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2018 Dakar Rallisi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 23:24 | Son Güncelleme 5 saat önce

- Sekizinci etapta, otomobil kategorisinde Fransız Peterhansel, motosiklet sınıfında vatandaşı Meo birinci oldu

İSTANBUL (AA) - 2018 Dakar Rallisi'nin 8. etabını otomobil kategorisinde Fransız Stephane Peterhansel, motosiklet sınıfında vatandaşı Antoine Meo kazandı.

Peru, Bolivya ve Arjantin'in ortak düzenlediği 2018 Dakar Rallisi'nin 8. etabı, Bolivya'nın Uyuni ile Tupiza kentleri arasındaki 498 kilometrelik parkurda yapıldı.

Otomobil sınıfında birinciliği, 5 saat 15 dakika 18 saniyelik derecesiyle Peugeot Total takımından Peterhansel elde etti. Peterhansel'in 49 saniye gerisindeki Fransız Cyril Despres ikinci, 2 dakika 12 saniye arkasındaki Katarlı Nasser El-Ettiyah üçüncü oldu.

Motosiklet kategorisinde ise Red Bull KTM takımından Meo, 5 saat 24 dakika 1 saniyede bitirdiği etapta birinciliğe ulaştı.

Fransız pilotu, 1 dakika 8 saniye geriden ABD'li Ricky Brabec, 2 dakika 45 saniye geriden de Avustralyalı Toby Price takip etti.

Sekizinci etap sonunda otomobil kategorisi genel klasmanında İspanyol Carlos Sainz birinci, Nasser El-Ettiyah ikinci, Stephane Peterhansel üçüncü sırada yer aldı. Motosiklet sınıfı genel klasmanında ise Fransız Adrien van Beveren birinci, Arjantinli Kevin Benavides ikinci, Avusturyalı Matthias Walkner ise üçüncü sırada bulunuyor.

Dakar Rallisi'nin 9. etabı, Bolivya'nın Tupiza ile Arjantin'in Salta kentleri arasındaki 242 kilometrelik parkurdadüzenlenecek. 14 etap sürecek Dakar Rallisi, 20 Ocak'ta Arjantin'in Cordoba kentinde son bulacak.

(AA)

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