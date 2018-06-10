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2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2018 17:24 | Son Güncelleme

2018 yılının Ramazan ayının bitmesine sadece birkaç gün kaldı. Ramazan ayının sonunun gelmesi Kadir gecesinin de gelmesi demektir. 100o aydan hayırlı olarak addedilen Kadir gecesi bu akşam idrak edilecek. Kadir gecesi vesilesi ile dualar edilecek namazlar kılınacak. Bunun yanında Kadir Gecesi mesajları ile insanlar sevdiklerine ve yakınlarına dualarını gönderip iyi dilekleri ile Kadir gecesinin anlam ve önemini paylaşacaklar. İşte resimli, uzun ve kısa Kadir Gecesi mesajları...

2018 Kadir gecesi: Kısa Kadir Gecesi mesajları, Uzun Kadir Gecesi Mesajları ve resimli Kadir gecesi mesajları

İslam aleminin en önemli zamanlarından bir tanesidir Kadir Gecesi. Öyleki 1000 aydan daha hayırlı olarak addedilir. Çünkü Mübarek Kadir gecesinde Kur'an-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. İşte bu önemli gecede çeşitli ibadetlerin yanında insanlar birbirleriyle Kadir Gecesi mesajları ve sözleri paylaşacaklar. Bu mesajlar vesilesiyle gerek bu gecenin anlam ve öneminin idrak edilmesini gerekse de iyi dilekleri ile dualarının paylaşılmasın sağlayacaklar.

2018 yılı Ramazan ayı Kadir gecesinde büyüklerimiz, küçüklerimiz, yakınlarımız, akrabalarımız ve sevdiklerimizle ile Kadir gecesinin önemini paylaşalım. Buna vesile olması amacıyla biz de sizler için en güzel Kadir Gecesi mesajlarını, uzun, resimli veya kısa Kadir Gecesi mesajları derledik. Haberimizin devamındaki listeden isteğinize uygun mesajları seçin sevdiklerinizle Whatsapp, Instagram, Facebook ve Twitter gibi mecralardan gönderebilirsiniz.

EN GÜZEL KADİR GECESİ MESAJLARI

Size karanfilin sadakatini, sümbülün bağlılığını, menekşenin tevazusunu, lalenin gururunu, leyleğin saadetini versek, bize de dua eder misiniz? Kadir Geceniz mübarek olsun..

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir gecesiniz mübarek olsun!

Kim erdemine inanarak ve sevabını umarak Kadir Gecesini ihya ederse Allah onun bütün geçmiş günahlarını bağışlar. (Hadis-i Şerif) Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kuran'ın nazil olduğu bin aydan daha hayirli bu gecenin size efradı ailenize ve bütün İslam alemine hayır bereket ve huzur getirmesini diliyor ve dua ediyorum Kadir geceniz mubarek olsun.

Yagmur yüklü bulutlar gibi gelen, etegindeki hayir cevherlerini basimiza bosaltan ve bizlere mutluluk veren kandilin, büyüsüne kapilmaniz dileğiyle. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kalpler vardir ,sevgiyi yasatmak için,Insanlar vardir, dostlugu paylasmak için,Mubarek günler vardir, Beraberce kutlamak için Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bin damla serilsin yüreğine, bin mutluluk dolsun gönlüne, bütün hayallerin gerçek olsun, duaların Kabul olsun bu gece Kadir gecen mübarek olsun.

KISA KADİR GECESİ MESAJLARI

Kimiz zaman duygularımızı ve düşüncülerimizi kısa ve öz bir şekilde aktarmak en iyisidir. Kısa Kadir Gecesi mesajları ile sevdiklerinize bu mübarek gecede onların aklaınızda ve gönlünüzde olduğunu hatırlatabilirsiniz.

Bu gece Kadir Gecesi.. Günahtan kurtuluş gecesi.. Haydi dua edelim.. Temizlensin günah defterleri.. İyi kandiller..

Kadir geceniz mübarek olsun! Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Hayırlı Kandiller..!

Yağmur dolu bulutlar gibi gelen, hayır cevherlerini başımıza boşaltan ve bizlere mutluluk veren Kadir gecesi kutlu olsun.

Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi duaların da hayat bulacağı bu mübarek gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kadir geceniz mübarek olsun.

Bugün ellerinizi her zamankinden daha çok açın Avucunuza melekler gül koysun, yüreğiniz coşsun Kadir geceniz hayırlara vesile olsun.

Mübarek Kadir Gecenizi kutlar, her şeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Kadir Geceniz mübarek olsun!

İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

Gül sevginin tacıdır, her bahar bir gül taçlanır. O gül ki Muhammet'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu sevgi dolu nice kandillere...

Tövbe güvercini kalbe konsun af dalgalar saadet kervana gelip kapında dursun. Bütün Melekler sizinle, dualarınız Kabul Kadir Geceniz Mübarek Olsun....

Gün vardır, bin yıldan uzun gelir bize, bir yıl vardır bir günden kısa gelir bize. Bire bin yazilan bu gecede dua edelim Rabbimiz'e! Kadir Geceniz mübarek olsun!

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde, kainatın yaratıcısı ve alemlerin Rabbi bağışlayıcı ve acıyıcı yüce Allah tüm dualarınızı kabul etsin.

Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Gül bahçesine girenler gül olmasa da gül kokarlar, kainatın en güzel gülünün kokusu üzerinizde olsun bu gece. Kadir Geceniz mübarek olsun!

UZUN KADİR GECESİ MESAJLARI

Kimleri özel günlerde detaylı ve zengin içerikli mesajlar paylaşmak ister. Siz de onlardan biriyseniz bu uzun Kadir gecesi mesajları içinden çevrenize gönderecek güzel bir mesaj bulabilirsiniz.

Bu gece kulun yalvarış ve yakarışlarını Yüce Mevla’ya sunacağı ve O’nun sonsuz affından, merhametinden, iyiliğinden bol bol yararlanacağı umut, huzur ve müjde gecesidir. Kadir Geceniz hayırlı olsun!

Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak Kadir Geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun.

Bu gece bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

Irmak vadiden, sevda denizden, dua yürekten kopar gelir. Yüreğimdeki duaya ortak ettim seni. Sende dualarından mahrum etme beni. Dostun hası huzur verir, muhabbeti ömür verir, yüzündeki tebessüm cemali Resul'den gelir. Rabbim ömrüne ömür, gönlüne huzur versin. Kadir geceniz mübarek olsun.

Bugün unuttuğum kişileri hatırladığım gün değil, çok sevdiğim kişileri dua ile andığım özel bir gündür. 'Ben beni seven ümmetimi almadan cennete gitmem' diyen bir Peygamberin (s.a.v) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kadir Geceniz mübarek olsun!

Kadir Gecesi değer gecesidir, Allah tarafından değerli kılınmış bir gecedir. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Bu gece bir ömürden daha hayırlıdır. Ellerin açıldığı, gözlerin dualarla yaşardığı, kalplerin okşandığı Kadir Gecesinde bütün insanların günahlardan uzaklaşıp tövbelerinin kabul edilmesini niyaz ederiz. Allah tüm inananları iman yolundan ayırmasın. Kadir Geceniz mübarek olsun!

O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar? ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Kadir Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.

Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kadir Gecesi'nde, bir yıllık yaşantımızı, ibadetlerimizi ve iyiliklerimizi iyi düşünecek ve ona göre hayatımıza çekidüzen vererek samimi bir teslimiyetle nefis muhasebesine gireceğiz Bu gece hayırlı bir gece, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kadir geceniz mübarek olsun!

RESİMLİ KADİR GECESİ MESAJLARI

Paylaşacağınız mesajın sadece metinden ibaret değil güzel bir resim ile de zenginleşmiş olmasını isterseniz aşağıdaki bağlantı ile sizin için derlediğimiz en güzel resimli Kadir Gecesi mesajları galerimize ulaşabilirsiniz.

Resimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajlarıResimli Kadir Gecesi mesajları 2018 - Bin aydan hayırlı Kadir Gecesi için güncel kandil mesajları
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