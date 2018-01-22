2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na doğru

2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları'na kota alma süresi tamamlandı. Türkiye, oyunlara 8 sporcuyla katılma hakkı elde etti.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden (TMOK) yapılan açıklamaya göre, 9-25 Şubat'ta Güney Kore'nin PyeongChang kentinde düzenlenecek 2018 Kış Olimpiyatları'na Türkiye, 5 erkek 3 kadın olmak üzere 8 sporcuyla katılacak. Oyunlarda 4 branşta yarışacak Türk Milli Takımı, aynı zamanda bir ilke de imza atacak. Türkiye oyunlara, tarihinde ilk kez kayakla atlama dalında sporcu gönderecek.

Uluslararası Kayak Federasyonunun (FIS) duyurduğu listede Türkiye adına yarışacak sporcular şunlar:

Alp disiplini: Serdar Deniz ve Özlem Çarıkçıoğlu

Kayaklı koşu: Hamza Dursun, Ömer Ayçiçek ve Ayşenur Duman

Kayakla atlama: Fatih Arda İpcioğlu

Artistik buz pateni buz dansı: Alper Uçar, Alisa Agafonova

(AA)