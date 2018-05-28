2018 KYK personel alımı sonuçları sorgulama: Sözlü sınava alınacaklar belli oluyor!

Geçtiğimiz aylarda KYK yani Kred ve Yurtlar Kurumu için 1220 sözleşmeli kamu personeli alım ilanı çıkılmıştı. İlana çok sayıda kişi başvurmuştu ki KYK personel alımı başvuru sonuçları için sonuç sorgulama tarihi geldi. Sonuçlar yani sözlü sınava katılmaya hak kazananlar bugün yani 28 Mayıs'ta KYK'nın bağlı olduğu Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sitesinden ilan edilecek. Peki ama sat kaçta?

KYK PERSONEL ALIMI SONUÇLARI SORGULAMA

Başvuran adaylar kazanıp kazanmadıklarını bugün öğrenecekler ama bunun hangi saatte olacağı bilinmiyor bu yüzden adaylar sık sık sonuç sayfasının açılıp açılmadığını kontrol ediyorlar. Kurumun açıklamasında : "Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı tespit edilen adayların, sınav yerleri ve sınav tarihleri 28.05.2018 tarihinde (www.gsb.gov.tr) ve (www.yurtkur.gsb.gov.tr) internet adreslerinde ilan edilecek olup, ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır." deniliyor.

Siz de aşağıdaki bağlantı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfasına direkt olarak ulaşabilir ve KYK personel alımı başvuru sonucu sorgulama sayfasının erişime açılıp açılmadığını kontrol edebilirsiniz.