2018 Sezonu Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakaları başladı

Türklerin en önemli ata sporları arasında yer alan cirit müsabakaları Uşak’ta strat aldı. Uşak Valisi Vali Salim Demir’in katılımlarıyla düzenlenen törende ’ta 2018 Sezonu Atlı Cirit İl Birinciliği müsabakalarına başlandı.

Kalfa Korusu tesislerinde gerçekleştirilen törene Vali Salim Demir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yalçın Baysal, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şahin Mercan, Özel Kalem Müdürü Muhammet Timur, Komutan Yardımcısı Jandarma Yarbay Hikmet Uz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Vali Salim Demir, Uşak’ın Türkiye’de Atlı Cirit sporunun merkezi olduğunu ifade ederek, "İlimizde Atlı Cirit Spor kulübü olarak, 24 adet spor kulübümüz var. Bu kulüplerden 19 tanesi Atlı spor il birinciliği müsabakalarına katılıyor. Katılım göstermeyen diğer kulüplerimizin karşılaşmalara katılmaları için gerekli çalışmaları yapacağız. Atlı Cirit Sporunun geliştirilmesi için her türlü çalışmayı yapmaya hazırız. Amacımız hem yerel hem de ulusal karşılaşmalar sayesinde ilimizin tanıtılmasına katkı sağlamaktır. İlimize kazandırılan Cirit sahası için başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, tüm devlet büyüklerimize, Uşaklılar adına şükranlarımı arz ediyorum. İlimizde Cirit sporunun gelişmesi için her türlü desteği vermeye hazırız" dedi.

Vali Salim Demir’in konuşmasının ardından 2018 yılı Atlı Cirit Birinciliği müsabakalarının ilk karşılaşmasında Okyanus Atlı Cirt Spor Kulübü ile Eşme Ayyıldız Atlı Spor Kulübü mücadele etti.