2018 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli) - Yakınlarınız için kandil mesajları

Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmenizi dileriz.

Huzur damlaları serpilsin yüreğine, en güzel mutluluklar yaşansın günlerinde, her bir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.

Yarabbi; teşrifleri ile dünyayı nura gark ettiğin efendimiz hürmetine, affı ilahine rıza-ı ilahine nail eyle. Abid zahid kulların arasına ilhak eyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i Şerifin için Allahü Ekber.

Her rekatte 1 Fatiha, 3 Kul Ya Eyyühel Kafirun, 3 İhlas okuyup 2 rekatte bir selam verilir. Böylece 10 rekat tamamlanır. Namazdan sonra 11 defa "ilhen vahiden ehaden sameden ferden vitran hayyen kayyumen daimen ebeda" duası okunup dua edilir. Bu 10 rekat namazı 10'u ile 20'si arasında kılamayanlar 20'sinden sonra 30'una kadar da kılabilirler. Tamamı 30 rekat olan bu namaz sahabeden Selman-ı Pak tarafından rivayet edilmiştir.

Not: Regaip kandilinde kılınacak olan bu namazı herjangi bir sebebten dolayı bu gece kılamayanlar Receb-i Şerif ayının sonuna kadar her Perşembeyi Cumaya bağlayan gece kandilmiş gibi bu namazı kılmalarında büyük faide vardır. Zira bu namaz 12 rekat olup her rekatı senenin bir ayına delalet eder ve dolayısıyla kişi senenin her ayına mükabil namaz kılmış olur.