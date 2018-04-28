PEKİN (AA) - Çin’in başkenti Pekin’de bu yıl 15’incisi düzenlenen 2018 Pekin Uluslararası Otomobil Fuarı başladı.

Pekin’deki Çin Uluslararası Sergi Merkezi’nde yapılan fuar, 2 günlük medya gösteriminin ardından halka açıldı. Yaklaşık 220 bin metrekarelik alandaki fuara, 14 ülkeden bin 200 firma katıldı.

Fuar alanına akın eden Pekinliler, otomobil dünyasının en son gelişmelerine tanıklık etti. Gerek Çin’in yerli markaları gerekse otomotiv endüstrisinin öncü markaları fuarda boy gösterdi.

Son model araçlarla hünerlerini sergileyen otomotiv şirketlerinin fütüristik tasarımlı elektrikli araçları da otomotiv meraklılarının ilgisini çekti.

Pekin 2018 Uluslararası Otomobil Fuarı, 4 Mayıs’a kadar ziyaret edilebilecek.

