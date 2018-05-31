2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır?

Kadir Gecesi 2018 ne zaman, hangi gün oldukça merak edilen konulardan birisi. Senede bir kez denk gelen Kadir Gecesi, genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak idrak edilir. Fakat Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi için, Ramazan'ın son on günü içinde tekli rakamlı gecelerde arayınız şeklinde buyurmuştur. Kadir Gecesi bin aydan daha değerli bir gecedir. Böyle bir anı iyi değerlendirmek her müslümanın hayalidir. Bu yüzden Kadir Gecesi, gelmeden önce hazırlıklar yapılmaya başlanır. Peki Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'ni nasıl değerlendirmek, nasıl ihya etmek gerekir? Kadir Gecesi namazı nasıl kılınır? Detaylar haberimizde.

2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar'ı 11 Haziran Pazartesi'ye bağlayan geceye denk gelmektedir.