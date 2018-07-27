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2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2018 11:52 | Son Güncelleme

Kurban bayramı yaklaşıyor, tatil programları yapıldı ya da yapılmaya devam ediliyor. Peki 2018 Kurban bayramı ne zaman, tam olarak hangi günlere denk gelecek? Tatilciler Kurban Bayramı'nda hava durumu nasıl olacak? Tatil kötü hava şartları ile bölünecek mi yoksa bayramda bizi güneşil güzel bir hava mı bekliyor? İşte 2018 Kurban Bayramı ile ilgili detaylar...

2018 Kurban bayramı ne zaman ve kaç gün? Bayramda hava durumu nasıl olacak?

2018 yılının ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı yaklaşıyor. Pek çok kişi büyük ihtimalle 9 gün olacak tatil için planlarını yaptılar ve yapmaktalar. Kurban bayramı tatilinin denk geldiği günlere göre yurtiçinde ve yurtdışında tatil programı yapanlar doğal olarak bayramda hava durumu nasıl olacak merak ediyorlar.

KURBAN BAYRAMI HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Hem dini boyutundan ötürü, hem de tatil olması dolayısı ile Kurban Bayramı büyük bir heyecanla bekleniyor. Vatandaşlar bu süreçte, "Kurban Bayramı ne zaman?" sorusuna yanıt arıyor. Kurban bayramı öncesinde çalışanlar özellikle, Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak merak ediyorlar. 2018 yılında Kurban Bayramı arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Ardından 21 Ağustos ise Kurban Bayramı'nın ilk günü olacak. Bu durumda arefenin yarım gün olması ve iki tatil arasında kalması ile 2018 Kurban Bayramı'nın 9 gün olması büyük ihtimal. İşte Kurban Bayramı tarihi...

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN MÜ?

Ramazan Bayramı'nın kısa sürmesinden sonra vatandaşlar, bir umut Kurban Bayramı daha uzun olur mu diye ümit ediyorlar. Kurban Bayramı, bu sene hafta içine denk geliyor. Toplamda 4 gün olan bayram, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günü kutlanacak. Fakat Kurban Bayramı öncesinde arefenin Pazartesi gününe denk gelmesi ve iki hafta sonu arasında kalması ile tatilin 9 güne çıkması için büyük umut doğuyor. Geçen sene idari tatil ile 10 güne çıkarılan Kurban Bayramı, bu sene büyük ihtimalle 9 gün olacak. Fakat son karar, Bakanlar Kurulu'nda çıkan olacak.

KURBAN BAYRAMINDA HAVA ASIL OLACAK?

21 Ağustos’ta başlayacak Kurban Bayramı için henüz bir hava durumu tahmini bulunmuyor. Ancak geçtiğimiz sene Antalya ve çevresinde 21-26 Ağustos tarihlerinde sıcaklıkların 27 ila 32 derece arasında olduğu görülüyor.

Bu sene Kurban Bayramı’nın denk geldiği tarihlerde geçen sene sıcaklıklar 23-32 deree arasında değişiyor ve güneşli bir hava görülüyor.

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