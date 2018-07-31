2018 KPSS Lisans Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı! (AİS giriş)

ÖSYM, sonuçların açıklanmasını bekleyen KPSS adaylarına sınavlarını kontrol edebilmeleri için soru kitapçıklarına ve cevap anahtarlarına erişimi açtı. 28-29 Temmuz tarihlerinde 3 oturum halinde yapılan KPSS Lisans (Alan Bilgisi) sınavının adayları AİS girişi yaparak sınavın soru ve cevaplarını görebiliyor, soru kitapçıklarını kontrol edebiliyorlar.

KPSS soru ve cevapları için tıklayınız

Yukarıdaki bağlantı ile erişeceğiniz AİS sayfasında KPSS alanına ÖSYM şifreniz ile giriş yapıp soru kitapçığınızı görebilirsiniz. İşte ÖSYM'n in konuyla ilgili açıklaması...

ÖSYM'DEN KPSS SORULARI DUYURUSU

28-29 Temmuz 2018 tarihlerinde uygulanan 2018-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 1. Oturum, 2. Oturum ve 3. Oturum Temel Soru Kitapçıklarına, sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 31 Temmuz 2018 tarihinde saat 11.00’den itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.