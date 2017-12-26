2017'de yayımlanan KHK'larda neler var?

Son Güncelleme 11 saat önce 26.12.2017 10:52 |11 saat önce

15 Temmuz 2016 darbe girişiminin ardından olağanüstü hâlin ilan edilmesi sonucu KHK'lar Türkiye'nin gündemine girdi. 2017 yılında bugüne kadar 18 KHK yayımlandı. KHK'ların en önemli başlıklarını derledik.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 2.687 kişi, Adalet Bakanlığı'ndan 1.699 kişi, Sağlık Bakanlığı'ndan 838 kişi ihraç edildi. 435 Kara Kuvvetleri, 160 Deniz Kuvetleri, 168 Hava Kuvetleri olmak üzere 763 Türk Silahlı Kuvvetleri çalışanı da görevden alındı. İhraç edilenler arasında 631 akademisyen de vardı. Kamuda çalışan 277 kişi ise göreve iade edildi. 83 dernek kapatıldı. Daha önce kapatılan 7 derneğin açılmasına izin verildi. Daha önce KHK'lar ile kapatılan 11 gazete açıldı. Kamu görevinden çıkarılan kişilerin, mahkumiyet kararı aranmaksızın, rütbe veya memuriyetlerinin alınmasına ve bu kişilerin bir daha kamu hizmetinde istihdam edilemeyecek olmalarına karar verildi. Ayrıca bu kişilerin oturdukları kamu konutları veya vakıf lojmanlarından 15 gün içinde tahliye edilmelerine hükmedildi. 680 sayılı KHK (6 Ocak 2017) YURDA DÖN ÇAĞRISINA UYMAYANLARI VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMA Bu KHK ile, hakkında soruşturma veya kovuşturma yürütülen vatandaşların 'yurda dön' çağrısına rağmen 3 ay içinde Türkiye'ye gitrmemeleri halinde vatandaşlıktan çıkarılmalarına hükmedildi.

Bu KHK ile ayrıca polise, sanal ortamda işlenen suçlarda internet abonelerine ait kimlik bilgilerine ulaşma, sanal ortamda araştırma yapma yetkisi verildi. 681 sayılı KHK (6 Ocak 2017) MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NIN YETKİLERİ ARTIRILDI TSK İç Hizmet Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Genelkurmay Başkanı'nın subayların sınıflandırılması, general kadrolarının belirlenmesi, görev süreleri gibi konulardaki yetkileri kısıtlandı. Daha önce Genelkurmay Başkanlığı'nca belirlenen TSK'deki general-amiral kadrolarının, rütbe miktarlarına ait kontenjanları aşmamak, görev ve hizmet ile kadro ve teşkilat ihtiyaçları da dikkate alınmak suretiyle Genelkurmay Başkanlığı'nın görüşü alınarak Milli Savunma Bakanlığı'nca belirlenmesine hükmedildi. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarındaki yetki Milli Savunma Bakanı'na devredildi. Milli Savunma Bakanlığı'na TSK mensuplarına yönelik disiplin soruşturması açma hakkı verildi. Düzenlemeyle ilköğretim mezunlarının uzman çavuş olmalarının önü açıldı. Getty Images 20 Temmuz'da 3 aylığına olağanüstü hâl ilan edildi, daha sonra olağanüstü hâlin süresi uzatıldı

6**82 sayılı KHK (**23 Ocak 2017) KOLLUK KUVVETLERİNE DÜZENLEME Genel kolluk kuvetlerinin tabi olacağı disiplin hükümleri düzenledi. 367 kamu görevlisi ihraç edildi, 124 görevli ise görevlerine iade edildi. 6**83 sayılı KHK (**23 Ocak 2017) İHRAÇ VE İADE KARARLARI 367 kamu görevlisi ihraç edildi, 124 görevli ise görevlerine iade edildi. 684 sayılı KHK (23 Ocak 2017) ARTIRILAN GÖZALTI SÜRESİ YENİDEN DÜŞÜRÜLDÜ Bu KHK ile terörle mücadele dışında kalan suçlamalar kapsamında, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından 30 güne çıkarılan gözaltı süresi yedi güne indirildi. Gözaltı süresinin yedi gün daha uzatma hakkı verildi. "Delillerin toplanmasındaki güçlük veya şüpheli sayısının çokluğu nedeniyle Cumhuriyet savcısı, gözaltı süresinin yedi gün süreyle uzatılmasına yazılı olarak emir verebilir" ifadesi yer aldı. Terör eylemleri nedeniyle yaralanan fakat malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının önü açıldı. 685 sayılı KHK (23 Ocak 2017) OHAL KOMİSYONU KURULDU 685 sayılı KHK ile OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu kuruldu.

