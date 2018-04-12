2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

ÖSYM'den 2018 EKPSS ile ilgili kritik bir duyuru yapıldı. 22 Nisan'da yapılacak E-KPSS sınavı için adaylar heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Sonunda sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri ile birlikte yayımlandı.

ÖSYM'nin duyurusuna göre EKPSS adayları AİS'e (aşağıdaki bağlantı) giriş yaparak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilirler. 22 Nsian yapılacak sınava yanlarında getirmeleri zorunlu olan bu sınava giriş belgesi adayın sınav yeri bilgisini de barındırmaktadır.

EKPSS sınava giriş belgesi için tıklayınız

ÖSYM'NİN 2018 EKPSS DUYURUSU

"22 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 16:00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 2018-EKPSS için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.