2018 Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili'nde yapılacak ibadetler, dualar nelerdir?

Miraç Kandili ne zaman oldukça merak ediliyor. İslam alemi için çok büyük önemi olan İsra ve Miraç mucizelerinin gerçekleştiği ve beş vakit namazın farz olduğu gece olan Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Hatırlanacağı üzere Peygamber Efendimiz, hicri takvime göre Hicret'ten bir buçuk sene evvel Receb ayının 27. gecesi Burak ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götürüldükten sonra Kubbetü's-Sahrâ'dan semâya çıkarıldı. Allah'ın huzuruna çıkan Efendimize, beş vakit namazın farz olduğu beyan edilmişti. İslam alemi için çok önemli olan bu geceyi iyi değerlendirmek adına 2018 Miraç Kandili ne zaman araştırılıyor. Peki Miraç Kandili ne zaman? Miraç Kandili namazı var mıdır? Nasıl kılınır? Miraç Kandili nasıl değerlendirmeli? Miraç Kandili için oruç hangi gün tutulmalı? İşte Miraç Kandili hakkında detaylı bilgiler... MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN? İsra ve Miraç mucizesi, Peygamberimizin en büyük mucizelerinden birisidir. İsra lügatte, gece yürüyüşü demektir. Miraç ise lügatte, yükseğe çıkmak ve merdiven manalarına gelir. Bu iki mucizenin gerçekleştiği, beş vakit namazın farz olduğu Miraç Kandili 2018, 13 Nisan Cuma'yı 14 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece dualarla, ibadetlerle idrak edilecek.

MİRAÇ GECESİNDE NELER OLDU? Peygamberimiz (s.a.v), Hicret'ten bir buçuk sene evvel Receb ayının 27. gecesi Burak ile Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksâ'ya götürüldükten sonra Kubbetü's-Sahrâ'dan semâya çıkarıldı. Semâ katlarının her birinde peygamberlerden biriyle görüştü. Nice melekler gördü. Cennet ve cehennemi müşâhede etti, gördü. Sidre-i Müntehâ'yı geçti, Allâhü Teâlâ'nın melekûtundan birçok acâyibât gösterildi. Beş vakit namaz emri ile aynı gece geri döndü. Sabah mescide çıkıp Kureyş'e haber verdi. Şaşkınlık ve inkârdan kimi el çırpıyor, kimi elini başına koyuyordu. Îman etmiş olanlardan bazıları, dinden döndüler. İçlerinden bir kısmı Hz. Ebûbekr'e (r.a.) koştular: “Eğer bunu o söylediyse şüphesiz doğrudur.” dedi. “Onu, bunda da mı tasdik ediyorsun?” dediler. “Ben onu bundan daha ötesinde de -yani peygamberliğini- tasdik ediyorum!” dedi. Bunun üzerine “Sıddîk” diye isimlendirildi. Kureyşlilerden Mescid-i Aksâ'yı bilenler Peygamber Efendimize (s.a.v.) onunla alâkalı sualler sordular, orayı târif etmesini istediler. Allâhü Teâlâ Mescid-i Aksâ'yı Resûlullâh'a gösterdi, ona bakıp târif ediyordu. Müşrikler, “Târifinde doğru söyledi.” dediler.

Sonra da “Haydi bakalım, bizim kervanı haber ver. O, bizce daha mühimdir. Onlardan bir şeye rast geldin mi?” dediler. “Evet, filanların kervanına rast geldim, Revha'da idi. Bir deve yitirmişler, arıyorlardı. Yüklerinde bir su kırbası vardı. Susadım, onu alıp su içtim ve yine yerine koydum. Geldiklerinde sorun bakalım, kırbada suyu bulmuşlar mı?” buyurdu. “Bu da diğer bir delildir.” dediler. Sonra sayılarını, yüklerini, şekillerini sordular. Bu defa da Resûlullâh'a (s.a.v.) kervan gösteriliverdi ve sorduklarının hepsini haber verdi: “İçlerinde falan ve filân, önde karamtık beyaz bir deve üzerinde dikilmiş iki büyük çuval olduğu halde filân gün güneşin doğuşuyla beraber gelirler.” buyurdu. “Bu da diğer bir delildir.” dediler. O gün hızla tepeye doğru çıktılar. Güneş ne zaman doğacak da onu yalancı çıkaracağız diye bakıyorlardı. Derken içlerinden birisi “Gün doğdu.” diye haykırdı, diğer birisi de “İşte kervan geliyor, önünde karamtık beyaz deve ve içlerinde falan ve filan da var, tıpkı dediği gibi.” dedi.

