"2017 Başarılı Gazeteciler Yarışması" ödül töreni

Trabzon Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen ''2017 Başarılı Gazeteciler Yarışması''nın ödül töreni gerçekleştirildi.

Vali Yücel Yavuz, Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde organize edilen törende yaptığı konuşmada, basının teknolojinin sağladığı imkanlar sayesinde bambaşka bir güç haline geldiğini söyledi.

Anadolu'da yerel basının zorluklar yaşamasına rağmen yerel basın çalışanlarının haber alma ve haberleştirme konusunda donanımlı olduklarına işaret eden Yavuz, Trabzon'da yerel ve ulusal basının yanı sıra internet basınının da her türlü iltifatı hak ettiğini vurguladı.

Yavuz, basın mensuplarını yaptıkları görev dolayısıyla takdir ettiğini de sözlerine ekledi.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Orhan Fevzi Gümrükçüoğlu da yasama, yürütme ve yargıdan sonra basının dördüncü kuvvet olduğunu belirterek, "Meşakkatli olan mesleğinizle topluma en büyük katkıları gösteren ve gelişmemize katkıda bulunan güzel bir uğraş alanınız var." dedi.

TGC Başkanı Yusuf Turgut ise meslektaşları ile güzel bir dayanışma gününde daha birlikte olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.