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2018 Dakar Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ | 08.01.2018 23:33 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Üçüncü etabı, otomobil kategorisinde Katarlı El-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sunderland birinci bitirdi

İSTANBUL (AA) - 2018 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabını, otomobil kategorisinde Katarlı Naser el-Attiyah, motosiklet sınıfında Büyük Britanyalı Sam Sunderland kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin üçüncü etabı, Peru'nun Pisco ile San Juan de Marcona kentleri arasındaki 296 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 3 saat 9 dakika 8 saniyelik derecesiyle Toyota Gazoo takımından Naser el-Attiyahelde etti. El-Attiyah'ın 4 dakika 5 saniye arkasındaki Peugeot takımından Stephane Peterhansel 2'nci, 6 dakika 7 saniye gerisindeki Carlos Sainz ise 3. oldu.

Motosiklet kategorisinde ise Red Bull KTMtakımından son şampiyon Sam Sunderland, 3 saat 20 dakika 43 saniyede bitirdiği üçüncü etapta birinciliğe ulaştı.

Büyük Britanyalı sürücüyü, 3 dakika 3 saniye geriden Kevin Benavides, 3 dakika 28 saniye geriden de Toby Price takip etti.

Üçüncü etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında Peugeot takımından Fransız Stephane Peterhansel birinci, takım arkadaşı Cyril Despres ikinci, El-Attiyah ise üçüncü sırada yer aldı. Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Sunderland birinci, Benavides ikinci ve Pablo Quintanilla üçüncü sırada bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin 4. etabı, Peru'nun San Juan de Marcona kentindeki 330 kilometrelik parkurda düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

(AA)

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