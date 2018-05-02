2018 Ramazan ne zaman başlıyor? İlk oruç ne zaman tutulacak? (2018 dini günler takvimi)

Ramazan ayına az bir zaman kaldı. Mübarek ayın müjdesi olarak tabir edilen Berat Kandili, geçtiğimiz pazartesiyi salıya bağlayan gece idrak edildi. Ramazan öncesinde son ihya edilen kandil olan Berat Kandili'nden sonra gözler şimdi onbir ayın sultanı 2018 Ramazan ayına çevrildi. 2018 RAMAZAN NE ZAMAN? İLK ORUÇ HANGİ GÜN? Ramazan ayı ne zaman ve üç aylar ne zaman başlıyor sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından cevaplandırıldı. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan mübarek üç aylar, 19 Mart Pazartesi günü başlayacak. Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan ayı 16 Mayıs Çarşamba günü başlıyor. 15 Mayıs Salı akşamı yatsı namazı ile birlikte ilk teravih namazı eda edilecek. 15 Mayıs Salı gecesini 16 Mayıs Çarşamba gününe bağlayan gece 2018 yılının ilk Ramazan orucu için sahura kalkılacak. 14 Haziran 2018 Perşembe günü Ramazan ayının son günü olacak. 2018 Ramazan ayında toplam 29 gün oruç tutulacak. 15 Haziran 2018 Cuma günü ise 2018 Ramazan Bayramı'nı kutlayacağız. KADİR GECESİ NE ZAMAN? Kadir Gecesi, üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayının yirmi yedinci gecesine rastlamaktadır. Kadir gecesinin zamanı Kadir gecesinin hangi gece olduğu kesin olarak bilinmemekle birlikte, Ramazan'ın yirmi yedinci gününün gecesinde olma ihtimali yüksektir. Peygamber Efendimiz, Kadir gecesinin hangi gece olduğunu kesin şekilde belirtmemiş, ancak; "Siz Kadir gecesini Ramazan'ın son on günü içerisindeki tek rakamlı gecelerde arayınız" demiştir. Bu sene Kadir gecesi, 10 Haziran Pazartesi gününe denk geliyor.

Kur'an-ı Kerim'de Kadir Gecesinin Önemi şu şekilde dile getirilmiştir; ''Biz Onu (Kur'an-ı Kerim'i) Kadir Gecesinde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen bilir misin? Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlıdır. O gecede, Rablerinin izniyle melekler ve Ruh (Cebrail a.s) her iş için iner dururlar. O gece esenlik, gün ağarıncaya kada sürer.'' (Kadir Süresi 1-5 Ayetler) Resul-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz buyuruyor: "Kim Kadir Gecesi'nde inanarak, ihlas ile o geceyi ibadetle geçirirse, geçmiş günahları bağışlanır." "Kadir Gecesi yatsı namazında cemaatte hazır bulunan, ondan nasibini almıştır." RAMAZAN AYININ ÖNEMİ Ramazan ayı, Müslümanlar için kutsal ve çok mübarek bir aydır. İslâm güneşi bu ayda doğmuş, dünyayı aydınlatan Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim bu ayda inmeye başlamıştır. Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi bu ayın içindedir. İçimizi kötü düşüncelerden, dışımızı çirkin davranışlardan temizleyen oruç bu ayda tutulmaktadır. Yüce Allah şöyle buyuruyor: 'Ey iman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı. Ola ki, korunup sakınırsınız'

Oruç, niyet ederek imsak vaktinden itibaren güneş batıncaya kadar yememek, içmemek ve cinsi ilişkiden uzak durmak suretiyle yerine getirilen bir ibadettir. Orucun Arap dilindeki karşılığı “savm” kelimesi olup, bu kelime “bir şeyden uzak durmak, kişinin kendini tutması ve engellemesi” manalarına gelmektedir. 2018 RAMAZAN FİTRESİ NE KADAR? Diyanet İşleri Başkanlığı, 2018 yılı en alt sınır fidye ve fitre miktarını günlük 19 TL olarak belirledi. Geçen yıl bu miktar, 16 TL olarak açıklanmıştı. Kayseri Müftüsü Doç. Dr. Şahin Güven,'oruç fidyesi' ve fitrenin yoksulların ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak, toplumda karşılıklı sevgi ve kardeşlik bağlarının pekişmesini sağlayan mali bir ibadet olarak değerlendirildiğini belirtti. Müftü Şahin Güven, bu yıl 16 Mayıs’ta başlayacak Ramazan ayında zorunlu olarak oruç tutamayanların günlük oruç fidyesi bedelinin 19 TL olduğunu bildirdi. Şahin, "Din İşleri Yüksek Kurulu 2018 yılı fıtır sadakası miktarını belirlemek üzere toplanmış ve müzakereler sonucunda, 2018 yılı Ramazan ayının başlangıcından 2019 yılı Ramazan ayının başlangıcına kadar en düşük sadaka-i fıtır miktarını 19 TL. (Ondokuz) olarak tespit etmiştir. Belirlenen bu miktarın, 'asgari miktar' olduğunun, sadaka-i fıtırda verilecek meblağ konusunda bir üst sınırın olmadığının hatırlatılması, bu konuda ideal olanın, herkesin kendi hayat standartlarına göre asgari günlük gıda harcamalarına denk düşecek bir meblağı vermesi, söz konusu meblağın, gıda gibi ayni olarak veya para şeklinde nakdi olarak ödenebileceği uygun görülmüştür.

