorsun senin bahsettiğin kişiler durumu iyi zenginler senin de durumun iyi ki bu kadar rahat konuşabiliyorsun... Seni rte yalakası seni o kasayı atamazsın çünkü atmak için g.t lazım korku varya korku adamı boyle konuşturur...Rahmetli Ecevit gibi başbakanı bir daha zor bulursunuz nankörsüznüz nankör ki o zaman dolar 1.600'dü şimdi 6tl
Sıkıysa şimdi yapsın. O zaman ülkede özgürlük ve demokrasi vardı. Eylemin sonucu serbest bırakıldı. Şimdi böyle bir eylem yapsa müebbet mahkum edilir.
Kesin iş veya ihale vermişlerdir.
Çakmak, "Bugün herkes maaşını alıyor mu alıyor, işine gidiyor mu gidiyor. Bilet parası 500 TL olan bir konser için millet yer bulamıyorsa, gittiği restoranda yer bulamıyorsa, uçak için yer bulamıyorsa bu ülkede işler kötü değil. Bu ülkede işler güzel" Adama vermişler sufleyi üflüyor,
hadi ordan zibidi
3-5 kuruş diyor yav, kaç kuruşa kapattılar seni acaba!..
Hadi ordan sende şu an senin kasa attığın zamandan daha kötü durumdayız. Sen hala iktidardan ne nemalanırım peşindesin. 2 günde dolar 6.55 e çıktı.
2000 li yıllarda yapılan operasyonlara kasa fırlatarak destek vermiş, oldun.
MORUK TAM TERSİNİ SÖYLEMİŞ. BU ZEKAYLA ZATEN YAZARKASANIN NE OLDUĞUNU BİLE BİLMEZ BU HERİF .
Hahahahahaha. Siz ne içiyorsanız bende ondan içeceğim.
NE KADARA SATIN ALDILAR SENİ.?
MERKEZ bankası dolara müdahale etti bu da önceden olduğu gibi dolar daha da yükselecek demek.
Bizim odun, yine ayni odun..
çakacam şimdi olacak ...!
Bugün dış güçlerin oyunu diyenler 2001 yılında da bir oyun olabileceğini hiç düşünmezler mi acaba?
bu ulkede herkes ekonomist
bu adamı akp belediyesinde göreve başladı elbetteki böyle konuşacak
Yoksa sende mutlu azınlıklara katıldın
Ahmet Çakmak, "Bu sene ABD'nin sonunun geldiği sene olacak. Çünkü bu sene dolar dünyada batacak, bitecek. Şu anda dolarını bozdurmayanlar çok kötü hüsrana uğrayacaklar" dedi.......Vay be arkadaş tam devlete ekonomist danışman olacak adamsın olacak herşeyi görüyon ermiş ermiş mübarek
Ne kadar sığır varsa toplanmış bu ülkeye
sen malın önde gidenisin beter olursun inşallah
helal olsun tespit güzel herkesin bunu görmesi lazım ama maalesef millet kredi çekip döviz alıyor ülkenin batmasına ortak oluyor ayık olun la
yaşa kasacı ahmet. durumu kısaca açıklamışsın
haklisin kardeşim simdi devletin yaninda durucaksin tabiki ama içimizdeki vatan hainleri folar yukselide diye devlete laf etmeye çalişiyor ama anlamiyorlar ki suan turkiye ye saldiri var.
kurban olasın ecevite
Sen şimdi elinde yazarkasayla sarayın önüne gitmeye çalış, şırıngayla kan çekerler adamdan satılık köpek!
O kasayı fırlatırmak bu sistemde ... ister.sülaleni tutuklarlar.kral çıplak
gene mi dış mihraklar :)
akp,nin satın aldığı satılmış ecevite kasa attığında 2 korumayla gezen demokratik bir başbakan ve demokrasi ile yönetilen türkiye vardı şimdi 500 korumayla gezen diktatör var şimdi kasa atma zamanı hadi atında görelim
ŞİMDİDE ATSANA ANANI BELLESİNLER
hehehe bizde yedik
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çocuk sevgis

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Gürültü yapan teyzesini katletti!

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Rize'de felaket! Ev çöktü, bölge boşaltılıyor

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Tuzla'da askeri alanda yangın!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Polis bile şok geçirdi: Eşim yap dedi ben de yaptım!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

Şırnak ve Mardin'de operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.