"2017'de terör örgütlerine en ağır darbeyi vurduk"

"10 günlük eğitimden sonra ilimizin çeşitli yerlerinde memleketimizin birliği, selameti, emniyeti, huzuruve bayrağı için inşallah kutsal bir görevi ifa edeceksiniz. Sorumluluğunuz büyük ve ağır. Her biriniz burada devletimizi temsil ediyorsunuz. Sizlerden istirhamımız görevinize başladığınız günden itibaren anayasamız, hukukumuz, insan hakları ve vatandaş odaklı hizmet anlayışı temel prensibiniz olsun."

Ustaoğlu, özel harekat polislerine çıktıkları bu yolda kazasız belasız bir görev ve hizmet hayatı dileğinde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre Ustaoğlu, özel harekat eğitimini tamamlayarak kente atanan 100 polis ile Bitlis Polisevi'nde kahvaltıda bir araya geldi.

BİTLİS (AA) - Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, "2017 terör örgütlerine en ağır darbeyi vurduğumuz yıl oldu. 2018 yılında da yapılacak operasyonlarla örgüte göz açtırmayarak ülkemiz üzerinde hesabı olanların bu hesapları inşallah boşa çıkacak." açıklamasında bulundu.

Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri doğrultusunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Ustaoğlu, özel harekat polislerinin vatanın bölünmez bütünlüğü ve bayrağın gönderde dalgalanması için cesurca görev yapacağına inandığını aktardı.

Polislerin vatandaşa gösterdiği şefkatin yanında bölücü terör örgütü başta olmak üzere ülke üzerinde hesabı olanlara karşı da en şiddetli şekilde karşılık verecek cesaret ve güvene sahip olduğunu vurgulayan Ustaoğlu, şunları kaydetti:

"2017 terör örgütlerine en ağır darbeyi vurduğumuz yıl oldu. 2018 yılında da yapılacak operasyonlarla örgüte göz açtırmayarak ülkemiz üzerinde hesabı olanların bu hesapları inşallah boşa çıkacak. Yeri geldiğinde bu ülke üzerinde hesabı olanlara karşı her birinizin Ömer Halisdemirler, Fethi Sekinler olacağınıza da inanıyoruz. Su uyur düşman uyumaz. Her zaman dikkatli ve uyanık olmanız gerekiyor. Bu vesileyle hem yeni yılınızı tebrik ediyorum hem de yeni görevinizde başarılar diliyorum."

İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar'ın da katıldığı programda, özel harekat polisleri için dualar eşliğinde kurban kesildi.

(AA)