HABER

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kesin tarih verdi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 09:28 | Son Güncelleme

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Eski adıyla PYBS olan bursluluk sınavı, İOKBS olarak 3 Haziran'da yapılan sınavdan sonra sonuçları öğrenciler meraklı bekleyiş içindeler. MEB, bursluluk sınavı sonuçları için kesin tarih verdi. Bu açıklama sonrasında öğrenciler, ilk ve orta öğretim kurumları bursluluk sınavı sonuçları açıklanmasını beklemeye koyuldular. Peki 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB kesin tarih verdi!

2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediliyor. Eski adıyla PYBS olarak bilinen bursluluk sınavı, ilk ve orta öğretim bursluluk sınavı olarak kısacası İOKBS olarak 3 Haziran 2018'de yapıldı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sınav sonrasında İOKBS soru ve cevap anahtarı yayınlandı. İOKBS soru - cevap anahtarı ile değerlendiren öğrenciler, bursluluk sınavı sonuçları açıklanma tarihini beklemeye başladılar. Peki MEB, 2018 İOKBS bursluluk sınavı sonuçlarını ne zaman açıklayacak?

İOKBS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

3 Haziran'da MEB tarafından yapılan İOKBS sonuçları, 18 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Bakanlığın http://www.meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecektir. Okul müdürlükleri öğrenci velisinin istemesi hâlinde “Sınav Sonuç Belgesi” ni elektronik ortamdan alıp, onayladıktan sonra mühürleyerek öğrenci velisi ya da öğrenciye imza karşılığı verecektir.

BURSLULUK SINAVI SORU VE CEVAP ANAHTARLARI

  1. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  2. Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  • Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

  • Sınıf A kitapçığı için tıklayınız.

    • 9-10 ve 11. Sınıflar A kitapçığı için tıklayınız.

    SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ

    Sınava katılan öğrencilerin İOKBS puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre hesaplanacaktır:
    a. Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.
    b. İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.
    c. Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.
    ç. Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.
    d. Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.
    e. Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.
    f. Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlıklı standart puanları bulunur.
    g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.
    ğ. Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
    h. Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.

    5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10, 11 inci Sınıflar İçin TASP Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları Tablosu

    Column 1 Column 2 Column 3
    TEST No Test Adı Ağırlık Katsayıları
    1 Türkçe/Türk Edebiyatı, Dil ve Anlatım, Türk Dili ve Edebiyatı 3
    2 Matematik 3
    3 Fen Bilimleri 3
    4 Sosyal Bilgiler/ Sosyal Bilimler 3
    TOPLAM 12

    BURSLULUK KONTENJAN DAĞILIMI

    1) Her yıl tespit edilen parasız yatılılık veya bursluluk kontenjanlarının;
    a) %10’u Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrencilere,
    b) %5’i Bakanlığa bağlı resmi okul veya kurumlarda kadrolu veya sözleşmeli olarak çalışan, emekli olan ya da vefat eden öğretmenlerin öğrenci olan çocuklarına,
    c) %5’i ailesinin oturduğu yerleşim biriminde ortaokul, özel eğitim ortaokulu veya imamhatip ortaokulu bulunmayan öğrencilere,
    ç) %80’i (a), (b) ve (c) bentleri dışındaki diğer öğrencilere,ayrılır.
    (2) Birinci fıkradaki kontenjanlardan; (a) ve (c) bentlerinde belirtilen kontenjanların dolmaması halinde kalan kontenjan diğer öğrencilere ayrılan %80’lik kontenjana ilave edilir.
    Öğretmen çocuğuna ayrılan %5’lik kontenjanın dolmaması halinde ise kalan kontenjan öğretmen dışındaki Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı kadrolarında çalışan diğer eğitim personelin çocukları için kullanılır, buna rağmen dolmaması halinde kalan kontenjan %80’lik kontenjana ilave edilir.
    Başvuru şartları altındaki tüm maddeler için verilen beyanlar ve belgeler okul müdürünün, ilgili müdür yardımcısının veya görevlendirilen bir müdür yardımcısının
    başkanlığında, en az 2 (iki) üye öğretmenden oluşan bir komisyon oluşturulacaktır. Bu komisyon tarafından, maddî durumları 2016 Malî Yılı için tespit edilen miktarı geçmeyen ve kontenjanla ilgili durumunu belgelendiremeyen öğrencilerin başvurularının incelenip gerekli düzeltmelerin yapılmasından sonra “diğer öğrenci” kontenjanından müracaatları sağlanacaktır.

    PARTNERGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyorGörüntüsü Adriana Lima içinde Dilber Ay yatıyor
    Eyüpsultan'da kamyonet evin çatısına uçtu : 1 ölüEyüpsultan'da kamyonet evin çatısına uçtu : 1 ölü
    Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltındaSon dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında
    YORUMLARI GÖR ( 0 )
    Anahtar Kelimeler:
    iokbs PYBS bursluluk sınavı meb 2018 bursluluk sınavı sonuçları

    En Çok Okunan Haberler

    Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

    Yılmaz Özdil'den Erdoğan'a: Kılıçdaroğlu'nu görevden al

    Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

    Survivor'da ikinci yarı finalist kim oldu? Kıbrıs'taki yarı finali kimler garantiledi?

    Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

    Cüneyt Çakır'ın hareketi Arjantin maçına damga vurdu!

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

    Bedelli askerlikte yaş ve ücret ne kadar olacak? 2018 bedelli askerlik detayları

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

    Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

    Kaza yaptığı minibüsün camına 'hastanedeyiz' notunu bıraktı

    İlginizi Çekebilir

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

    Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine FOX TV sunucusu Fatih Portakal'dan cevap: Artık umut vermiyorsunuz!

    AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

    AKOM’dan İstanbul'da hava durumuyla alakalı kafaları karıştıran açıklama

    Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

    Meteoroloji İstanbulları uyarmıştı! Avcılar ve Hadımköy'de dolu yağışı başladı!

    İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

    İbrahim Kalın'dan şok sözler: Çeneni kapat

    Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

    Meteoroloji'den İstanbul için yeni uyarı! Yağışlar ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

    Okuyucu Yorumları 0 yorum
    Diğer Haberler
    Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

    Eyüpsultan'da korkunç kaza! Kamyonet çatıya uçtu

    Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

    Bodrum'daki saldırının nedeni belli oldu!

    Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

    Son dakika! Eski askerlere ve rütbelilere operasyon! Çok sayıda kişi gözaltında

    Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

    Son dakika! Adıyaman'da eğitim uçağı düştü! Pilot hayatını kaybetti

    23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?

    23. Dönem POMEM başvuru şartları belli oldu? POMEM başvuru tarihleri nedir?

    Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor

    Kayıp Leyla olayında son durum! Evler didik didik aranıyor

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.