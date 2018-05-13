2018 Anneler günü kutlu olsun! Orijinal ve güzel Anneler günü mesajları ve dahası!

Bugün Anneler Günü ve gerek Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya kanallarında gerekse de SMS, Whatsapp gibi mesajlaşma araçlarında en güzel Anneler Günü mesajları paylaşılıyor. Hediyelerle, çiçeklerle, gülücüklerle ve annelerimize sevgimizi, saygımızı gösteren Anneler Günü mesajları ile bu özel günü kutluyoruz. İşte Anneler Günü'nün tarihi ile ilgili detaylar ve güzel Anneler Günü mesajları... ANNELER GÜNÜ NASIL KUTLANMAYA BAŞLANMIŞTIR? Modern Anneler Günü ve tarihinin Mayıs ayının 2. Pazar günü olmasının adresi ise ABD'dir. Sosyal aktivist Anna Jarvis Anneler Günü'nün modern yaratıcısı olarak kabul edilmektedir. İlk kez 1908 yılında Jarvis annesi adına bir anma töreni düzenlemiş ve organizasyonu ilk Anneler Günü'nü kutlamıştır. Jarvis, Anneler Günü'nün resmi olarak kabul ettirme çalışmasına annesinin vefat ettiği 1905 yılında başlamıştır. Annesinin hatırasını onore etmek isteği ile yola çıkan Anna Jarvis, annelerin insanlar için dünyadaki herkesten daha önemli olduğunu düşünüyordu. Bunun için de tüm anneler için özel bir gün olsun istedi.

ANNELER GÜNÜ İÇİN GOOGLE'DAN DOODLE Google da çoğu özel günde olduğu gibi Anneler Günü için de hoş bir logo hazrladı. İşte Google'un Anneler Günü'ne özel logosu... ANNELER GÜNÜ MESAJLARI Sizin için derlediğimiz Anneler Günü mesajları için de kısa, uzun, orijinal ve resimli Anneler Günü mesajları içinden beğendiklerinizi seçip paylaşabilirsiniz. Kısa Anneler Günü Mesajları: Annelerine kısa ama öz ve şık bir msaj göndermek isteyenler için en güzel kısa Anneler Günü mesajları... Anneciğim, bir günümde değil her günümdesin. Annem olman dünyadaki en büyük şansım, iyiki varsın. Seni çok seviyorum annem. Gücüme güç, umuduma umut katan annem. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun! Gözyaşlarımı dindiren, beni hayata getiren ve hayata bağlayan canım annem. Anneler günün kutlu olsun. Dünyada kimseyi seni sevdiğim kadar sevemem, bağlanamam. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Orijinal Anneler Günü Mesajları Sevgili Anneciğim, birgün umarım bana gösterdiğin segi ve sabrı sana gösterebilme şansın olur. Anneler günün kutlu olsun. Her günün bu gün gibi mutluluk ve neşe dolsun, canım annem. Anneler günün kutlu olsun.

Anne seni seviyorum... Belki sevgimi her zaman gösteremiyor olabilirim ama sen bunu daima biliyorsun. Anneler günün kutlu olsun. Ellerin bir melek büyüsü, gözlerin merhamet, sesin bülbüllerde, ağıtın bitmez anne. Her mevsim açan güllerde, ipek yüzün her son baharda, kımıldayan sensin seher yunağında. Seni çok seviyorum canım annem. Anneler günün kutlu olsun… Koklanacak gül, açılacak gonca, yaşanacak hayat ve alınacak nefes olan sevgili annem. Varlığından tasasızlık, sevginden cesaret, gözlerinden kuvvet aldığım günleri unutamıyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun. Üzüntü ve dertlerden uzak, nice anneler gününe kavuşmak dileğiyle ellerinden öpüyorum anneciğim. Resimli Anneler günü mesajlarıGüzelliği seven Allah'ım, gönlünü güzelliklerle donatsın, gönlündeki güzellikler ömrüne yayılsın. Anneler Günün kutlu olsun. Bir anne evladını dokuz ay karnında , dört Sene kucağında ve bir ömür boyu kalbinde taşır. Tüm annelerin anneler günü kutlu olsun. Gülünce yüzünde çiçekler açan, gözleri sevgiyle bakan canım anneciğim. Anneler gününü kutluyor, her gününün böyle güzellikle dolu olmasını diliyorum.

