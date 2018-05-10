Antalya'daki Perge Antik Kenti'nde "2018 Perge Yılı" açılış programı düzenlendi.

"Yaza merhaba" etkinliğini de içeren programa Seçim Güvenlik Bölge Toplantısı'nda yer almak üzere gittiği Gaziantep'ten video konferansla katılan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, turizmde 2018 yılına "muhteşem başlangıç" yaptıklarını söyledi.

Geçen yılın rakamlarının yüzde 45 üzerine çıkıldığını belirten Karaloğlu, turizmin daha da iyiye gittiğini, böyle devam ettiği sürece hedefe ulaşılmış olunacağını dile getirdi.

Karaloğlu, "Bu sene 2018 Perge Yılı olarak kutlanacak. Antalya’ya gelecek tüm misafirlerimizi Perge’de ağırlayabiliriz. Bu seneden çok ümitliyiz. Yıl sonuna gelindiğinde hem turist sayısı hem de geliri bakımından herkesi mutlu edecek bir sonuç alınacaktır diye ümit ediyorum." şeklinde konuştu.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de her yıl bir antik değerin öne çıkacak olmasının dünya kenti Antalya’nın tanıtımı açısından çok önem taşıdığını vurguladı.

Bu yıl Perge ile başlanmasının çok anlamlı olduğuna işaret eden Türel, "Bu yıl Antalya’ya 14 milyon turist bekliyoruz. Kaybolan yılları telafi etmeyi hedefliyoruz. Kente gelecek turistlerin en az 4 milyonunun da Perge Antik Kenti'ni ziyaret etmesini diliyoruz. Perge’nin bu eşsiz güzelliğini görmeyen kalmamalı." ifadelerini kullandı.