Komisyonun görevi, doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile kamu görevinden, meslekten veya görev yapılan teşkilattan çıkarma ya da ilişiğin kesilmesi; öğrencilikle ilişiğin kesilmesi; dernekler, vakıflar, sendika, federasyon ve konfederasyonlar, özel sağlık kuruluşları, özel öğretim kurumları, vakıf yükseköğretim kurumları, özel radyo ve televizyon kuruluşları, gazete ve dergiler, haber ajansları, yayınevleri ve dağıtım kanallarının kapatılması; emekli personelin rütbelerinin alınması işlemleri hakkında başvuruları değerlendirip karar vermek. Komisyonun, bu KHK'nin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren iki yıl süreyle görev yapacağı belirtildi. "Bakanlar Kurulu, gerek görmesi halinde bu süreyi bitiminden itibaren birer yıllık sürelerle uzatabilir" dendi. Komisyon üyelerinin oylamalarda çekimser oy kullanamayacağı kaydedildi. "Komisyon kararlarına karşı Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenecek Ankara idare mahkemelerinde iptal davası açılabilir" dendi. 23 Ocak'ta kurulan OHAL komisyonu ilk kararını 22 Aralık'ta açıkladı.

Komisyona başvuru sayısının 22 Aralık itibarıyla 103.276 olduğu belirtildi. KHK'larla ihraç edilen eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça işlerine iade talebiyle Mart ayında açlık grevine başladı Getty Images Gülmen ve Özakça'nın eylemine destek vermek isteyen göstericilere müdahale edildi. 686 sayılı KHK (9 Şubat 2017) 4 BİN 464 KİŞİ İHRAÇ EDİLDİ Söz konusu KHK ile 4 bin 464 kamu görevlisi işten çıkarıldı. Görevden alınanlar arasında 330 akademisyen de vardı. Kararname ile Ankara Üniversitesi'nden toplam 72 kişinin görevden alındığı öğrenildi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 2.585, Emniyet Genel Müdürlüğü'nden 417 kişi, TRT'den 80 kişi görevden alındı. Kararname ile 17 kişi ise görevine iade edildi. 687 sayılı KHK (9 Şubat 2017) YAYIN YASAĞI CEZASI KALKTI Bu KHK, Yüksek Seçim Kurulu'nun seçim dönemlerinde partiler arası yayın saati eşitliğini sağlamak ve taraflı yayını engellemeye yönelik ceza verme yetkisini kaldırdı. 'Terörle ilgili suçlardan' dolayı kayyum atanan şirketlerin ortaklık payları da Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. Çıkarılan KHK ile bu şirketlere ait hisselerin ve varlıkların satışı konusunda da yine TMSF yetkilendirildi.

Öğrenci etüt eğitim merkezlerinin kapatılmasına karar verildi. 688 sayılı KHK (29 Mart 2017) GÖREVE İADELER İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler personelinden 90, Sağlık Bakanlığı'ndan 83, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan 76 olmak üzere toplam 416 kişi kamudaki görevlerine iade edildi. 689 sayılı KHK (29 Nisan 2017) TSK'DEN BİNDEN FAZLA İHRAÇ 3.974 kişi kamu görevinden çıkarıldı. En fazla görevden çıkarma 1.127 kişi ile Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan oldu. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 478, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 141, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 447 kişi ihraç edildi. 236 kişi görevlerine iade edildi. 14 dernek, 18 vakıf, 13 sağlık kuruluşu, bir gazete ve bir dergi kapatıldı. Daha önceki KHK'larla kapatılan 5 dernek tekrar açıldı. 690 sayılı KHK (29 Nisan 2017) EVLİLİK PROGRAMLARI YASAKLANDI**, MAHALLE BEKÇİSİ KADROSU AÇILDI** KHK'da "Radyo ve televizyon yayın hizmetlerinde, arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı ve/veya buluşturulduğu türden programlara yer verilemez" dendi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nde 7.000 adet çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu açıldı. Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu üyelerinin soruşturulmasının sonucunun "Kurul" yerine "Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'ına" bildirilmesine karar verildi. 691 sayılı KHK (22 Haziran 2017) YURT DIŞINA FİRAR EDEN ASKERLERE HAPİS CEZASI KHK ile Askeri Ceza Kanunu'nun "Yabancı memlekete firar edenlerin cezaları" başlıklı 67'nci maddesi yeniden düzenlendi. Söz konusu maddenin birinci fıkrasının ilk bendi "İzinli olduğu durumlar hariç, ülke sınırları dışında üç günü geçirenler" şeklinde değiştirildi. Buna göre bu askerler, yabancı ülkeye kaçmış sayılarak beş yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılabilecek. 692 sayılı KHK (14 Temmuz 2017) ESKİ İSTANBUL VALİSİ HÜSEYİN AVNİ MUTLU İHRAÇ EDİLDİ 7.395 kamu görevlisi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında eski İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da yer aldı. Getty Images Gezi Parkı protestoları sırasında dönemin İstanbul Valisi olan Hüseyin Avni Mutlu 692 sayılı KHK ile ihraç edildi