Bana düştüğümde kalkmayı, ateşe dokunduğumda acıyı ve en önemlisi sevgiyi öğrettin. Ben Senden her şeyi öğrendim de anneciğim, yalnız unutmayı öğrenemedim. Anneler günün kutlu olsun. Benim için her zorluğa katlanan, her zaman yanımda olan, değeri asla biçilemeyen, dünyanın en güzel, en melek annesinin anneler günü kutlu olsun. Hayatın bütün zorlukları, sıkıntıları üstüme yağınca Sen bana açılan şemsiyesin canım annem, anneler günü kutlu olsun, kocaman öpüyorum. Gözlerine bir damla yaş değsin istemem. O gül yüzünden gülücükler hiç eksilmesin. Anneler günün kutlu olsun anneciğim...ellerinden öpüyorum. Nur parlar yüzünde, Bal akar sözünde, Merhameti gözünde, sevgi vardır özünde, Benim biricik anam. Anneler günün Kutlu olsun. Hırçınlığımın tesellisi, şefkatine sığındığım, hayatımı gönüllü paylaşan annem.. hakkını nasıl öderim.. Anneler günün kutlu olsun. Sen en büyük sevgilere layık mükemmel bir insansın. Çünkü Sen benim biricik annemsin... Anneler günün kutlu olsun. Kulağımda tatlı sesin, ninni yavrum uyu dersin, sevgi bağın eksilmesin anneciğim, biriciğim. Biricik yavrun anneler gününü kutluyor.

Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Sana sevgi ve öpücüklerimi gönderiyorum... iyi ki varsın. Beni bu günlere getirmek için canını bile sakınmayan biricik anneciğim. Anneler gününü kutluyor, daha nice sağlık, mutluluk ve birlikte güzel günler diliyorum. Gönül bahçemde açan en güzel çiçeksin. Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Biricik anneciğim, Sen her an benim gönlümdesin. Dünyadaki en değerli varlığım olarak, Seni çok seviyorum. Anneler günün kutlu olsun. Anne hakkı ödenmez, sevmeye ömür yetmez, tüm dünya bana verseler, bir tanecik annem etmez, anneler günü kutlu olsun güzel anam. Canım anneciğim kim giderse gitsin benden, sen yanımda olduktan sonra benim için son yok. Aksine her gün yeni umut, her gün yeni mutluluk. Canım annem anneler günün kutlu olsun. Gelinciklerin en sadesine, Papatyaların en güzel beyazına, Güllerin en güzel yüzlüsüne, Çiçeklerin en güzel kokanına, Annelerin en güzeline... Anneler günün kutlu olsun. Bu dünyadaki en güvenli sığınağım Senin sıcak kucağın. Gönlümdeki en derin sevgi, Senin eşsiz sevgin. Anneler günün kutlu olsun, dünyanın en güzel annesi.

Dünyada senden kıymetli kim var ki bir taneciğim. Sen olmasan ben de olmazdım canım annem. Hayatımı, her şeyimi sana borçluyum. İyi ki doğdun güzeller güzeli annem… Anneciğim! Sen, dünyalara bedelsin. Seni çok ama çok seviyorum. Anneler gününü kutluyor, Dualarını bekliyorum. Onlar bizim başımızın tacı, onlar bizim en değerli varlıklarımız. Tüm Annelerimizin Anneler Günü Kutlu Olsun. Bizi bu hayatta karşılıksız seven tek varlığın değerini sadece bugün değil bir ömür bilelim. Anneler Günü kutlu olsun. Bugünümüzde, yarınımızda her zaman yanımızda olan biricik annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Anneler yeryüzünün tartışmasız en güzel melekleridir. Tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun. Cennetle müjdelenen Annelerimizi Sevgi ve Saygıyla Selamlıyor. Tüm Annelerimizin Anneler Gününü kutluyorum. Bütün acılar üstüme yağınca sen bana açılan şemsiyesin annem.. Seni çok seviyorum. Dün sana kızdıklarımı bugün ben yapıyorum anne. Çünkü aslında senin küçük bir kopyanım. Umarım senin kadar sevgi dolu olurum Annem.

