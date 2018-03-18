"2017 Gazze için en kötü yıldı"

Ulusal uzlaşı hükümetinden memurları erken emekliye ayırmak, bazı zamanlar maaşlarını yüzde 50'ye varan oranlarda düşürmek, elektriği ve sağlık malzemelerini azaltmak gibi Gazze'ye yönelik uygulamalarını durdurmasını isteyen Yunus, uluslararası topluma yasal ve ahlaki sorumluluklarını taşıma, ablukanın bitmesi için etkili müdahalede bulunma ve uluslararası kanunlara saygı göstermesi için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasının tehlikeli yansımalarının hayatın her alanına uzandığını, Hamas ile Fetih arasındaki ayrılığın ise krizleri derinleştirdiğini ifade eden Yunus, "Toplumda var olan her şeyi süpürüp götürmek için organize edilmiş bir operasyon karşısındayız. Toplum çöküş halinde." ifadesini kullandı.

Merkezin Müdürü İsam Yunus, Gazze'de düzenlediği basın toplantısında, "Geçen yıl Gazze için en kötü yıldı. Aynı durum devam ederse daha kötüsü gelebilir." dedi.

Gazze'deki El-Mizan İnsan Hakları Merkezi, 2017'nin Gazze için siyasi, sosyal, kültürel, ekonomik ve sağlık açısından "en kötü yıl" olduğunu açıkladı.

Merkezde çalışan araştırmacı Basım Ebu Ceri de "Filistinli hastalardan 54'ü tedavi için Gazze dışına çıkamaması nedeniyle hayatını kaybetti." diye konuştu.

Psikolojik rahatsızlıkları bulunan hastalarının geçen yıla oranla yüzde 21 arttığına dikkati çeken Ebu Ceri, sosyal koruma düzeyinin azaldığını, çocukların sayısının ise arttığını kaydetti.

Ailenin geçimini sağlayan kadın sayısının da yüzde 9,5 arttığını dile getiren Ebu Ceri, Gazze'de konut sıkıntısının büyüdüğünü ve 102 bin konuta ihtiyaç olduğunu, 24 bin konutun da yeniden imar edilmesi gerektiğini aktardı.

Gazze ekonomisine de değinen Ebu Ceri, Gazze'den yapılan ihracaatın yüzde 2 oranıyla 2017'de en düşük seviyesine ulaştığını, ablukanın devam etmesi nedeniyle aylık yaklaşık 16 milyon dolar zarar edildiğini belirtti. Ebu Ceri gençler arasındaki işsizlik oranının yüzde 60, kadınlar arasındaki oranın ise yüzde 85 olduğunu ifade etti.

En az 3 bin 500 dönüm tarım arazisinin zarar gördüğünü dile getiren Ebu Ceri, İsrail'e ait tarım uçaklarının içeriği bilinmeyen kimyasal ilaçlar püskürtmesi ve elektrik kesintisi nedeniyle suyun bu bölgelere ulaştırılamamasının arazileri hem toprak hem de ürün açısından olumsuz etkilediğini söyledi.

İsrail, Hamas'ın 2006'daki seçimlerden başarıyla çıkmasının ardından Gazze'ye abluka uygulamaya başlamıştı. Uluslararası tepkilere rağmen bu abluka aralıksız şekilde devam ediyor.