312 kişi göreve iade edildi. Madalya ve Nişanlar Kanunu kapsamında Galatasaray'ın eski futbolcuları Hakan Şükür ve Arif Erdem'e verilen madalyalar da geri alındı. 342 emekli TSK personelinin de rütbeleri alındı. 693 sayılı KHK (25 Ağustos 2017) DİHABER KAPATILDI 693 sayılı KHK ile toplam 928 kişi kamu görevinden çıkartıldı, 57 kişi görevine iade edildi. Kararnameye göre, üç dernek, iki gazete ve Diyarbakır-Dicle Medya Haber Ajansı (DİHABER) kapatıldı. KHK'lar ile kapatılan bir radyo, bir vakıf ve bir sağlık kurumun yeniden açılmasına izin verildi. 694 sayılı KHK (25 Ağustos 2017) BAŞBAKAN'IN BAZI YETKİLERİ CUMHURBAŞKANI'NA DEVREDİLDİ 694 sayılı KHK ile bir dizi önemli değişiklik yapıdı. 58 sayfa ve 203 maddeden oluşan 694 sayılı KHK ile üzerinde değişiklik yapılan ya da yeni düzenleme eklenen yasaların arasında Askerlik Kanunu, Köy Kanunu, İcra ve İflas Kanunu, Emniyet Teşkilat Kanunu, Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanun, Orman Kanunu, Hakimler ve Savcılar Kanunu, TSK Personel Kanunu, Harp Okulları Kanunu, Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu yer aldı.

Başbakan'ın bazı yetkileri de Cumhurbaşkanı'na devredildi. Bu KHK ile ayrıca Emniyet Genel Müdürlüğü teşkilatına yeni düzenlemeler getirildi ve toplam 32.014 kadro açıldı. Adalet Bakanlığı taşra teşkilatlarında 4.000 hakim ve savcı ile 2.000 de hakim adayı kadrosu oluşturuldu. MİT CUMHURBAŞKANLIĞI'NA BA**Ğ**LANDI Bu KHK ile Milli İstihbarat Teşkilatı, Başbakan'dan alınarak Cumhurbaşkanı'na bağlandı. Daha önce MİT Müsteşarı'nın başkanlığını yürüttüğü Milli İstihbarat Koordinasyon Kurulu'na, Cumhurbaşkanının başkanlık etmesine karar verildi. MİT Müsteşarı hakkında soruşturma yapılması Cumhurbaşkanının iznine bağlandı. Milli Savunma Bakanlığı ve TSK'da görev yapan personele ilişkin istihbarat hizmetleri MİT tarafından yürütülmesine karar verildi. MİT'in, güvenlik soruşturması kapsamında Bakanlık ve TSK personeli hakkında her türlü araştırma yapabilmesine hükmedildi. MİLLETVEKİLLERİNE SORUŞTURMA Milletvekillerine seçimler öncesinde ya da sonrasında işlediği suçlardan soruşturma açılabilmesine izin verildi.

Bu soruşturma ve kovuşturmayı yapma yetkisi de Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ve buradaki ağır ceza mahkemesine verildi. Ayrıca soruşturmanın bizzat Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği vekil tarafından yapılması hükmü de getirildi. 695 sayılı KHK (24 Aralık 2017) 22 SUBAYIN RÜTBESİ ALINDI Kamu kurumlarından toplam 2 bin 756 kişi ihraç edildi. İhraç edilenler arasında 105 akademisyen de vardı. Daha önce ihraç edilen 115 kişi ise görevlerine iade edildi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nden emekliye sevk edilen, kendi isteğiyle emekli olan, istifa eden veya başka bir sebeple ayrılan 22 subayın rütbesi alındı. Yedisi dernek, yedisi vakıf olmak üzere 17 kurum kapatılırken, daha önceden kapatılan bir vakıf açıldı. 696 sayılı KHK (24 Aralık 2017) 'CEZASIZLIK' MADDESİ Bu KHK'de, "Resmi bir sıfat taşıyıp taşımadıklarına veya resmi bir görevi yerine getirip getirmediklerine bakılmaksızın, 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemlerin bastırılması kapsamında hareket eden kişilerin" hiçbir hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğunun olmayacağı belirtildi.