Bana hayat veren ve hayatı öğreten biricik anneme sevgilerimle. Gül yüzünden gülücükleri hiç eksik etmeyen biricik anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Dün, bugün ve yarın.. daima seni sevdim, hep seveceğim. Bizimki bitimsiz, tanrısal bir sevgi.. Anneciğim anneler günün kutlu olsun. Beni başkası ağlatırken derdime derman olan o, başkası bırakırken her an yeniden sahip çıkan o. Seni seviyorum anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Sen hayatımın kutup yıldızı oldun. Nereye gidersem gideyim ışığının altında sevginle uyudum. Doğru yolu buldum. Seni seviyorum annem. Biricik annem.. Anneler günün kutlu olsun. Her zaman senin küçük bebeğinim.. Senin kucağın, senin merhametin beni yaşama bağlıyor sevgili anneciğim. Anneler günün kutlu olsun. Benim bitanecik tatlı annem, senin çocuğun olduğum için her zaman gurur duydum. Ellerinden öperim. Anneciğim benim, hüznümü sevince dönüştüren tek insansın. Anneler günün kutlu olsun anneciğim.. Beni benden çok sevdiğine inandığım tek insan, ANNEM. Sabırlısın, sıcaksın, şefkatlisin, koruyucumsun, bağışlayansın.. Annemsin. Seni çok seviyorum.

Sığınabileceğim tek limansın sen anneciğim. Saygıyla ellerinden öpüyorum. Hiçbir süs ve makyaj bir kadını, analık sevgisi kadar güzelleştiremez. Annem anneler günün kutlu olsun… Bu dünyadaki en güvenli sığınağım senin kucağın. Benim annem olman bu dünyadaki en büyük şansım. Seni seviyorum Annem. Sen evimizin kraliçesi, başımızın tacısın.. En aziz varlığımız. Anneler günün kutlu olsun anneciğim. Yüreğindeki sınırsız sevgi ve sabır için çok teşekkürler canım anneciğim... Anneler günün kutlu olsun! Mesafeler uzak olsa da yüreğim hep seninle canım annem... Anneler günün kutlu olsun! Seni unutmadığımı bugünde bilmeni istedim. Anneler günün kutlu olsun dünyanın en güzel ve özel annesi... Nur yüzlü, kalbi çocukları için çarpan güzeller güzeli kadın seni çok ama çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun biricik annem. Eğer bana gözlerınle değil de kalbinle bakmış olsaydın, seni ne kadar sevdiğimi çok iyi anlardın... Anneler günün kutlu olsun... Ah o tatlı gülüşüne, sevecen gözlerine, şefkatli yüreğine, hele birde yavrum deyişine ölürüm senin Annem. Anneler Günün Kutlu Olsun canım anneciğim.

