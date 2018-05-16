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Milli Eğitim Bakanı Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.05.2018 13:43 | Son Güncelleme

2018 öğretmen ataması haberlerine ilişkin son haber Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan geldi. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Bu yıl 25 bin öğretiminizi eğitim ailesiyle buluşturacağız. 5 bin adayın mülakatları Haziran'da yapılacak" dedi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile maden ve enerji teknolojisi alanında eğitim tesislerinin yapımına ilişkin işbirliği protokolü imza törenine katıldı.

İsmet Yılmaz'ın açıklamalarından satır başları:

Gelişmiş toplumların en önemli göstergelerinden biri nitelikli insan kaynağıdır. Nitelikli insan kaynağı mesleki ve teknik eğitimden geçmektedir.

1 milyon 400 binin üzerindeki tablet bilgisayarı öğretmenlerimize ve öğrencilerimize dağıttık. 430 binin üzerindeki akıllı tahtalarla da sınıflarımızı donattık. İstiyoruz ki, çağıyla yarışan bir nesli yetiştirelim de 21'inci yüzyılı Türkiye'nin yüzyılı yapalım.

Türkiye Ulusal Ajansına sunulan ve hibe almaya hak kazanan 526 projenin 475'i, yani yüzde 87'si meslek liselerimiz tarafından hazırlandı.

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
Atanamayan öğretmen sayısı 500 bini geçmiş, bir senedir 25 bin öğretmeni atamyamamışsınız dönüp dönüp aynı haberi veriyorsunuz. Siz ne bilirsiniz öğretmenin halinden. Atanamadığı için intihar eden kaç öğretmen var haberiniz var mı? Atanamayıp hâlâ babasından harçlık istemek zorunda kalanın halinden ne anlarsınız. Öğretmen olan halkın içinden gelen Kamyoncu Şerifin oğlu olan Sayın Muharrem İnce'ye oyum. 16 senedir bizi mahvettiniz...
sanırsın ki hepsini atayacaklar...
bu atama 2017 kpss sonuclarına göre yapılan atamadır.normalde 2017 ağustosta yapılması gerekıyordu.ama bu adamlar bu haberi her ay öğretmen atanıyomus gıbı göstermeye çalısıyorlar.1 mılyon öğretmenin oyunu cok beklersınız.iki de bir müjde deyip halkın zihniyle ,oğretmenlerin itibarıyla uğraşıyorlar.bu haber de diğer hersey gibi yalan.haberiniz olsun.TAMAM.
50 bin bile alacaksiniz artık uçurumun kenarindasniz
bir öğrenci, genç 8 ay evden çıkmıyor kpss çalışıyor ve yıllarca aranmiyor. tek öğün yemekle besleniyor üstüne doğru dürüst bir şeyler alamıyor mağdur. binlerce insanın emeğini kpss'yi yıllarca hiçe sayarak torpille adamcilikla 10binlerce memur aldınız ( öğretmeler ve eğitimciler dahil) şimdi soruyorum. bu insanların (aileleri dahil) maddi, manevi haklarını nasıl ödeyeceksiniz. 1-) kpss nedir? 2-Neden yapılır? Sizleri Allah'a havale ediyorum. Gariban köylü insanın tek umudu okuduğu kitabı da elinden aldınız.
438 bin öğretmen yetiştirip kenara yığmışınız; 25 bin öğretmen alınacak diye müjde veriyorsunuz. Peki geriye kalan 413 bin işsiz ve mutsuz öğretmen ne olacak? "Devlet herkese iş bulmak zorunda değil" demek çözüm mü? Niye bir bu işler plan dahilinde yapılmıyor? Niye ihtiyaç kadar öğretmen yetiştirilmiyor? Gençler geleceğinden umutsuz. Niye insanların hayalleriyle oynanıyor? Bir de sözlü sınav icat edilerek, torpil uygulamasına imkan sağlanıyor. Yazık değil mi gençlerimize? Öğretmenlere 3600 katsayı verilerek emeklilik cazip duruma getirilmelidir. Yoksa bu öğretmen fazlası erimez.
6 aydır aynı haberi 15 güne bir müjde öğretmen ataması diye duyurmayı bırakın artık. ayrıca bu atamasi yapılacaklar 2017 de atanması gerekenlerdi. sonuclarda seçimden sonraya bırakıldı.
2017 KPSS PUANI İLE TEK BİR KİŞİ ATANMADI AYNI HABERİ 1 YILDIR SON DAKİKA DİYE PAYLAŞIYORSUNUZ.AYIPTIR, YAZIKTIR, GÜNAHTIR...İNSANLARI SALAK YERİNE KOYMAYIN.
bir durumdan şikayetçiyim. öğretmenlere mülakat gelene kadar öğretmenlerin ülkemizdeki mülakat sorununa tepkisi sıfırdı. Bana dokunmayan yılan bin yaşasın mantığıyla hareket etmeyelim arkadaşlar. Yorum yapan bir arkadaş 500 bin atanamayan öğretmen var demiş. 4 milyon işsiz üniversite mezunu var dese ülkemiz için daha iyi olmaz mıydı? Ben uzun zamandır hakimlik savcılık sınavında derece yapıp eleniyorum. neden? torpilim yok. ilk 100 e girdim elendim. ilk 50 ye girdim elendim. ilk 20 ye girdim elendim. aralıkta sınav olursa ilk 10 a girmeyi hedefliyorum. torpilin adı referans oldu. haram olsun
Sol Sa, Sol sa, Her gün seçim olsa
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