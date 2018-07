2018 Bursluluk sınavı sonuçları sorgulama sayfası! PYBS Bursluluk Sınavı sonuçları belli oldu!

Bursluluk sınavı sonuçları açıklandı. Bugünün Google'daki en yüksek araması 2018 bursluluk sınavı sonuçları az önce MEB'in resmi sitesinde ilan edildi. 3 Haziran 2018 tarihinde MEB tarafından bursluluk sınavı sonuçları sonunda belli oldu. Peki bursluluk sınavı sonuçları nasıl, nereden öğrenilir? Bursluluk sınavı sonuçları sorguma sayfası haberimizde.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 3 Haziran'da düzenlenen 5, 6, 7, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav (İOKBS) sonuçlarının 18 Temmuz 2018'de açıklanacağı söylenmişti. Fakat öğrenciler, sonuçların hangi siteden açıklanacağını da merak ediyorlardı. MEB tarafından bursluluk sınavı sonuçları aşağıdaki link üzerinde aktif edildi. TC kimlik numaranız, doğum tarihiniz ile birlikte güvenlik kodu girmeniz yeterli olacaktır.

BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:

a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.