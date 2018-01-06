"2018 için iki faiz artışı muhtemelen uygun olur"

WASHINGTON (AA) - ABD Merkez Bankası (Fed) Philadelphia Şubesi Başkanı Patrick Harker, Fed'in yıl içinde iki kez faiz artırmasından yana olduğunu açıkladı.

Harker, Amerikan Ekonomi Derneğinin Philadelphia'da düzenlenen toplantısında ülke ekonomisini değerlendirdi.

Uzun süredir Fed'in yüzde 2 hedefinin altında seyreden enflasyondaki zayıflığın sürmesinin ekonomi için sorun arz edeceğini belirten Harker, "Eğer enflasyondaki zayıflık sürerse bu ciddi problem olur. Bu nedenle 2018 için iki faiz artışının muhtemelen uygun olacağı görüşündeyim." ifadelerini kullandı.

Harker, ayrıca şu an yüzde 1,8 seviyesindeki enflasyonun 2019'da yüzde 2'nin üstüne çıktıktan sonra yeniden bu seviyeye gerilemesini beklediğini dile getirdi.

"Enflasyonun sadece yüzde 2'ye yükselmesi değil bir süre için bu seviyenin biraz üzerine çıkması yararlı olacaktır" değerlendirmesini yapan Harker, Amerikan ekonomisinin bu yıl yüzde 2,5'in biraz üstünde büyümesini beklediğini sözlerine ekledi.

- "Enflasyonda son iki yıldır hiç ilerleme kaydetmedik”