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2018 Siyer Sınavı Ödül Töreni

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 23:14 | Son Güncelleme

Peygamber Sevdalıları Platformu'nun düzenlediği siyer sınavında başarılı olanlara ödülleri takdim edildi

İSTANBUL (AA) - Peygamber Sevdalıları Platformu'nun düzenlediği siyer sınavında başarı kazananların ödülleri törenle verildi.

Arnavutköy Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül töreninde, Türkiye genelinde gerçekleştirilen "umre" ödüllü siyer sınavı için Arnavutköy ve Sultangazi ilçelerinde hiçbir yarışmacı umreye gitmeye hak kazanamadı.

Törende, başarı sağlayan 36 kişiye de bisiklet, diz üstü bilgisayar, tablet, kol saati, satranç takımı gibi hediyeler takdim edildi.

Araştırmacı yazar Özkan Yaman, Hazret-i Muhammed'den konuşmanın, O'nun sınavına girmenin ve yaşadığı yerleri gezmenin güzelliğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"O'ndan bahsetmediğimiz hiçbir anımız zaten yok. İnsanlık olarak nerede bir fazilet varsa orada Allah Rasulü'nden bahsediliyor. Aile huzurumuz, komşuluğumuz, akrabalığımız O'nu anlatıyor. Özümüz, sözümüz ne kadar doğruysa, istikamet üzere isek O'ndan daha güzel bahsediyoruz."

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program, ilahilerin okunması, sinevizyon gösterisi, çocukların Hazret-i Muhammed'in hayatını anlatan şiirleri okuması ve hediyelerin takdim edilmesinin ardından sona erdi.

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