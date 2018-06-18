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2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 12:21 | Son Güncelleme

Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavı, İOKBS olarak 3 Haziran'da yapılan sınavın sonuçları için MEB kesin tarih verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde bursluluk sınavı soru ve cevap anahtarını erişime açmıştı. Cevaplarını değerlendiren öğrenciler, ilk ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklanmasını beklemeye koyuldular. Peki 2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB İOKBS sonuç açıklama tarihi nedir?

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı mı? MEB, bursluluk sınavı sonuçlarını ne zaman açıklayacak? PYBS olarak bilinen bursluluk sınavı, ilk ve orta öğretim bursluluk sınavı olarak kısacası İOKBS olarak yapıldı. 3 Haziran'da yapılan İOKBS soru ve cevap anahtarı, MEB tarafından yayınlandı. Kendilerini cevap anahtarı ile değerlendiren öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihini beklemeye başladılar.

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

3 Haziran'da MEB tarafından yapılan İOKBS sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

  1. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  2. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  3. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  4. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

9-10 ve 11. Sınıflar A kitapçığı için tıklayınız.

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

Column 1 Column 2 Column 3
TEST No Test Adı Ağırlık Katsayıları
1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
2 Matematik 3
3 Fen Bilimleri 3
4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
TOPLAM 12

BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI

1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,
b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,ayrılır.
(2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

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