2018 Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir gecesi önemi nedir?

Kadir Gecesi 2018 yılında ne zaman ihya edilecek? Bu yılın Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Onbir ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesi ile birlikte bin aydan değerli Kadir Gecesi'de heyecanla bekleniyor olacak. Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı gece olan Kadir Gecesi, Peygamber Efendimiz tarafından Ramazan ayının son 10 gününde aranması buyrulmuştur. Peki Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır? Kadir Gecesi ne zaman? Kadir Gecesi'nin önemi nedir? Kadir Gecesi nasıl dua etmeli, nasıl ibadet etmeli? İşte detaylar... 2018 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir gecesi'nin hangi gece olduğu tam olarak bilinmemekle birlikte birçok alim tarafından Ramazan ayının 27. gecesi olarak tercih edilmiştir. Peygamber Efendimiz, Kadir Gecesi ne zaman sorusuna "Siz Kadir Gecesi'ni Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" şeklinde cevap vermiştir. Bu sene, 2018 Kadir Gecesi, Ramazan'ın 27. gecesi, 10 Haziran Pazar akşamını 11 Haziran Pazartesi gününe bağlayan geceye denk gelmektedir. Peki Kadir Gecesi olduğu nasıl anlaşılır?

KADİR GECESİ OLDUĞU NASIL ANLAŞILIR? Allah, Kadir Gecesi'nin ayetinde belirttiği gibi bin aydan hayırlı kılmıştır. Kur'an-ı Kerim'in inmeye başladığı Kadir Gecesi'nin feyiz ve bereketinden faydalanabilmek için hangi gün olduğu araştırılmaktadır. Kadir Gecesi'ni Ramazan ayının 27. Geceyi olduğunu gösteren hadisler hem daha çok, hem daha sıhhatli olması, hem de ümmet arasında daha çok bilinmesi hasebiyle icmanın hâsıl olması, 27. geceyi diğerlerinden birkaç basamak öne ve üste çıkarmaktadır. Bazı din alimleri, Kadir Gecesi'nin anlamak için bazı tarifler yapmışlardır. Bunlar; Kadir gecesi, açık ve sakin olur, ne sıcak, ne de soğuk olur. Ertesi sabah güneş, kızıl olup, şuasız doğar. Kadir Gecesinde köpek sesi duyulmaz diyen âlimler de olmuştur. Ubeyd bin Ömer hazretleri anlatır: Kadir gecesi denizde idim, denizin suyunu içtim, tuzlu değildi, tatlı ve hoş idi... Peki Kadir Gecesi nasıl dua edilir? KADİR GECESİ NASIL DUA EDİLİR? Kadir Gecesi bin aydan değerlidir. Bin ay demek 83 yıl demektir. Böylesi büyük bir sevaba nail olmak için Kadir Gecesi'ni iyi değerlendirmek lazım. Bunu da Efendimiz'den ve alimlerden örnek alarak dua ederek geçirmek gerekir. Kadir Gecesi nasıl dua etmeli sorusuna Efendimiz'in şu hadisi şerifi cevap olabilir:

"Kadir gecesinde bir defa, Kadir sûresini okumak, (başka zamanda) Kur"ân-ı kerîmi hatmetmekten daha sevâptır. Bu gece koyun sağma müddeti kadar namaz kılmak, ibâdet etmek, bir ay her geceyi ibâdetle geçirmekten daha kıymetlidir." Bu mübarek gecede dua sünnettir. O icabet vakitlerinden birisidir. Süfyan-ı Sevrî demiştir ki, o gece dua etmek, namaz kılmaktan daha sevaptır. Kur'ân okuyup da dua ederse güzel olur. İbnü Hacer Heytemî Tuhfetü'l-Muhtâc'da der ki: "Kadir gecesini görene, saklaması sünnettir. Onun kemâliyle faziletine ancak Allah Teâlâ'nın bildirdiği kimseler nail olur." (Sevabını Allah"tan umarak, Kadir gecesini ihya edenin geçmiş günahları affolur.) [Buhari, Müslim] (Kadir gecesinde, bir kere Kadir suresini okumak, başka zamanda Kur"an-ı kerimi hatim etmekten daha sevabdır. Kadir gecesinde bir Sübhanallah, bir Elhamdülillah, bir La ilahe illallah söylemek 700 bin tesbih, tahmid ve tehlilden kıymetlidir. Bu gece koyun sağımı müddeti kadar [az bir zaman] namaz kılmak, ibadet etmek, bir ay bütün geceleri sabaha kadar ibadet etmekten daha kıymetlidir.) [Tefsir-i Mugni]

(Kadir gecesi üç defa “La ilahe illallah” söyleyen müslümanın, birincisinde bütün günahları bağışlanır. İkincisinde Cehennemden kurtulur, üçüncüsünde Cennete girer.) [Tefsir-i Mugni] KADİR GECESİ NAMAZI Bu gece dört rek’at Kadir Gecesi namazı kılınır: 1'inci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 2'nci rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf, 3'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İnnâ enzelnâhü..., 4'üncü rek'atte: 1 Fâtiha, 3 İhlâs-ı Şerîf okunur. Namazdan sonra: • 1 defa, “Allâhü ekber Allâhü ekber, Lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber, Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd.” • 100 “Elem neşrah leke...” sûresi, • 100 “İnnâ enzelnâhü...” sûresi, • 100 defa da Resûlullâh Efendimizin Hz. Âişe vâlidemize öğrettiği “Allâhümme inneke Afüvvün Kerîmün tühıbbü'l-afve fa'fü annî” duâsı okunur ve duâ edilir. ALİMLERE GÖRE KADİR GECESİ NE ZAMAN? İmam-ı Şa'rani hazretleri, kendi keşfini bildirmiş ve (Ramazan, pazar günü başlarsa, Kadir gecesi 29. gecedir. Salı başlarsa 27. gece, perşembe başlarsa 25., cumartesi başlarsa 23., pazartesi başlarsa 21., çarşamba başlarsa 19., cuma başlarsa 17. gecedir) buyurmuştur.