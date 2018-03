2018 Kastamonu - Türk Dünyası Kültür Başkenti programı

“Kastamonu kültür başkentliğini sonuna kadar hak ediyor” Nevruz’un baharın müjdecisi olduğunu ifade eden TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ise 2018 yılı Türk Dünyası Kültür başkenti olan Kastamonu’nun bu unvanı sonuna kadar hak ettiğine dikkat çekti. Kaseinov, “Bugün Türk halkları ile birlikte yaşayan komşu ve akraba milletler için büyük bir bayram. Nevruz baharın müjdecisi, bolluk ve bereket, Nevruz Bayramınız kutlu olsun. Birliğiniz daim, kardeşliğimiz kaim olsun. Bu anlamlı günde etkinliğimizi onurlandırdığınız için size en derin minnettarlığımı ifade ederim. Himayenizi ve desteklerinizi her zaman yakından hissediyoruz. Sizden aldığımız güç ile zengin kültürümüzü dünyaya tanıtıyoruz. İnsanlık medeniyetine değer katmaya devam ediyoruz. Kültür dünyamızın en doğusundan en batısına kadar davet ettiğimiz sanatçılar ve seçkin davetlilerimizle nevruzun tüm renklerini sunmaya çalışacağız. Bu senede kültür başkenti açılışımızı nevruz kutlamaları ile yapacağız. Bu bayramlaşmanın ve şölenin mimarı olan Kültür ve Turizm Bakanımıza teşekkürlerimi sunuyorum. İyi ki Kastamonu kültür başkenti olmuş. Bu unvan Kastamonu’ya çok yakışıyor. Kastamonu kültür başkentliğini sonuna kadar hak ediyor. Ve bu hakkı sonuna kadar veriyor. Bize sadece sofrasını değil gönüllerini açan, tüm Kastamonululara tüm emeği geçenlere çok teşekkür ederim. Afrin’de bölgemizin ve ülkemizin güvenliği için canlarını ortaya koyan Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahraman askerlerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Şehirlerin düşmanları da vardır. Bunlardan birisi savaşlardır”

Bağdat, Şam, Kudüs’ün savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirler olduğunu, taşıdıkları değerleri, hatıralarının, tarihinin, kültürünün içlerinden sökülüp alındığını ifade eden Başbakan Binali Yıldırım, şöyle dedi:

“Bugün Kastamonu önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapıyor. Kastamonu adına Türkiye ve Türk dünyası adına bu büyük heyecanı birlikte yaşıyoruz. Kültür mirasımız Kastamonu muhteşem bir törenle Türk dünyası kültür başkenti oluyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bir yıl boyunca gururla taşıyacağımız her türlü zengin etkinliklerle hakkını vereceğimiz bu payeyi bize kazandıran bütün dostlarımıza teşekkür ediyorum. Türkiye sevdalılarına teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere, katkı verenlere şükranlarımı sunuyorum. Şehir ve mimari hayati öneme sahip iki konudur. Şehir sadece bir yerleşim yeri değildir. Her şehrin bir de ruhu vardır. Medeniyetler tarihi bir yandan da şehirlerin tarihini ifade eder. Tarih yazmak isteyenler şehirleri gezerler tarihe konu pek çok şeyi şehirler tarihçilere sunar. Büyük medeniyetler kendilerini özgün şehirleriyle dünyaya anlatır. İnsan şehri inşa ederken, şehir de insanı inşa eder. Birbirlerinin karakterlerini, kültürlerini şekillendirirler. Türk ve İslam dünyasının medeniyet merkezi olan önemli şehirleri vardır. İstanbul, Bursa, Konya, Kastamonu Şanlıurfa, Taşkent, Buhara, Semerkant, Kazan, Bağdat, Şam, Kahire, Kudüs, Medine gibi sembol şehirlerimize uğradığınızda sizlere derin bir medeniyet anlatısı yapılır. Camiler, medreseler, bedestenler, hanlar, şadırvanlar, sokaklar ve evler birer tarih öğretmeni olur sizlere geçmişinizi anlatırlar. Yalnızca aklınıza değil bu mekânlar aynı zamanda ruhumuza, kalbimize de seslenir. Şairlere ilham kaynağı olur şehirler. Kastamonu da Şeyh Şaban-i Veli hazretlerine zimmetlidir. Şehirler maneviyatlarını bu yüce şahsiyetlerden alır. Şehirlerin düşmanları da vardır. Bunlardan birisi savaşlardır. İşte Bağdat, Şam, Kudüs maalesef savaşların yıkıcı yüzünü gösteren şehirlerdir. Taşıdıkları değerleri, hatıraları, tarihi, kültürü maalesef içlerinden sökülüp alındı. Şehirlerin bir başka düşmanı da betonlaşmadır. Adeta zehirli bir sarmaşık gibi bir anda şehirlerin her yanını sarar ve bütün güzellikleri gölgeler adeta yok eder. Şehirlerimize sahip çıkacağız. Gelecek kuşaklar için sahip çıkacağız. Şehirlerimizi betonlaşmaya teslim etmeyeceğiz.”