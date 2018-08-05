"2018 Troya Yılı" etkinlikleri sürüyor

BURCU ÇALIK- Kültür ve Turizm Bakanlığınca "2018 Troya Yılı" kapsamında, yılın 7 ayında Troya temasıyla ulusal ve uluslararası alanda 133 tanıtım etkinliğine imza atıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, Bakanlık, "2018 Troya Yılı" kapsamında uluslararası tanıtım kampanya ve faaliyetlerini Troya teması ile birleştirerek birçok farklı etkinliğe imza attı.

Bu kapsamda, Çanakkale'nin güneyinde bulunan geçmişi 5 bin yıl öncesine kadar uzanan Troya Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ne kabulünün 20. yılı olan 2018'de, 7 ayda ulusal ve uluslararası alanda 133 tanıtım etkinliği yapıldı.

Ayrıca, Bakanlığın bu yıl katılım sağladığı 55 ülkedeki 100 turizm fuarında kurulan Türkiye stantlarında da Troya boy gösterdi.

Yurt içindeki birçok kurum ve kuruluş tarafından Troya başlığıyla faaliyetler gerçekleştirdi.

- Yüzlerce habere konu oldu

Yürütülen tanıtım çalışmalarıyla Troya'nın yurt dışında birçok habere konu olması da sağlandı. Uluslararası basın kuruluşlarınca Troya Yılı ve Troya Müzesi ile ilgili 223 haber yapıldı.