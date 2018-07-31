2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

ÖSYM, sonuçların açıklanmasını bekleyen KPSS adaylarına sınavlarını kontrol edebilmeleri için soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına erişimi açtı. 28-29 Temmuz tarihlerinde 3 oturum halinde yapılan KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının adayları AİS girişi yaparak sınavın soru ve cevaplarını görebiliyor, soru kitapçıklarını kontrol edebiliyorlar.
KPSS soru ve cevapları için tıklayınız
Yukarıdaki bağlantı ile erişeceğiniz AİS sayfasında KPSS alanına ÖSYM şifreniz ile giriş yapıp soru kitapçığınızı görebilirsiniz. İşte ÖSYM'n in konuyla ilgili açıklaması...
ÖSYM'DEN KPSS SORULARI DUYURUSU
28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.
Merkezimiz tarafından yapılan sınavlarda okuyucu yardımı alan görme engelli adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmamaktadır.
2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) sınavında, yardımcılı görme engelli adaylara sorulmayan sorular, (% 10)'luk testlerde bulunmamaktadır.
Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre KPSS Lisans Alan Bilgisi, ÖABT, Genel Yetenek, Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarının hepsinin sonuçları 31 Ağustos tarihinde ilan edilecek.
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