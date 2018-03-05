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2018 Oscar ödülleri: İşte 90. Oscar ödülleri kazananları listesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2018 08:49 | Son Güncelleme

2018 Oscar ödülleri sahipleri belli oldu. Gece 04.00'de başlayan 90. Oscar ödülleri büyük bir törenle dağıtıldı. "The Shape of Water" (Suyun Sesi) adlı filmi en iyi film ödülünü kazanırken Guillermo del Toro da aynı filmin yönetmenliği ile "en iyi yönetmen" ödülüne hak kazandı. Listede yer alan Blade Runner 2049, Dunkirk, Darkest Hour gibi filmler de değişik alanlarda Oscar Ödülleri kazandılar. İşte 90. Oscar Ödülleri kazananlar tam listesi...

2018 Oscar ödülleri: İşte 90. Oscar ödülleri kazananları listesi

Oscar Ödülleri 2018 kazananları açıklandı. Bu sabaha karşı TSİ 04.00'de başlayan Dolby Tiyatrosu'nda, Jimmy Kimmel'in sunumuyla başlayan 90. Oscar Ödül Töreni sona erdi. Guillermo del Toro'nun yönettiği "The Shape of Water" (Suyun Sesi) adlı film, en iyi film ödülünü kazandı. Guillermo del Toro, en iyi yönetmen olurken filmin başrol oyuncusu Sally Hawkins ise "En iyi kadın" ödülünü kazandı. İşte 90. Oscar ödülleri tam listesi..

2018 OSCAR ÖDÜLLERİ KAZANANLAR LİSTESİ

En İyi Film

  • The Shape of Water/Suyun Sesi

En İyi Görüntü Yönetimi

1-Blade Runner 2049 -KAZANAN
2- Darkest Hour
3- Dunkirk
4- Mudbound
5- Shape of Water

En İyi Kostüm Tasarımı

1- Beauty and The Beast
2- Darkest Hour
3- Phantom Thread - KAZANAN
4- The Shape of Water
5- Victoria & Abdul

En İyi Film Kurgusu

1- Baby Driver
2- Dunkirk -KAZANAN
3- I, Tonya
4- The Shape of Water
5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

1- Darkest Hour - KAZANAN
2- Victoria & Abdul
3- Wonder

En İyi Film Müziği

1- Dunkirk
2- Phantom Thread
3- The Shape of Water -KAZANAN
4- Star Wars the Last Jedi
5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

En İyi Yapım Tasarımı

1- Beauty and Beast
2- Blade Runner
3- Darkest Hour
4- Dunkirk
5- Shape of Water - KAZANAN

En İyi Kısa Animasyon Filmi

1- Dear Basketball- KAZANAN
2- Negative Space
3- Garden Party
4- Lou
5- Revolting Rhymes

En İyi Kısa Film (Canlı Aksiyon)

1- Dekalb Elementary
2- The Eleven O’Clock
3- My Nephew Emmett
4- The Silent Child -KAZANAN
5- Watu Wote / All of us

En İyi Ses Kurgusu

1- Baby Driver
2- Blade Runner 2049
3- Dunkirk -KAZANAN
4- Shape of Water
5- Star Wars Last Jedi

En İyi Ses Miksajı

1- Baby Driver
2- Blade Runner 2049
3- Dunkirk -KAZANAN
4- Shape of Water
5- Star Wars: Last Jedi

En İyi Görsel Efekt

1- Blade Runner 2049 -KAZANAN
2- Guardians of The Galaxy Vol. 2
3- Star Wars The Last Jedi
4- War for the Planet of the Apes
5 -Kong: Skull Island

En İyi Erkek Oyuncu

1- Timothee Chalamet (Call Me by Your Name)
2- Daniel Day-Lewis (Phantom Thread)
3- Daniel Kaluuya (Get Out)
4- Gary Oldman (Darkest Hour) -KAZANAN
5- Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu

1- William Defoe (Florida Project)
2- Christopher Plummer (All the Money in The World)
3- Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) - KAZANAN
4- Woody Harrelson (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)
5- Richard Jenkins (The Shape of Water)

En İyi Kadın Oyuncu

1- Sally Hawkins (The Shape of Water)
2- Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri) KAZANAN
3- Margot Robbie (I, Tonya)
4- Saoirse Ronan (Lady Bird)
5- Meryl Streep (The Post)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu

1- Mary J. Blige (Mudbound)
2- Allison Janney (I, Tonya) -KAZANAN
3- Lesley Manville (Phantom Thread)
4- Laurie Metcalf (Lady Bird)
5- Octovia Spencer (The Shape of Water)

En İyi Animasyon Filmi

1- The Boss Baby
2- The Breadwinner
3- Coco -KAZANAN
4- Ferdinand
5- Loving Vincent

En İyi Yönetmen

1- Christopher Nolan (Dunkirk)
2- Jordan Peele (Get Out)
3- Greta Gerwig (Lady Bird)
4- Paul Thomas Anderson (Phantom Thread)
5- Guillermo del Toro (The Shape of Water) -KAZANAN

En İyi Belgesel Film

1- Abacus: Small Enough to Jail
2- Faces Places
3- Icarus -KAZANAN
4- Last Men In Aleppo
5- Strong Island

En İyi Kısa Belgesel

1- Edith+Eddie
2- Heaven is a Traffic Jam on the 405 -KAZANAN
3- Heroin(e)
4- Knife Skills
5- Traffic Stop

Yabancı Dilde En İyi Film

1- A Fantastic Woman -KAZANAN
2- The Insult
3- Loveless
4- On Body and Soul
5- The Square

En İyi Özgün Şarkı

1- Mighty River (Mudbound)
2- Mystery of Love (Call Me By Your Name)
3- Remember Me (Coco) - KAZANAN
4- Stand up for Something (Marshall)
5- This is Me (The Greatest Snowman)

En İyi Uyarlama Senaryo

1- Call Me By Your Name -KAZANAN
2- The Disaster Artist
3- Logan
4- Molly’s Game
5- Mudbound

En İyi Özgün Senaryo

1- The Big Sick
2- Get Out -KAZANAN
3- Lady Bird
4- The Shape of Water
5- Three Billboards Outside Ebbing, Missouri

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