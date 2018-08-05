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"2018 Troya Yılı" etkinlikleri sürüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.08.2018 11:13 | Son Güncelleme

Kültür ve Turizm Bakanlığınca "2018 Troya Yılı" kapsamında, yılın 7 ayında Troya temasıyla ulusal ve uluslararası alanda 133 tanıtım etkinliği gerçekleştirildi - Bakanlığın bu yıl katılım sağladığı 55 ülkedeki 100 turizm fuarında kurulan Türkiye stantlarında da Troya boy gösterdi - Uluslararası basın kuruluşlarınca Troya Yılı ve Troya Müzesi ile ilgili 223 haber yapıldı - Bakanlık, çalışmalarını son aşamaya getirdiği Çanakkale'deki Troya Müzesi'nin açılışını yakın zamanda yapmayı planlıyor

BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığınca "2018 Troya Yılı" kapsamında, yılın 7 ayında Troya temasıyla ulusal ve uluslararası alanda 133 tanıtım etkinliğine imza atıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, "2018 Troya Yılı" kapsamında uluslararası tanıtım kampanya ve faaliyetlerini Troya teması ile birleştirerek birçok farklı etkinliğe imza attı.

Bu kapsamda, Çanakkale'nin güneyinde bulunan geçmişi 5 bin yıl öncesine kadar uzanan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20. yılı olan 2018'de, 7 ayda ulusal ve uluslararası alanda 133 tanıtım etkinliği yapıldı.

Ayrıca, Bakanlığın bu yıl katılım sağladığı 55 ülkedeki 100 turizm fuarında kurulan Türkiye stantlarında da Troya boy gösterdi.

Yurt içindeki birçok kurum ve kuruluş tarafından Troya başlığıyla faaliyetler gerçekleştirdi.

- Yüzlerce habere konu oldu

Yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Troya'nın yurt dışında birçok habere konu olması da sağlandı. Uluslararası basın kuruluşlarınca Troya Yılı ve Troya Müzesi ile ilgili 223 haber yapıldı.

Yurt dışı temsilcilikleri üzerinden önemli arkeoloji, tarih, sanat, seyahat, dergilerinde ve yayınlarında "Troya Yılı" özel ek ve tanıtım çalışmalarını da yürüten Bakanlık, sosyal medyada ise "TurkeyHome" kampanyası çerçevesinde Troya'yı tanıtan reklam faaliyetlerine imza attı.

- Troya Müzesi yakında açılıyor

Öte yandan, Çanakkale'de 5 bin yıllık geçmişe sahip Troya Antik Kenti'nde 2014 yılında yapımına başlanan müzenin açılışı için de geri sayım başladı.

Müzeye ilişkin çalışmaları son aşamaya getiren Bakanlık, 2018 Troya Yılı kapsamında müzenin açılışını yakında yapmayı planlıyor.

Çanakkale Valiliğinin, UNESCO listesine girişinin 20. yılında "2018 Troya Yılı olsun" teklifi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bu seneyi "Troya Yılı" ilan etmişti. Homeros'un eserlerine de kaynaklık eden Troya, 1998 yılında UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne girmişti.

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TROYA ANTIK KENTI "2018 Troya Yılı" Kültür ve Turizm Bakanlığı tanıtım

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