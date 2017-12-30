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2018 AGİ tablosu: Asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? (2018 asgari ücret tablosu)

GÜNCEL HABERLERİ | 30.12.2017 10:34 | Son Güncelleme 4 saat önce

AGİ yani Asgari Geçim İndirimi ne kadar oldu merak ediliyor. Çalışma Bakanlığı tarafından 2018 asgari ücret açıklamalarından sonra gözler asgari geçim indirimine çevrildi. Google'da yapılan aramalarda asgari ücret AGİ dahil ne kadar? 2018 asgari ücret ve AGİ, yeni asgari ücret tablosu ve 2018 AGİ tablosu şeklinde aramalar başlandı. İşte 2018 AGİ tablosu ve AGİ dahil asgari ücret tablosu...

2018 AGİ tablosu: Asgari ücret AGİ dahil ne kadar oldu? (2018 asgari ücret tablosu)

Asgari ücretin dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu tarafından açıklanmasından sonra 2018 AGİ ne kadar oldu merak edilmeye başlandı. Açıklanan 2018 asgari ücretlere AGİ dahil mi? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılı için brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki AGİ ne kadar? Asgari ücret AGİ dahil ne kadar? İşte 2018 AGİ tablosu ve AGİ dahil asgari ücret tablosu...

AGİ DAHİL ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 1 Ocak 2018'den geçerli olacak asgari ücretin brüt 2 bin 29 lira, net bin 603 lira olarak belirlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, yasal kesintiler yapılıp asgari geçim indirimleri dahil edildikten sonra asgari ücretlinin eline geçecek net tutarların da belirlendiği kaydedilerek, evli ve eşi çalışmayan 3 çocuklu asgari ücretli bir işçinin bin 709 lira 67 kuruş alacağı bildirildi.

Buna göre, bekar ve çocuksuz asgari ücretli bir işçinin eline bin 603 lira 12 kuruş, evli ve eşi çalışmayan asgari ücretli bir işçinin eline bin 633 lira 57 kuruş, evli ve eşi çalışmayan bir çocuklu işçinin eline bin 656 lira 40 kuruş, evli ve eşi çalışmayan 2 çocuklu bir işçinin eline de bin 679 lira 23 kuruş geçecek.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) NASIL HESAPLANIR?

Ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan asgari ücretin yıllık brüt tutarına yıllık

İşçinin kendisi için %50
Çalışmayan ve geliri olmayan eş için %10
Birinci ve ikinci çocuk için çocuk başına %7,5
Üçüncü çocuk için %10
Dördüncü ve daha fazla çocuk için %5’er
indirim uygulanır. Uygulanan indirim matrahı oluşturur ve gelir vergisinin ilk dilimine geldiği için %15’lik orandan işlem görür. %15 ile çarpılan indirimli gelir 12’ye bölünerek her ay ödenen AGİ bulunmuş olur.

2018 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TABLOSU

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