Böyle iken yine îmân etmediler de “Bu apaçık bir sihirdir.” dediler. “Kulunu (Muhammed -aleyhissalâtü vesselâm-'ı) bir gece, Mescid-i Harâm'dan kendisine bâzı âyetlerimizi göstermek için, etrâfını mübârek kıldığımız Mescid-i Aksâ'ya götüren Allâh, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz O, her şeyi hakkıyla bilen, hak­kıyla görendir.”(el-İsrâ, 1) “O (peygamber), Cebrail'i bir başka inişinde de görmüştü. Sidretü'l- Müntehâ'nın yanında. Ki Cennet'ül-Me'va da onun yanındadır. O zaman ki, o Sidre'yi bürüyen bürüyordu. Gözü kaymadı ve sınırı aşmadı. Andolsun o, Rabbinin en büyük âyetlerinden bir kısmını gördü.” (Necm, 53/13-18) MİRAÇ MUCİZESİ KURAN-I KERİM'DE NASIL ANLATILIR? Miraç Kur'an'da Necm Suresi 13-18. ayetlerde geçer. Peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAS) gece vakti Kâbe’den alınıp Burak adı verilen binek üstünde Mescid-i Aksa'ya götürülmüş, sırasıyla eski Aksa denen bugünkü el-Aksa Camii'in altındaki yerden Mescid-i Aksa alanına girmiş, oradan Kubbet-üs-sahra'nın bulunduğu alana geçmiş ve orada İsa, Musa, Zekeriya peygamberlerle buluşmuştur. Günümüzde Nebi Minberi'nin bulunduğu alanda bütün peygamberlere namaz kıldırmış, oradan da Miraç Minberi'nin bulunduğu alandan göğe yükselmiştir.

﴾13-14﴿ Andolsun ki onu (meleği) iniş esnasında en sondaki sidre ağacının yanında bir daha gördü.

﴾15﴿ Ki onun yanında huzur içinde kalınacak cennet vardır.

﴾16﴿ O an sidreyi bürüyen bürümüştü.

﴾17﴿ Göz ne kaydı ne de hedefinden şaştı.

﴾18﴿ Hiç kuşkusuz o, rabbinin âyetlerinden en büyüğünü görmüştü. Miraçta Hz. Muhammed’in (SAS) eriştiği son durak Sidret'ül münteha (Necm Suresi:14-16) olarak geçer. Bundan sonraki âleme yeryüzündeki varlıklar geçemez. MİRAÇ KANDİLİ NASIL DEĞERLENDİRİLİR? Miraç Kandili, beş vakit namazın farz olduğu gece olması sebebiyle ayrı bir öneme sahiptir. Bunun için vakit namazları cemaatle kılındıktan sonra kaza namazları ve nafile namazlar ile geceyi değerlendirmek mümkün. Nafile namazlar için aşağıdaki ilgili haberden yararlanabilirsiniz. Tesbih namazı nedir? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Kaç çeşit nafile namazı vardır? Miraç Kandili'nde oruç hangi gün tutulması sorusu her zaman sorulmaktadır. Kandil gecesi, o günün akşam namazı ile başladığı için oruç, ertesin gün tutulmalıdır. Ama Öncesinde ve sonrasında birer gün oruç tutulabilir. Miraç Kandili'ni şunları yaparak değerlendirebiliriz.