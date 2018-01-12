2018 CEV Kar Voleybolu Avrupa Turu

KAYSERİ (AA) - 2018 Avrupa Voleybol Konfederasyonu (CEV) Kar Voleybolu Avrupa Turu'nun ilk etabı, Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde başladı.

Kayak merkezinin Develi Kapı bölgesinde düzenlenen turnuvada, Türkiye, Belçika, İsviçre, İtalya, Letonya, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya ve Çekya'dan 18 kadın, 20 erkek takımı mücadele ediyor.

Organizasyon hakkında bilgi veren Türkiye Voleybol Federasyonu Başkan Vekili Alper Sedat Aslandaş, organizasyonun ilk ayağını Türkiye'de gerçekleştirdiklerini, birinci etabın Kayseri Erciyes'te başladığını söyledi.

Turnuvanın 5 etaptan oluştuğunu, üçüncü etabın Uludağ'da gerçekleştirileceğini belirten Aslandaş, şunları kaydetti:

"Avrupa turu 5 etaptan oluşuyor. İkişer tanesi Türkiye ve İtalya, biri de Slovenya'da gerçekleştirilecek. Bu yılın en önemli özelliği de ilk defa resmi olarak Avusturya'da Avrupa Şampiyonası düzenlenecek. Dolayısıyla bu turnuvalarda alınan puanlar, bu şampiyonaya katılacak sporcuları ve takımları belirlemek açısından da uluslararası etki yaratacak. Geçen yıl yapılan organizasyonlardan uluslararası sporcular, katılımcılar çok olumlu izlenimler edindi. Yüksek puanlarla olumlu not aldık. Dolayısıyla bu sene katılım fazlalaştı."

Turun ilk etabı 14 Ocak'ta yapılacak yarı final ve final maçlarıyla sona erecek.

(AA)