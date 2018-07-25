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2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 09:21 | Son Güncelleme

2011 komiserliğe geçiş sınavı öncesi soruları örgüt üyelerine dağıttıkları belirlenen FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmada 22 kişi gözaltına alındı.


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