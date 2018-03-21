2018 Kandil mesajları: En güncel, en yeni kandil mesajları! Paylaşım için en güzel resimli kandil mesajları

Kandil mesajları, üç aylara girdiğimiz ve Regaip Kandili'ni idrak edeceğimiz bugünlerde aramalarda yine revaçta. İslam alemi için önemli olan gecelerden biri olan Regaip Kandili, 22 Mart Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan gece idrak edilecek. Akşamında ibadetlerle, dualarla ifa edilecek olan Regaip Kandili öncesinde sevdiklerimize göndermek için aradığımız kandil mesajları sizler için haberimizde. Aynı zamanda WhatsApp'tan göndermek veya sosyal medyadan paylaşmak için özel resimli kandil mesajları da sayfamızda yer almaktadır. İşte 2018 kandil mesajları, güncel ve en yeni kandil mesajları ve en seçkin, güzel resimli kandil mesajları...

2018 KANDİL MESAJLARI