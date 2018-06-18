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2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2018 08:25 | Son Güncelleme

LGS sonuçları merakla bekleniyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2 Haziran'da yapılan Lise Geçiş Sınavı soru ve cevaplarının yayınlanması sonrasında sonuçları için gün sayılmaya başlandı. MEB, 3 Haziran'da yani sınavdan bir gün sonra LGS sonuçları açıklanma tarihini Twitter hesaplarından duyurdu. Peki LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2018 LGS soruları ve cevapları haberimizde.

2018 LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB Lise Geçiş Sınavı sonuçları açıklama tarihi nedir?

MEB tarafından 2 Haziran'da yapılan LGS sonuçları heyecanla bekleniyor. İki oturumda sözel ve sayısal olarak gerçekleştirilen LGS soru ve cevapları MEB tarafından yayınlanmıştı. Sınava giren öğrenciler, ne kadar doğru ve yanlışları var görmek için LGS soru ve cevaplarına baktılar. Fakat kesin sonucu öğrenmek için MEB'den gelecek olan LGS sonuçları açıklandı duyurusu için beklemeye başladılar. MEB, sınavdan sonra LGS sonuçları açıklanma tarihini ilan etti. Peki LGS sonuçları ne zaman belli olacak? İşte detaylar...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

LGS, Resmi ve özel ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve geçici eğitim merkezlerinin (GEM) 8. sınıflarında öğrenim gören öğrencilerin fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, proje uygulayan eğitim kurumları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına yerleştirilmesi amacıyla MEB tarafından yapılıyor. MEB sınav sonuç takvimine göre LGS sonuçları 22 Haziran Cuma günü yayınlanacağı açıklanmıştı. Fakat MEB, dün yaptığı son dakika açıklamada LGS sonuçları açıklanma tarihini 26 Haziran olarak değiştiğini açıkladı. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

LGS SORU VE CEVAPLARI

Sayısal Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

Sözel Bölüm A Kitapçığı İçin Tıklayınız.

LGS DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre, tercihleri doğrultusunda Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılacak. Merkezi sınavla öğrenci alan okullarda merkezi sınav puanının eşitliği halinde, Ortaokul Başarı Puanı´na (OBP), öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana, 8. 7. ve 6. sınıflardaki yıl sonu başarı puanı (YBP) üstünlüğüne, okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına ve tercih önceliği durumlarına bakılarak yerleştirme yapılacak. Merkezi sınavı ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanlarına, puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacak.

LGS'de sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir. Her bir öğrencinin her bir ders testine ait ham puanı; ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur. Her bir ders testinin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

Ham puanlar, her bir ders testi ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her ders
testinin standart sapması hesaplanır. Öğrencilerin her bir ders testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50'ye, standart sapmasını 10'a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Ağırlıklı Standart Puan Hesaplanırken Kullanılacak Ağırlık Katsayıları

Alt Testler Ağırlık Katsayıları
Türkçe 4
Matematik 4
Fen Bilimleri 4
T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 1
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1
Yabancı Dil 1


lgs-puan-hesaplanmasi

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