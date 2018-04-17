2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

2018 Ramazan fitresi ne kadar olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan fitresi açıklaması ile Ramazan heyecanı daha artmaya başladı. Rahmet ayı Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi soruların yoğunlaştığı şu zamanlarda Diyanet'ten 2018 Ramazan fitre miktarı açıklaması geldi. Peki Ramazan fitresi nedir? Neden verilmesi gerekir? Ramazan fitresi ne kadar? Ramazan ne zaman başlıyor? 2018'de ilk oruç ne zaman tutulacak?
Ramazan ayı ne zaman ve üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırıldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı akşamı yatsı namazı ile birlikte ilk teravih namazı eda edilecek. 15 Mayıs Salı gecesini 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece 2018 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkılacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olacak. 2018 Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız.
Fidye, bazı ibadetlerin yapılamaması ve bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini-mali yükümlülük olarak biliniyor. İbadetlerle ilgili fidye, ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi olası görülmeyen bir müslümanın , oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye ödemesi öngörülüyor.
Bakara suresinde de oruç ve fidye konusu “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-”
Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı en alt sınır fidye ve fitre miktarını günlük 19 TL olarak belirledi. Geçen yıl bu miktar, 16 TL olarak açıklanmıştı. Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,'oruç fidyesi' ve fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlayan mali bir ibadet olarak değerlendirildiğini belirtti. Müftü Şahin Güven, bu yıl 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında zorunlu olarak oruç tutamayanların günlük oruç fidyesi bedelinin 19 TL olduğunu bildirdi.
Şahin, "Din İşleri Yüksek Kurulu 2018 yılı fıtır sadakası miktarını belirlemek üzere toplanmış ve müzakereler sonucunda, 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük sadaka-i fıtır miktarını 19 TL. (Ondokuz) olarak tespit etmiştir. Belirlenen bu miktarın, 'asgari miktar' olduğunun, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığının hatırlatılması, bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesi, söz konusu meblağın, gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebileceği uygun görülmüştür.
Sadaka-ı fıtır ve oruç fidyesi ödeyen Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilme ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası (fitre) ve fidye, zekattan farklı olarak, yerine getirilir. Bu miktar en alt sınırdır. Gücü yeten ve durumu iyi olan daha fazlasını da verebilir ,üst sınırı yoktur"dedi
RAMAZAN FİTRE MİKTARININ YILDAN YILA DEĞİŞİMİ
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Kurulu tarafından her yıl ramazan ayı öncesi belirlenen oruç fidyesi ve sadaka-ı fıtır 2011 yılında 7.5, 2012'de 8.5, 2013 yılında 9.5, 2014 yılında 10 TL , 2015 yılında ise 11.5 TL, 2016 yılında 15 TL, 2017 yılında ise 16 TL olarak açıklamıştı.
2018 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç Ayların Başlangıcı 19 Mart 2018 Pazartesi
Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe
Mirac Kandili 13 Nisan 2018 Cuma
Berat Kandili 30 Nisan 2018 Pazartesi
Ramazan Başlangıcı 16 Mayıs 2018 Çarşamba
Kadir Gecesi 10 Haziran 2018 Pazartesi
Arefe 14 Haziran 2018 Perşembe
Ramazan Bayramı (1.Gün) 15 Haziran 2018 Cuma
Ramazan Bayramı (2.Gün) 16 Haziran 2018 Cumartesi
Ramazan Bayramı (3.Gün) 17 Haziran 2018 Pazar
Arefe 20 Ağustos 2018 Pazartesi
Kurban Bayramı (1.Gün) 21 Ağustos 2018 Salı
Kurban Bayramı (2.Gün) 22 Ağustos 2018 Çarşamba
Kurban Bayramı (3.Gün) 23 Ağustos 2018 Perşembe
Kurban Bayramı (4.Gün) 24 Ağustos 2018 Cuma
Hicri Yılbaşı 11 Eylül 2018 Salı
Aşure Günü 20 Eylül 2018 Perşembe
Mevlid Kandili 19 Kasım 2018 Pazartesi
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