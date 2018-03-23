2018 Kandil tarihleri: Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? İşte dini günler takvimi

Miraç Kandili, Berat Kandili, Kadir Gecesi tarihleri nedir? 2018 mübarek üç ayları, 19 Mart Pazartesi akşamı Recep ayı ile başladı. Sırasıyla Recep, Şaban ve Ramazan ayları, birçok önemli geceyi barındırmaktadır. Bu gecelerden ilki olan Regaip Kandili'nin cuma gecesi, dualarla, çeşitli organizasyonlarla, camilerde okutulan mevlitlerle idrak edildi. Peki Regaip Kandili sonrasında ilk kandil hangisi ve ne zaman? 2018 kandil tarihleri nedir? İşte diyanete göre 2018 dini günler takvimi... 2018 KANDİL TARİHLERİ NEDİR? Recep ayı ile başlayan mübarek üç aylar içerisinde sırasıyla Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili ve Kadir Gecesi idrak edilir. Bunların dışında Peygamber Efendimizin doğum gününde Mevlit Kandili kutlanır. İslam alemi için büyük önem taşıyan bu geceler, gündüzü oruçla gecesi ibadet ve dualarla geçirilir. 2018 kandil tarihleri ise şöyledir; Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe

Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma

Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi

Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi

Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi

REGAİP KANDİLİ Regâib, arapça bir kelimedir ve "reğa-be" kökünden gelmektedir. "Reğa-be", kelime olarak, herhangi bir şeyi istemek, arzulamak, ona karşı meyletmek ve onu elde etmek için çaba sarf etmek demektir. "Reğîb" kelimesi ise, "reğabe"'den türemiş olan bir isimdir ve kendisine rağbet edilen, arzulanan, taleb edilen şey demektir. Müennesi, "reğîbe"dir. "Reğîbe"nin çoğulu da "reğâib" dir. Kelime olarak "Regâib"in aslı budur. Müslümanlar için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve mağfiret gecesi" olarak kabul ediliyor. Yani 2018'de Regaip Kandili, 22 Mart Perşembe'yi 23 Mart Cuma'ya bağlayan gece tüm İslam aleminde idrak edildi. MİRAÇ KANDİLİ Miraç ya da Mirac İslamiyet'te peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) göğe yükselmesi vakasıdır. Arapçada kelime olarak yükseğe çıkma anlamına gelir ve merdicen anlamına gelen uruc kökünden gelmektedir. Miraç Kur'an'da Necm Ssurei 13-18. ayetlerde geçer. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez. BERAT KANDİLİ Her sene, Şaban ayının on beşinci Berat gecesinde, o senede olacak şeyler, ameller, ömürler, ölüm sebepleri, yükselmeler, alçalmalar, yani her şey Levh-i mahfuzda yazılır. Resulullah efendimiz, bu gece, çok ibadet, çok dua ederdi. Şaban ayında niçin çok oruç tuttuğu sorulduğu zaman Resulullah efendimiz buyurdu ki: (Şaban öyle faziletli bir aydır ki, insanlar bundan gâfildir. Bu ayda ameller, âlemlerin Rabbine arz edilir. Ben de amelimin oruçluyken arz edilmesini isterim.) [Nesaî] KADİR GECESİ Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kadir gecesinin zamanı Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Peygamber Efendimiz, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir; ''Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler) Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır." MEVLİD KANDİLİ Mevlid Kandili ya da Veladet Kandili İslam dininin peygamberi olan Muhammed bin Abdullah'ın doğum gecesi ve aynı zamanda Hicrî Rebiülevvel ayının onikinci gecesidir. İslam Nebisi Ashab-ı Kiram, Emevîler ve Abbâsîler dönemlerinde herhangi bir kutlama örneğine rastlanmayan Rebiulevvel ayının on ikinci gecesi olan Mevlid kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtimî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır. Mevlid, "doğum zamanı" demektir.