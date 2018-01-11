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2018 Dakar Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ | 11.01.2018 23:57 | Son Güncelleme 4 saat önce

- Motosiklet sınıfında altıncı etabı Fransız Meo kazandı

İSTANBUL (AA) - 2018 Dakar Rallisi'nde motosiklet sınıfında altıncı etabı Fransız Antoine Meo kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin altıncı etabı, Peru'nun Arequipa ile La Paz kentleri arasındaki 313 kilometrelik parkurda yapıldı.

Motosiklet kategorisinde Red Bull takımından Antoine Meo, 1 saat 54 dakika 10 saniyede bitirdiği altıncı etapta birinciliğe ulaştı.

Fransız sürücüyü, 30 saniye geriden Kevin Benavides ve Toby Price takip etti.

Motosiklet sınıfı genel klasmanında Kevin Benavides birinci, Adrien Van Beveren ikinci, Matthias Walkner üçüncü sırada bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin yedinci etabı, Peru'nun La Paz ile Bolivya'nın Uyuni kentleri arasındaki 425 kilometrelik parkurda 13 Ocak Cumartesi günü düzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

(AA)

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