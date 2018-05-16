Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.
İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:
Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağı mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir.
1 milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. 430 binin üzerindeki akıllı tahtalarla da sınıflarımızı donattık. İstiyoruz ki, çağıyla yarışan bir nesli yetiştirelim de 21'inci yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapalım.
Türkiye Ulusal Ajansına sunulan ve hibe almaya hak kazanan 526 projenin 475'i, yani yüzde 87'si meslek liselerimiz tarafından hazırlandı.
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