2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Ellerin bir melek büyüsü, gözlerin merhamet, sesin bülbüllerde, ağıtın bitmez anne. Her mevsim açan güllerde, ipek yüzün her son baharda, kımıldayan sensin seher yunağında. Seni çok seviyorum canım annem. Anneler günün kutlu olsun…

Benim için her zorluğa katlanan, her zaman yanımda olan, değeri asla biçilemeyen, dünyanın en güzel, en melek annesinin anneler günü kutlu olsun.

Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok. Aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun.

Biricik anneciğim, Sen her an benim gönlümdesin. Dünyadaki en değerli varlığım olarak, Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun.

Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun.

Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun.

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun.

Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem!

Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem.

Canım Annem, benim senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor. Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. iyiki varsın iyiki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…