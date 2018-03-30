HABER

2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavına ilişkin 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 09:46 | Son Güncelleme

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınavdan önce sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine sınav sorularını önceden ele geçirerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak toplamda 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ANKARA (DHA) - ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan bilgilendirmede, "Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2011 yılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müfettiş yardımcılığı sınavında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınavdan önce sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine sınav sorularını önceden ele geçirerek örgüt üyelerine verdikleri ve sınav sorularının verilmesine aracılık ettikleri tespit edilen şahıslar ile ilgili olarak toplamda 14 ilde 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin yakalama işlemleri devam ediyor" denildi.

Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!Afyonkarahisar’daki cinayetlerde şoke eden iddiası!
Çok sayıda TSK personeline operasyon!Çok sayıda TSK personeline operasyon!
Tüm dünya bu olaya kilitlendi!Tüm dünya bu olaya kilitlendi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

Son dakika! Siirt'te hain saldırı! Çok sayıda şehit var

'Tosuncuk'un yeni bombası'

'Tosuncuk'un yeni bombası'

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Zekeriya Öz vatanını Almanya'ya böyle sattı

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Survivor 2018'de iletişim ödülü hangi takım kazandı? Survivor'da gözyaşlarını tutamadılar

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Televizyonda yeni dönem! 15 gün süre verildi

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Fuhuş yaparken yakalandılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

Bülent Arınç'a büyük şok! Hesabından cinsel içerikli paylaşım yapıldı

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

FETÖ'den aranan yönetici otobüste 2 genci elle taciz ederken yakalandı!

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

En güzel Cuma mesajları (resimli, kısa) ile 30 Mart Cuma hutbesi

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

Milli Piyango sorgulama: 29 Mart Milli Piyango sonuçları sıralı tam listesi ile bilet sorgula!

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

İbrahim Kalın'dan Fransa'nın YPG açıklamasına tepki

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

‘Kedi İsmail’ çetesine operasyon! Küçük kızları fuhuşa zorlamış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.