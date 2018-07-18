HABER

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.07.2018 14:03 | Son Güncelleme

Bursluluk sınavı sonuçları 2018 açıklandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bugün açıklanması beklenene PYBS bursluluk sınavı sonuçları belli oldu. İlköğretim ve ortaöğretim kurumları sınavı 3 Haziran 2018'de yapılmıştı. O tarihten beri sonuçları bekleyen öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçları hangi sitede açıklanacak merak ediyorlardı. 2018 PYBS saat kaçta açıklanacak? Bursluluk sınavı sonuçları hangi sitede ilan edilecek? Bursluluk sınavı sonuçları nasıl nereden öğrenilir? İşte detaylar...

2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Bugünün Google'daki en yüksek araması 2018 bursluluk sınavı sonuçları az önce MEB'in resmi sitesinde ilan edildi. 3 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından bursluluk sınavı sonuçları sonunda belli oldu. Peki bursluluk sınavı sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları sorguma sayfası haberimizde.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının 18 Temmuz 2018'de açıklanacağı söylenmişti. Fakat öğrenciler, sonuçların hangi siteden açıklanacağını da merak ediyorlardı. MEB tarafından bursluluk sınavı sonuçları aşağıdaki link üzerinde aktif edildi. TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ile birlikte güvenlik kodu girmeniz yeterli olacaktır.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

bursluluk-sinavi-sonuclari

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Temel Reis'in piposu gitti, yerine çiçek geldiTemel Reis'in piposu gitti, yerine çiçek geldi
Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildiAdnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bursluluk sınavı PYBS Bursluluk Sınavı Sonuçları meb saat kaçta açıklanacak hangi siteden

En Çok Okunan Haberler

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Şok ifade: Annem beni gece 3’te hazırlayıp Adnan Oktar'a götürüyordu!

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Son dakika! Adnan Oktar adliyeye sevk edildi

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Adnan Oktar'ın düzenlediği geceye katılan ünlüler ilk kez konuştu

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Burcu Esmersoy'un yeni imajı olay oldu!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan lise tepkisi: Böyle sistem olmaz

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Nagehan Alçı Adnan Oktar'la ilgili iğrenç gerçeği açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonundaki program dikkat çekti

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın telefonundaki program dikkat çekti

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Adnan Oktar'la ilgili son dakika haberi! İtirafçı oldular

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Nedim Şener'den flaş açıklama: Adnan Oktar'da kasedi vardır, ilişkisi vardı

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

Adnan Oktar için 40 savcı görevlendirildi

Rus akademisyen Aleksandr Dugin: Atlantik çetesi yeni Gezi peşinde

Rus akademisyen Aleksandr Dugin: Atlantik çetesi yeni Gezi peşinde

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İzmir Aliağa'da büyük panik! 700 işçi zehirlendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.