Yeryüzündeki binlerce çiçek arasından en güzeli olan anneme, seni çok ama çok seviyorum. Bu anlamlı günde yanında olmak çok güzel... Anneler Günün Kutlu Olsun Annem... Fedakârlık, sevgi, sabır ve güzellik ne demek tarif et derlerse; annem derdim canım annem seni bir gün değil her gün çok seviyorum. Anneler Günün Kutlu Olsun. Sen varken ben yoktum. Sen açken ben toktum. Şimdi de, sonra da basımın tacı annem. Seni hep seveceğim benim canım annem. Sen öğrettin; sevgiyi, saygıyı, hem kaya gibi sağlam, hem merhametli hem adil olmayı. Dik yokuşlarda, rampalarda, en yüksek merdivenlerde vazgeçmeden tırmanmayı, ihtiyacı olan ellere, el uzatmayı, çalışmayı, üretmeyi, paylaşmayı, bu dünyada sadece “insanlığı kaybetmeme” inadı taşımayı, tüm bunları sen öğrettin baş tacım. Her günün kutlu olsun. Anneciğim, hafızamdaki en güzel, en hoş kelime Senin adındır. Sana her seslenişimde sevgim daha da çoğalıyor. Anneler Günü kutlu olsun. Uzun Anneler Günü mesajları: Annelerine daha zengin ve doygun, güzel bir anlatıya sahip bir mesaj göndermek isteyenler için uzun Anneler Günü mesajları...

Anne güllerin bezemesi, gülden deste anne, sözümde tutuklu, tarifsiz beste anne, yanar yürek, can bitkin kafeste, anne hasret bağırda, anne içimde aheste. Seni çok seviyorum anne, anneler günün kutlu olsun. Biraz şans, biraz sevgi ve sabır, birer parça zaman, başarı ve memnuniyeti de eklersek malzemelere, hepsini karıştırıp senin için uzun ve dileklerinin gerçekleştiği bir “hayat pastası” yapabiliriz sanırım… Anneler günün kutlu olsun canım annem! Anne senin yüreğin taş olsa dayanır mı, kuş olsa, çiçek olsa, gündüz olsa, kırılmaz mı? Acıdan bir sap menekşenin boynu bu kez dağlar doğursun beni anne. Sen de ılık bir yağmur ol durmadan yağ kanayan yerlerime. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Canım Annem, benim senin varlığın her şeyiyle bana hayat veriyor. Senin o sıcacık sevgin vazgeçilmez sıcaklığın her zaman beni ısıttı, hep nerde zorda kalsam bana bir çıkar yolu buldun karanlıkta kaldığımda ay gibi parlayan ışığım, soğukta üşüdüğümde içimi sıcacık ısıtan sevginle her zaman yanımda oldun. iyiki varsın iyiki benim annemsin senin gibi annem olduğu için Allahıma sonsuz şükürler olsun seni çok seviyorum. Can özüm biricik anacığım, anneler gününü canı gönülden kutlarım, ellerinden öperim… Anneler Günün Kutlu Olsun…

Anne gökte bir ışık, anne parlak bir yıldız anne yoklukta bir düş, ayda bir yaldız anne tutunulan bir dal, dertlerin garip çizgisi anne gözümdeki yaşların bir virane dizgisi. Anneler günün kutlu olsun canım anam. Penceresiz odamda, ışıkların en nadidesiydin. Akıl hocam, hayat danışmanımdın. Yollar ayrıldı ama kalpler asla. Seni seven yavrun anneler gününü unutmadı. İyi ki varsın annem. Anneler çiçek gibidir, onları hep mis kokulu yerlerde görebilirsin, senin için her zaman varolduklarını ve seni düşündüklerini bilirsin. Anneler günün kutlu olsun canım annem. Geleceğini oluşturacak her yeni günün bir önceki günden daha güzel, isteklerine uygun ve seni mutlu edecek şekilde olmasını dilerim. Anneler günün kutlu olsun benim melek annem. Meğer dilimdeki ve beynimdeki en güzel kelime senin adınmış. Sana her seslenişimde ya acım diniyor ya da sevgim coşuyor. Anneler günü kutlu olsun. Ah dağılsam dizine, uyusam doymaksızın, sabah olmasa gece kaçmaktan dermansızım, sür beni gül yüzüne ki, sende kalsın sızım. Ağlıyor musun anne gidiyor hayırsızım. Anneler günün kutlu olsun canım annem.