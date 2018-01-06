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"2018 için iki faiz artışı muhtemelen uygun olur"

GÜNCEL HABERLERİ | 06.01.2018 00:12 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Philadelphia Fed Başkanı Harker: - "Eğer enflasyondaki zayıflık sürerse bu ciddi problem olur. Bu nedenle 2018 için iki faiz artışının muhtemelen uygun olacağı görüşündeyim" - St. Louis Fed Başkanı Bullard: - "Enflasyonda son iki yıldır hiç ilerleme kaydetmedik"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, Fed'in yıl içinde iki kez faiz artırmasından yana olduğunu açıkladı.

Harker, Amerikan Ekonomi Derneğinin Philadelphia'da düzenlenen toplantısında ülke ekonomisini değerlendirdi.

Uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyreden enflasyondaki zayıflığın sürmesinin ekonomi için sorun arz edeceğini belirten Harker, "Eğer enflasyondaki zayıflık sürerse bu ciddi problem olur. Bu nedenle 2018 için iki faiz artışının muhtemelen uygun olacağı görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

Harker, ayrıca şu an yüzde 1,8 seviyesindeki enflasyonun 2019'da yüzde 2'nin üstüne çıktıktan sonra yeniden bu seviyeye gerilemesini beklediğini dile getirdi.

"Enflasyonun sadece yüzde 2'ye yükselmesi değil bir süre için bu seviyenin biraz üzerine çıkması yararlı olacaktır" değerlendirmesini yapan Harker, Amerikan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5'in biraz üstünde büyümesini beklediğini sözlerine ekledi.

- "Enflasyonda son iki yıldır hiç ilerleme kaydetmedik”

Philadelphia Fed Başkanı Harker'ın enflasyon konusundaki görüşlerine katılan bir başka Fed yetkilisi St.Louis Fed Başkanı James Bullard oldu.

Bullard, Bloomberg'e verdiği mülakatta, Fed'in son iki yılda enflasyon hedefine doğru hiç ilerleme kaydetmediğini vurgulayarak, "Para politikası için bir karar verici olarak, enflasyon bu kadar düşükken yükselip yükselmeyeceğini bekleyip görmeyi tercih ederim." ifadelerini kullandı.

Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinin geçen ay açıklanan projeksiyonları, Fed yetkililerinin 2018'e yönelik ortalama faiz oranı beklentisi, yıl içinde 25 baz puanlık 3 faiz artışı yapılacağına işaret etmişti.

FOMC'nin 2018'deki sekiz toplantısından ilki 30-31 Ocak'ta Washington'da düzenlenecek. Philadelphia Fed Başkanı Harker ve St. Louis Fed Başkanı Bullard'ın FOMC'de bu yıl oy hakkı bulunmuyor.

(AA)

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