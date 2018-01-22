HABER

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na doğru

GÜNCEL HABERLERİ | 22.01.2018 17:24 | Son Güncelleme 12 dakika önce

- Kota alma süresi tamamlanan oyunlarda Türkiye'yi temsil edecek milli takım kadrosu belli oldu - Türkiye, 8 sporcuyla katılacağı oyunlarda, tarihinde ilk kez kayakla atlama dalında mücadele verecek

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na kota alma süresi tamamlandı. Türkiye, oyunlara 8 sporcuyla katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, 9-25 Şubat'ta Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na Türkiye, 5 erkek 3 kadın olmak üzere 8 sporcuyla katılacak. Oyunlarda 4 branşta yarışacak Türk Milli Takımı, aynı zamanda bir ilke de imza atacak. Türkiye oyunlara, tarihinde ilk kez kayakla atlama dalında sporcu gönderecek.

Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) duyurduğu listede Türkiye adına yarışacak sporcular şunlar:

Alp disiplini: Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman

Kayakla atlama: Fatih Arda İpcioğlu

Artistik buz pateni buz dansı: Alper Uçar, Alisa Agafonova

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Afrin'de son durum! Zeytin Dalı Harekâtında son dakika gelişmeler yaşanıyor

Silah endüstrisi sil baştan

Silah endüstrisi sil baştan

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Son dakika! Erdoğan'dan ABD'ye sert Afrin yanıtı

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

Rusya'dan son dakika iki Afrin açıklaması birden

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na rakip oldu! Adaylığını açıkladı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Afrin paylaşımı tepki görünce paylaşımı yoruma kapattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Davanın kazananı belli oldu! Artık 'İsmailağa' ismini kullanamayacak

Davanın kazananı belli oldu! Artık 'İsmailağa' ismini kullanamayacak

Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

Kilis'e son dakika roketli saldırı! Büyük panik

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Şehitlerimizi uğurluyoruz

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Milli kayakçı Fatih Arda İpçioğlu'ndan tarihi başarı

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Dışişleri'nden flaş Afrin açıklaması: Rusya'ya taahhüt verilmedi

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

Bitlis şehitleri gözyaşlarıyla uğurlandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.