Sadaka-ı fıtır ve oruç fidyesi ödeyen Müslüman, ihtiyacı olan yoksullara az da olsa bir şeyler verebilme ve yardımlaşmanın sevincini yaşar. Bundan dolayıdır ki fıtır sadakası (fitre) ve fidye, zekattan farklı olarak, yerine getirilir. Bu miktar en alt sınırdır. Gücü yeten ve durumu iyi olan daha fazlasını da verebilir, üst sınırı yoktur" dedi. ORUÇ NE ZAMAN FARZ OLDU? Oruç, İslam'ın beş temel rüknünden birisi ve aynı zamanda İslam'ın beş şartından biridir. Hicretin ikinci yılında farz kılınan orucun farziyeti, Kuranı Kerim, Sünnet ve icma ile sabittir. Cenabı Hak Bakara Suresinin 183.ayetinde; "Ey iman edenler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi oruç tutmak size de farz kılındı. Böylece umulur ki fenalıklardan korunursunuz. buyurarak, orucun Ümmeti Muhammed'e farz kılındığı beyan etmiştir. Allah Resulü (s.a.v) de bir hadisi şerifte orucun, İslam'ın üzerinde bina edildiği beş temel esastan birisi olduğunu açıklamıştır. ORUÇ TUTMANIN FAYDALARI Orucun faydaları ve hikmetleri diğer bütün farzlarda olduğu gibi sayılmayacak kadar çoktur. Ancak biz insanların idrak edeceği faydalarını beş ana başlık altında toplayabiliriz.

a) Oruç ahlakı güzelleştirir: Çünkü bize daima Allah"ı hatırlatır ve sorumluluk duygusunu geliştirir. Oruç gözleri harama bakmaktan, dili yalan ve çirkin sözlerden, kulakları haram şeyleri dinlemekten, mideyi haram yemekten, elleri kötü iş yapmaktan, ayakları kötü yerlere götürmekten korur. b) Oruç insanın merhamet ve yardım duygularını geliştirir: Hayatında açlık nedir bilmeyen varlıklı bir kimse, yoksulların çektiği açlık ve sıkıntıyı yeterince anlayamaz. Fakat bu kişi oruç tutarsa açlığın ne olduğunu anlar ve yoksulların neler çektiğini daha iyi anlar ve onlara karşı merhamet duyguları uyanır. Bunun sonucu olarak da yoksullara yardım elini uzatır, sıkıntılarını gidermeye çalışır. c) Oruç insana nimetlerin kıymetini öğretir: Oruç tutmakla bir süre nimetlerden uzak kalan insanın gözünde bu nimetlerin değeri daha iyi anlaşılır. Bu anlayış insana, onları daha iyi korumasını ve nimetleri kendisine veren Allah"a daha çok şükretmesini öğretir. d) Oruç tutmak insanı sağlıklı yapar: Bu konuda Peygamber Efedimiz şöyle buyurmuştur; „ Oruç tutunuz, sıhhat bulunuz.“ Senenin onbir ayında yorulan sindirim organları oruç sayesinde dinlenir. Ramazandan sonra daha güçlü bir şekilde görevlerini yaparlar.

e) Oruç insana sabırlı olmayı öğretir: Oruç tutmakla, belirli bir zaman kendini yememeye, içmemeye alıştıran insan, hayatta karşılaşacağı sıkıntılara karşı sabreder, kendinde acı ve sıkıntılara dayanma gücü bulur. RAMAZAN'DA İFTARDA OKUNACAK DUA Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif"de iftarda edilebilecek dua; Allah"ım, Senin rızan için oruç tuttum, Sana inandım, Sana güvendim, Senin rızkınla orucumu açtım, Hamdolsun verdiğin nimetlere, Sağlık ve afiyete. Ey bağışlaması bol Rabb"im, beni, ailemi, milletimi, devletimi, ve tüm inananları koru, rahmetini ve yardımını esirgeme üzerimizden, bizlere yaşama sevinci ver,

her türlü güçlüğe karşı dayanma gücü ver, senin her şeye gücün yeter. Amin… RAMAZAN'DA SAHURDA OKUNACAK DUA Onbir ayın sultanı mübarek Ramazan-ı Şerif"de sahurda edebileceğiniz güzel bir dua; Ya Rabb"im, Bizleri kendine layık kul eyle, Habib"ine layık ümmet eyle, imanımızı kamil eyle, ahlakımızı layık eyle, rızkımızı helalinden bol eyle, ömrümüzü hayırlı olarak uzun eyle, akıbetimizi hayr eyle, “Mükafatını ancak ben veririm” dediğin Ramazan orucunu güzel tutmayı bize nasip eyle, bunun için bize lütfeyle, yardım eyle,

gözümüzü, elimizi, dilimizi, kulağımızı her türlü kötülüklerden uzak eyle, gerçekten oruçlu bir mü"min olmayı bize nasip eyle, ve böyle güzel oruçlarla Ramazan"ı tamamlamayı nasip eyle.

Amin…