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"2017 Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.05.2018 20:59 | Son Güncelleme

TGC'nin "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne layık görülen AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın ödülünü, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel teslim aldı

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ''2017 Başarılı Gazeteciler Yarışması''nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Yücel Yavuz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen törende yaptığı konuşmada, basının teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde bambaşka bir güç haline geldiğini söyledi.

Anadolu'da yerel basının zorluklar yaşamasına rağmen yerel basın çalışanlarının haber alma ve haberleştirme konusunda donanımlı olduklarına işaret eden Yavuz, Trabzon'da yerel ve ulusal basının yanı sıra internet basınının da her türlü iltifatı hak ettiğini vurguladı.

Yavuz, basın mensuplarını yaptıkları görev dolayısıyla takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının dördüncü kuvvet olduğunu belirterek, "Meşakkatli olan mesleğinizle topluma en büyük katkıları gösteren ve gelişmemize katkıda bulunan güzel bir uğraş alanınız var." dedi.

TGC Başkanı Yusuf Turgut ise meslektaşları ile güzel bir dayanışma gününde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Turgut, TGC yönetimi olarak, her yönetimin üstüne koyduğu anlayışa bir tuğla da kendileri koyabilmek için çalıştıklarını söyledi.

TGC'nin eski başkanlarından merhum Ziyad Nemli adına düzenlenen "Ziyad Nemli Büyük Ödülü"ne layık görülen ancak törene katılamayan Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı'nın ödülünü, AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Vali Yavuz'un elinden aldı.

"Basın Hizmet Ödülü", TGC üyeleri arasında medya sektöründe aralıksız 20 yıl çalışan AA Trabzon Bölge Müdürü Zafer Sel, Ahmet Külekçi, Mehmet Bayraktar, Ömer Olcay, Nevzat Yılmaz, Nurgül Günaydın, Canan Kalaycı, Bekir Sarı, Öner Seven, Ahmet Yoloğlu, Tacettin Çebi ve Rahman Turan'a, protokol üyeleri tarafından verildi.

"Sanat Ödülü"nü gazeteci-yazar Ali Eyüboğlu'na Trabzon Baro Başkanı Sibel Suiçmez, "Jüri Özel Ödülü"nü Kebir Süt ile Avrasya Üniversitesi temsilcilerine Ortahisar Kaymakamı Numan Hatipoğlu sundu.

"Spor Ödülü"ne layık görülen Trabzonsporlu futbolcular Yusuf Yazıcı ile Abdulkadir Ömür'e ise ödüllerini Trabzonspor Genel Sekreteri Ömer Sağıroğlu ile Trabzonspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin verdi.

"Haber görüntüsü" dalında ikincilik ödülüne layık görülen AA Trabzon Bölge Müdürlüğü muhabirlerinden Duygu Avunduk ise ödülünü, eski AA Trabzon Bölge Müdürü ve TGC Başkanı Osman Çavuşoğlu'nun elinden aldı.

Tören, kategorilerinde dereceye girenlere ödüllerinin Vali Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Gümrükçüoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Suat Hacısalihoğlu ve diğer protokol üyeleri tarafından verilmesinin ardından sona erdi.

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