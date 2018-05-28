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2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.05.2018 14:04 | Son Güncelleme

Bugün Kredi ve Yurtlar Kurumu'nda istihdam edilmek üzere 1220 kamu personeli kadrosu için başvuranların beklediği gün. Bugün KYK personel alımı sonuçları açıklanıyor. Böylece sözlü sınava girecek adaylar ortaya çıkacak. Peki KYK personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilebilir?

2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

Geçtiğimiz aylarda KYK yani Kred ve Yurtlar Kurumu için 1220 sözleşmeli kamu personeli alım ilanı çıkılmıştı. İlana çok sayıda kişi başvurmuştu ki KYK personel alımı başvuru sonuçları için sonuç sorgulama tarihi geldi. Sonuçlar yani sözlü sınava katılmaya hak kazananlar bugün yani 28 Mayıs'ta KYK'nın bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesinden ilan edilecek. Peki ama sat kaçta?

KYK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Başvuran adaylar kazanıp kazanmadıklarını bugün öğrenecekler ama bunun hangi saatte olacağı bilinmiyor bu yüzden adaylar sık sık sonuç sayfasının açılıp açılmadığını kontrol ediyorlar. Kurumun açıklamasında : "Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 28.05.2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır." deniliyor.

Siz de aşağıdaki bağlantı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasına direkt olarak ulaşabilir ve KYK personel alımı başvuru sonucu sorgulama sayfasının erişime açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz.

KYK Sözleşmeli personel alımı sonuçları

HANGİ KADROYA KAÇ KİŞİ ALINACAK?

KYK Genel Müdürlüğü merkez teşkilatında istihdam edilmek üzere 10 diyetisyen ve 5 destek personeli (şoför) olmak üzere toplam 15; taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 162 diyetisyen, 44 psikolog, 162 büro personeli ve 81 destek personeli (şoför) olmak üzere toplam 449 sözleşmeli personel alımı yapacak.

Taşra teşkilatlarına 756 yurt yönetim personeli alınacak

KYK Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı yurt müdürlüklerinde istihdam edilmek üzere, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” çerçevesinde, en az lisans düzeyinde 2016 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü esas alınmak suretiyle yurt kapasitelerinin kız erkek dağılımı dikkate alınarak listede yer alan iller için belirlenen boş pozisyon sayısına göre 463’ü kadın 293’ü erkek olmak üzere toplam 756 adet Sözleşmeli Yurt Yönetim Personeli alacak. Alımlar sözlü sınavla yapılacak.

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KYK personel alımı başvuru sonuçları sorgulama Sözlü Sınav

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