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2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.05.2018 10:35 | Son Güncelleme

Kadir Gecesi ne zaman merak ediliyor. Mübarek Ramazan ayı içerisinde 27. gecesinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 2018 yılında hangi güne denk geliyor araştırılıyor. Peygamber Efendimiz tarafından Ramazan'ın son on günü içinde aranması istenilen Kadir Gecesi 2018'e günler kaldı. Bin aydan daha değerli olan Kadir Gecesi nasıl ihya edilir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? 2018 Kadir Gecesi ne zaman? İşte detaylar...

2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi 2018 ne zaman, hangi gün oldukça merak edilen konulardan birisi. Senede bir kez denk gelen Kadir Gecesi, genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilir. Fakat Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi için, Ramazan'ın son on günü içinde tekli rakamlı gecelerde arayınız şeklinde buyurmuştur. Kadir Gecesi bin aydan daha değerli bir gecedir. Böyle bir anı iyi değerlendirmek her müslümanın hayalidir. Bu yüzden Kadir Gecesi, gelmeden önce hazırlıklar yapılmaya başlanır. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirmek, nasıl ihya etmek gerekir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizde.

2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.

KADİR GECESİ NAMAZI

Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır:

1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf,

3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü...,

4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur.

Namazdan sonra:

• 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.”

• 100 “Elem neşrah leke...” sûresi,

• 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi,

• 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir.

KADİR SURESİ OKUNUŞU VE ANLAMI

Bismillahirrahmanirrahim

"İnnaa enzelnâhü fî leyletil kadr. Ve maa edrâke mâ leyletül kadr. Leyletül kadri hayrün min elfi şehr. Tenezzelül melâiketü verrûhu fîhâ biizni rabbihim. Min külli emrin selâm. Hiye hattâ matla'ıl fecr."

Kadir Suresi Meali

"Hakikat, biz onu (Kur'anı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin (o büyük fazl u şerefini) sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Onda melekler ve Ruh, Rablerinin izniyle, herbir iş için iner de iner. O (gece) tan yeri ağarıncaya kadar bir selâmdır."


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