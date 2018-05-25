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2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 15:57 | Son Güncelleme

Polis Akademisi'nden yapılan resmi duyurular ile 15 bin 500 PMYO, PAEM ve POMEM için 15 bin 500 öğrenci alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan duyurulara göre 3000 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis alımı için polis eğitim kurumlarına öğrenci adayları alınacak. Sınavlarla ilgili detaylar ve adaylık şartları önümüzdeki zamanlarda açıklanacak.

2018 POMEM, PMYO ve PAEM duyurusu: 300 komiser yardımcısı ve 12 bin 500 polis öğrenci adayı alınacak!

Polis Akademisi'nden yapılan 25 Mayıs tarihli duyurular ile 23. Dönem POMEM, PMYO ve PAEM için polis eğitim merkezlerine öğrenci adayları alınacağı duyuruldu. Söz konusu açıklamalarda toplam 15 bin 500 öğrenci aday alınacağı belirtiliyor. Polis alımı 3000'i komiser yardımcılığı ve 10 bin 500 polisi kapsıyor.

POLİS VE KOMİSER YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

PMYO, POEM ve POMEM ile ilgili yapılan açıklamalarda sınavlar ve öğrenci adayları ile ilgili şartların ilerleyen zamanlarda Polis Akademisi Başkanlığı tarafından açıklanacağı belirtiliyor. İşte Polis Akademisi'nin polis alımı ile ilgili 3 duyurusu...

2018 PMYO Sınav Duyurusu:

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Yüksek Okullarında eğitilmek üzere En az lise ve dengi okul mezunu adaylardan toplam 2.500 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 30.06.2018 tarihinde yapılacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

23. Dönem POMEM Sınav Duyurusu:

Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 23. Dönem olarak eğitilmek üzere Lisans ve Ön lisans mezunlarından toplam 10.000 öğrenci adayı alınacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin esaslar 22.07.2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı sonrası Polis Akademisi Başkanlığı internet sitesinden ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

2018-2019 Eğitim – Öğretim Döneminde Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) Müdürlüğü Lisans Mezunu Komiser Yardımcısı Adayı Öğrenci Alımına Dair Duyuru:

Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Amirleri Eğitimi Merkezine (PAEM) alınacak öğrenci adaylarının 2018-2019 eğitim-öğretim yılı için Emniyet mensubu olmayan lisans mezunları veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlardan 300’ü kadın, 2700’ü erkek olmak üzere toplam 3.000 (komiser yardımcısı adayı) öğrenci alımı yapılacaktır. Ön başvuru tarihleri ve sınava ilişkin diğer esaslar 22/07/2018 tarihinde yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonrası Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sitesinden (www.pa.edu.tr) ilan edilecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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Anahtar Kelimeler:
Polis Akademisi PMYO paem POMEM polis alımı

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