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2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 17:53 | Son Güncelleme

Önümüzdeki hafta yapılacak EKPSS için adayların beklediği açıklama ÖSYM'den geldi. ÖSY, adayların sınav yerlerini belirleme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu. Böylece sınava giriş belgeleri EKPSS adaylarının erişimine açıldı. Adaylar sınava nerede gireceklerini bu belgeden öğrenbilecekler.

2018 E-KPSS sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri yayımlandı!

ÖSYM'den 2018 EKPSS ile ilgili kritik bir duyuru yapıldı. 22 Nisan'da yapılacak E-KPSS sınavı için adaylar heyecanlı bir bekleyiş içindeler. Sonunda sınav yerleri belli oldu ve sınava giriş belgeleri ile birlikte yayımlandı.

ÖSYM'nin duyurusuna göre EKPSS adayları AİS'e (aşağıdaki bağlantı) giriş yaparak sınava giriş belgelerini görüntüleyebilirler. 22 Nsian yapılacak sınava yanlarında getirmeleri zorunlu olan bu sınava giriş belgesi adayın sınav yeri bilgisini de barındırmaktadır.

EKPSS sınava giriş belgesi için tıklayınız

ÖSYM'NİN 2018 EKPSS DUYURUSU

"22 Nisan 2018 tarihinde uygulanacak olan Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018-EKPSS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden saat 16:00'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

DİKKAT! 2018-EKPSS için adaylar saat 10:00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

2018 E-KPSS Kura sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 E-KPSS yani Engelli Kamu Personel Sınavı için az bir süre kaldı. Engelli vatandaşlar için kamuda çalışma fırsatı sunan E-KPSS için geç başvuru dönemi yarın başlıyor. Peki sınav ne zaman yapılacak? 20108 E-KPSS kura sonuçları ne zaman açıklanacak ve tercihler ne zaman yapılacak?

2018 Engelli Kamu Personel Sınavı için kısa bir süre kaldı. Sınav hazırlıklarının yanı sıra adaylar kura çekimini ve sonrasındaki tercih dönemini de bekliyor. Peki 2018 E-KPSS süreci nasıl işleyecek? İşte ÖSYM'nin sınav takvimine E-KPSS adaylarını bekleyen süreç..

E-KPSS NASIL BİR SINAVDIR?

Sınavda adaylara genel yetenek ve genel kültür olmak üzere iki başlık altında sorular yöneltilmektedir. Genel yetenek testi Türkçe ve Matematik sorularından oluşmaktadır. Genel Kültür Testi ise Atatürk İlkleri ve İnkılap Tarihi, Temel Yurtdaşlık Bilgisi, Türk Kültür ve Medeniyetleri, Türkiye Coğrafyası, Türkiye ve Dünya ile İlgili Genel, Kültürel ve Güncel Sosyoekonomik konular yer almaktadır. Aşağıdaki bağlantıdan 2016'da çıkmış E-KPSS sorularından örneklere ulaşabilirsiniz.

E-KPSS 2016 soruları ve cevapları

http://www.osym.gov.tr/TR,12418/2016-ekpss-temel-soru-kitapciklarinin-yayimlanmasi--10.html

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EKPSS ekpss sınava giriş belgesi sınav yerleri

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