2017'de 409 kadın öldürüldü!

Türkiye'de kadın cinayetleri artış göstermeye devam ediyor. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun yayınladığı rapora göre, kadın cinayetleri sayısı bir önceki yıla göre %25 artarak 409 oldu.

2009 yılında Münevver Karabulut'un öldürülmesinin ardından kurulan platform, yıllardır düzenli olarak kadın cinayetlerini hukuki olarak takip ediyor. Kadın örgütünün daha önceki yıllarda yayınlamış olduğu rakamlara göre, 2013'te 237, 2014'de 294, 2015'te 303, 2016'da 328 kadın cinayeti işlenmişti.

Cinayetlerin %39'u koca, erkek arkadaş ya da eski koca ya da eski erkek arkadaş tarafından işlendi

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu cinayetlerin istatistiki dağılımını da yayınladı. 409 kadının %39'u kocası, erkek arkadaşı, ayrıldığı erkek ya da eski kocası tarafından öldürülürken %33'ü tespit edilemeyen kişiler tarafından, %24'ü ise babası, oğlu, üvey oğlu ya da bir akrabasınca infaz edildi.

57 kadının öldürüldüğü İstanbul, 2017 yılında en fazla kadının öldürüldüğü kent olurken onu 25 cinayetle Antalya, 18 cinayetle Bursa, 17 cinayetle Adana, 15 cinayetle Gaziantep takip etti. 63 ilde kadınlar öldürülürken Tunceli, Rize, Erzurum, Kırklareli ve Hakkari'nin de aralarından bulunduğu 18 ilde kadın cinayeti işlenmedi.