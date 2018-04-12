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"2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 19:34 | Son Güncelleme

Düzce'de gözaltına alınan, sınav sorularını örgüt evlerindeki "abilere" verdiği ileri sürülen şüpheli tutuklandı

Düzce'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan "Enes" kod adlı L.Ö. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheli, savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

L.Ö'nün 2009 Askeri Lise Sınav Sorularını örgüt evlerindeki "abilere" veren kişi olduğu ileri sürüldü.

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Düzce Kaynaşlı

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