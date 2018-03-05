2018 Oscar ödülleri: İşte 90. Oscar ödülleri kazananları listesi

Oscar Ödülleri 2018 kazananları açıklandı. Bu sabaha karşı TSİ 04.00'de başlayan Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başlayan 90. Oscar Ödül Töreni sona erdi. Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water" (Suyun Sesi) adlı film, en iyi film ödülünü kazandı. Guillermo del Toro, en iyi yönetmen olurken filmin başrol oyuncusu Sally Hawkins ise "En iyi kadın" ödülünü kazandı. İşte 90. Oscar ödülleri tam listesi..
En İyi Film
En İyi Görüntü Yönetimi
1-Blade Runner 2049 -KAZANAN
2- Darkest Hour
3- Dunkirk
4- Mudbound
5- Shape of Water
En İyi Kostüm Tasarımı
1- Beauty and The Beast
2- Darkest Hour
3- Phantom Thread - KAZANAN
4- The Shape of Water
5- Victoria & Abdul
En İyi Film Kurgusu
1- Baby Driver
2- Dunkirk -KAZANAN
3- I, Tonya
4- The Shape of Water
5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı
1- Darkest Hour - KAZANAN
2- Victoria & Abdul
3- Wonder
En İyi Film Müziği
1- Dunkirk
2- Phantom Thread
3- The Shape of Water -KAZANAN
4- Star Wars the Last Jedi
5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
En İyi Yapım Tasarımı
1- Beauty and Beast
2- Blade Runner
3- Darkest Hour
4- Dunkirk
5- Shape of Water - KAZANAN
En İyi Kısa Animasyon Filmi
1- Dear Basketball- KAZANAN
2- Negative Space
3- Garden Party
4- Lou
5- Revolting Rhymes
En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)
1- Dekalb Elementary
2- The Eleven O’Clock
3- My Nephew Emmett
4- The Silent Child -KAZANAN
5- Watu Wote / All of us
En İyi Ses Kurgusu
1- Baby Driver
2- Blade Runner 2049
3- Dunkirk -KAZANAN
4- Shape of Water
5- Star Wars Last Jedi
En İyi Ses Miksajı
1- Baby Driver
2- Blade Runner 2049
3- Dunkirk -KAZANAN
4- Shape of Water
5- Star Wars: Last Jedi
En İyi Görsel Efekt
1- Blade Runner 2049 -KAZANAN
2- Guardians of The Galaxy Vol. 2
3- Star Wars The Last Jedi
4- War for the Planet of the Apes
5 -Kong: Skull Island
En İyi Erkek Oyuncu
1- Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
2- Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
3- Daniel Kaluuya (Get Out)
4- Gary Oldman (Darkest Hour) -KAZANAN
5- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)
En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu
1- William Defoe (Florida Project)
2- Christopher Plummer (All the Money in The World)
3- Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - KAZANAN
4- Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
5- Richard Jenkins (The Shape of Water)
En İyi Kadın Oyuncu
1- Sally Hawkins (The Shape of Water)
2- Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) KAZANAN
3- Margot Robbie (I, Tonya)
4- Saoirse Ronan (Lady Bird)
5- Meryl Streep (The Post)
En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu
1- Mary J. Blige (Mudbound)
2- Allison Janney (I, Tonya) -KAZANAN
3- Lesley Manville (Phantom Thread)
4- Laurie Metcalf (Lady Bird)
5- Octovia Spencer (The Shape of Water)
En İyi Animasyon Filmi
1- The Boss Baby
2- The Breadwinner
3- Coco -KAZANAN
4- Ferdinand
5- Loving Vincent
En İyi Yönetmen
1- Christopher Nolan (Dunkirk)
2- Jordan Peele (Get Out)
3- Greta Gerwig (Lady Bird)
4- Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
5- Guillermo del Toro (The Shape of Water) -KAZANAN
En İyi Belgesel Film
1- Abacus: Small Enough to Jail
2- Faces Places
3- Icarus -KAZANAN
4- Last Men In Aleppo
5- Strong Island
En İyi Kısa Belgesel
1- Edith+Eddie
2- Heaven is a Traffic Jam on the 405 -KAZANAN
3- Heroin(e)
4- Knife Skills
5- Traffic Stop
Yabancı Dilde En İyi Film
1- A Fantastic Woman -KAZANAN
2- The Insult
3- Loveless
4- On Body and Soul
5- The Square
En İyi Özgün Şarkı
1- Mighty River (Mudbound)
2- Mystery of Love (Call Me By Your Name)
3- Remember Me (Coco) - KAZANAN
4- Stand up for Something (Marshall)
5- This is Me (The Greatest Snowman)
En İyi Uyarlama Senaryo
1- Call Me By Your Name -KAZANAN
2- The Disaster Artist
3- Logan
4- Molly’s Game
5- Mudbound
En İyi Özgün Senaryo
1- The Big Sick
2- Get Out -KAZANAN
3- Lady Bird
4- The Shape of Water
5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri
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