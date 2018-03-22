2018 Regaip Kandili mesajları (resimli, kısa, uzun, hadisli) - Yakınlarınız için kandil mesajları

Bir mübarek kandil gününe daha geldik. Bugün ne kandili diye merak edenler için bu sorunun cevabı Regaip Kandili. Üç ayların başlaması ile kandil zamanları geliyor. İlk kandil de bu akşam yani 22 Martı 23 Mart'a başlayan gece idrak edilecek olan Regaip Kandili. Onu Mirac ile Berat kandilleri takip edecek. Peki bugün Regaip Kandili mesajları göndermek dışında ne yapabilir, bu mübarek günü nasıl değerlendirebilirsiniz?

Bugün Türkiye'nin dört bir yanında kandil vesilesi ile insanlar sevdiklerine, dostlarına, akrabalarına yani tüm yakınlarına dualarını ve iyi dileklerini Regaip Kandili mesajları ile ulaştıracaklar. Haberimizde derlediğimiz resimli, kısa, uzun veya hadisli Regaip Kandili mesajları listesinden beğeninize göre seçip Whatsapp, Facebook, Twitter, SMS gibi mecralardan paylaşabilirsiniz.

KISA REGAİP KANDİLİ MESAJLARI

Kimi zaman bir şeyi söylemek için lafı çok dolandırmamak kısa ve öz bir şekilde ifade etmek daha etkileyicidir. Sosyal medyada da kısa mesajlar bu yüzden çokça tercih ediyor. Bunun için sizlere özellikle Twitter ve Whatsapp gibi kısa mesajların kullanıldığı alanlar için kısa Regaip Kandili mesajları derledik.