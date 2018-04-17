2018 Ramazan fitresi ne kadar Diyanet açıkladı! (Ramazan ne zaman başlıyor?)

2018 Ramazan fitresi ne kadar olduğu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Ramazan fitresi açıklaması ile Ramazan heyecanı daha artmaya başladı. Rahmet ayı Ramazan ne zaman başlıyor, ilk oruç ne zaman tutulacak gibi soruların yoğunlaştığı şu zamanlarda Diyanet'ten 2018 Ramazan fitre miktarı açıklaması geldi. Peki Ramazan fitresi nedir? Neden verilmesi gerekir? Ramazan fitresi ne kadar? Ramazan ne zaman başlıyor? 2018'de ilk oruç ne zaman tutulacak? RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR? İLK ORUÇ NE ZAMAN? Ramazan ayı ne zaman ve üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırıldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı akşamı yatsı namazı ile birlikte ilk teravih namazı eda edilecek. 15 Mayıs Salı gecesini 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece 2018 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkılacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olacak. 2018 Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız.

ORUÇ FİDYESİ NEDİR? Fidye, bazı ibadetlerin yapılamaması ve bir takım kusurların işlenmesi halinde ödenen dini-mali yükümlülük olarak biliniyor. İbadetlerle ilgili fidye, ihtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi olası görülmeyen bir müslümanın , oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye ödemesi öngörülüyor. Bakara suresinde de oruç ve fidye konusu “Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi sakınasınız diye size de sayılı günlerde oruç farz kılındı. İçinizden hasta veya yolcu olan başka günlerde sayısınca tutar. Orucu tutmakta zorlananlara (zorlukla güç yetirebilenlere veya güç yetiremeyenlere) bir yoksulun -günlük- yiyeceği kadar fidye gerekir. Kim gönüllü bir iyilik yaparsa bu kendisi için bir iyiliktir. Eğer bilirseniz orucu tutmanız sizin için daha hayırlıdır. -O sayılı günler- doğruyu eğriden ayırma, gidilecek yolu bulma konusunda açıklamalar ve insanlara rehber olarak Kur’an’ın indirildiği ramazan ayıdır. Artık içinizden kim bu aya yetişirse onu oruçlu geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa başka günlerde sayısınca tutar. Allah sizin için kolaylık istiyor, güçlük çekmenizi istemiyor. Sayıyı tamamlamanız, sizi doğru yola iletmesine karşılık Allah’ı tâzim etmeniz için ve umulur ki şükredersiniz diye -oruçla yükümlü tutup hükümlerini açıklıyor-”

2018 RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı en alt sınır fidye ve fitre miktarını günlük 19 TL olarak belirledi. Geçen yıl bu miktar, 16 TL olarak açıklanmıştı. Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,'oruç fidyesi' ve fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlayan mali bir ibadet olarak değerlendirildiğini belirtti. Müftü Şahin Güven, bu yıl 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında zorunlu olarak oruç tutamayanların günlük oruç fidyesi bedelinin 19 TL olduğunu bildirdi. Şahin, "Din İşleri Yüksek Kurulu 2018 yılı fıtır sadakası miktarını belirlemek üzere toplanmış ve müzakereler sonucunda, 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük sadaka-i fıtır miktarını 19 TL. (Ondokuz) olarak tespit etmiştir. Belirlenen bu miktarın, 'asgari miktar' olduğunun, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığının hatırlatılması, bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesi, söz konusu meblağın, gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebileceği uygun görülmüştür.