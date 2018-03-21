2018 Kandil mesajları: En güncel, en yeni kandil mesajları! Paylaşım için en güzel resimli kandil mesajları

Kandil mesajları, üç aylara girdiğimiz ve Regaip Kandili'ni idrak edeceğimiz bugünlerde aramalarda yine revaçta. İslam alemi için önemli olan gecelerden biri olan Regaip Kandili, 22 Mart Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek. Akşamında ibadetlerle, dualarla ifa edilecek olan Regaip Kandili öncesinde sevdiklerimize göndermek için aradığımız kandil mesajları sizler için haberimizde. Aynı zamanda WhatsApp'tan göndermek veya sosyal medyadan paylaşmak için özel resimli kandil mesajları da sayfamızda yer almaktadır. İşte 2018 kandil mesajları, güncel ve en yeni kandil mesajları ve en seçkin, güzel resimli kandil mesajları...
Bu mübarek gecenin ülkemize, İslam âlemi ve tüm insanlığa huzur, mutluluk ve hayırlar getirmesini Yüce Rabbimden dilerim. Kandiliniz mübarek olsun…
Yakınlık ne mekânda ne zamandadır sadece eller yukarı kalktığında aklına gelenler yakın olduklarındır. kandiliniz mübarek olsun.
Berat gecesi de diğer gecelerimiz gibi her birimiz için birer yenilenme gecesidir. Bu gecede hayatımızı ve hayallerimizi tekrar gözden geçirerek dua ve tövbelerle gerçek mümin olma yolunda kayda değer mesafe kat etme imkânı bulabiliriz… Allah dualarımızı kabul, Kandilimizi mübarek eylesin…
Berat gecesi müminlerin dualarının kabul edildiği, günahlarının af olduğu bağışlanma ve af gecesidir. Dualarınızın kabulünü ve Yüce Rabbimizin affına mazhar olanlar arasında olmanızı diler Kandilinizi tebrik ederiz…
Allah sana sevdiklerinle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…
Bu gece adaletsizliklere, ikiyüzlülüklere, insanı baştan çıkaran ve onu Rabbinden uzaklaştıran düşüncelere karşı gerekli duyarlılıklarla donanarak, dua ve niyazlarımızla özgürlük beratıyla taçlandırılmamız dileklerimizle; Kandilimiz kutlu olsun…
Berat Kandili, Yüce Rabbimiz nezdinde beratımıza vesile olduğu gibi, kendimize, ailemize ve tüm kainata karşı affedici, onarıcı ve bağışlayıcı olmayı öğretir. Kandiliniz mübarek olsun.
Bizlere bir ikram olarak sunulan bu kutsal Berat kandilinde dualarımızdan insanlığın huzuru, sevgi ve kardeşliğin sağlanması ve devamı için bizlere daha fazla güç, iman vermesi için yakaralım. Sevgide sağlam ve cömert bir ruha sahip olmak için de yardım dileyelim. Dualarınızın kabul olması dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun…
Sade duygular yükselsin göklere, yükseklerde hafakan, gözlerde yaşlar, ona susamış dudaklar kadar, açılan eller var. Kandiliniz mübarek olsun…
O gece boyunca melekler, Rablerinin izniyle ölü canlara hayat taşımak için bölük bölük inerler; her çeşit barış, huzur, saadet ve güven taşırlar. Ta şafak sökünceye dek! Bu mübarek Kandil Gecesinde Allah dualarınızı kabul etsin.
Kandil Gecesi dileklerimizi, isteklerimizi Allaha arz etmek için de değerli bir fırsattır. Berat Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlanmasının sağanak halinde yeryüzüne indiği, dileyen her müminin armağanlara gark ettiği bir gecedir. Hepimize hayırlı olsun...
Allah'ın nimet, rahmet ve mağfiretinin müminlere bol bol ihsan edildiği gece manasına gelen Kandil Gecesi'nde, yüreklerimiz ibadetle çarpsın, gönüllerimiz bir olsun Kandiliniz mübarek olsun…
Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin. Kandiliniz mübarek olsun…
Allah size sevdiklerinizle beraber mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşamayı nasip etsin. Kandiliniz mübarek olsun…
Allah'ın adıyla başladığınız her işinizde başarılar dilerim. Kandiliniz Mübarek Olsun.
Kandil, arzularımızın, tutkularımızın, bencilliklerimizin egemenliğinden, esaretinden kurtularak gerçek özgürlük beratımıza nasıl kavuşacağımızı öğretir. Kandiliniz mübarek olsun...
Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahlarımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru. (Ali imran 147) Kandilimiz mübarek olsun.
Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.
Allah'ın aşkıyla yan bu gece, Mevlana gibi dön bu gece, secdeye varıp huzura erince, şu fakiri de an bu gece. Hayırlı kandiller!
Allahım! Bizlere helalinden ve kolayından manevi ve maddi rızık ver. Bizleri çalışkan, işimizi kolay ve bereketli eyle. Amin! Hayırlı kandiller.
Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. kandiliniz mübarek olsun…
Rabbim! (Gireceğim yere) doğruluk ve esenlik içinde girmemi sağla. (Çıkacağım yerden de) beni doğruluk ve esenlik içinde çıkar. Katından bana yardımcı bir kuvvet ver.” (İsra 80) Kandiliniz Mübarek Olsun.
Avuçların açıldığı, gözlerin yaşardığı, ilahi esintilerin kalpleri okşadığı anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle Kandiliniz Mübarek Olsun.
Duanız kabul, ameliniz makbul hizmetiniz daim olsun. Saadetiniz kaim olsun. Kandiliniz kutlu olsun.
Allahım! Gazabından rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınırım. Senin üzerine övgüyü bir bir saysam bitiremem. Sen, kendi büyük ve yüce zâtını nasıl övdüysen, öylesin. (Hadis) Hayırlı Kandiller.
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