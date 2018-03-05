2018 Oscar ödülleri: İşte 90. Oscar ödülleri kazananları listesi

Oscar Ödülleri 2018 kazananları açıklandı. Bu sabaha karşı TSİ 04.00'de başlayan Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başlayan 90. Oscar Ödül Töreni sona erdi. Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water" (Suyun Sesi) adlı film, en iyi film ödülünü kazandı. Guillermo del Toro, en iyi yönetmen olurken filmin başrol oyuncusu Sally Hawkins ise "En iyi kadın" ödülünü kazandı. İşte 90. Oscar ödülleri tam listesi..

2018 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

En İyi Film

The Shape of Water/Suyun Sesi

En İyi Görüntü Yönetimi

1-Blade Runner 2049 -KAZANAN

2- Darkest Hour

3- Dunkirk

4- Mudbound

5- Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı

1- Beauty and The Beast

2- Darkest Hour

3- Phantom Thread - KAZANAN

4- The Shape of Water

5- Victoria & Abdul

En İyi Film Kurgusu

1- Baby Driver

2- Dunkirk -KAZANAN

3- I, Tonya

4- The Shape of Water

5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

1- Darkest Hour - KAZANAN

2- Victoria & Abdul

3- Wonder

En İyi Film Müziği

1- Dunkirk

2- Phantom Thread

3- The Shape of Water -KAZANAN

4- Star Wars the Last Jedi

5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri