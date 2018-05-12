HABER

"2018 Uluslararası Dergicilik Ödülleri"

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2018 19:11 | Son Güncelleme

Toplam 18 kategoride ödül verilen törende, "Editör Ödülü"ne Karabatak Dergisi, "Kapak Ödülü"ne Temmuz Dergisi, "Musahhih Ödülü"ne Divanyolu Dergisi, "Sinema Dergisi Ödülü"ne İran'da yayımlanan 24 Magazin adlı dergi, "Çocuk Dergisi Ödülü"ne ÇETO, "Aile Dergisi Ödülü"ne ise Nisanur Dergisi değer görüldü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında "2018 Uluslararası Dergicilik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl "Çocuk Dergiciliği" teması altında gerçekleştirilen fuarda ödül töreni, Sirkeci Tren Garı içerisindeki etkinlik alanında yapıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin, Sirkeci Tren Garı'nın fuar alanı olarak kendilerine artık küçük geldiğini söyledi.

Gültekin, fuarın imece usulü gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek, "Bu fuarı yaparken ağırlı olarak genç dergici arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Onlar da bizlere yardım ediyorlar. Burada yeni, güzel dostluklar kuruluyor. Gençler dergici ağabeyleriyle bir araya gelebiliyor." dedi.

- "Fuar İstanbul ve Kudüs arasında bir köprüdür"

Dünya Dergiler Birliği Dr. Abed Khouja da konuşmasında, fuarı düzenleyen herkese çok teşekkür ederek, "Kalemin icadından beri düşüncelerimizi bir kağıda aktarabiliyor ve bir şeyler icat edebiliyoruz. Kim kalem tutarsa hedef tutar. Bugünkü hedefimiz de okumak ve birleşme aşkıdır. Bu fuar bizim bir araya gelmemiz için bir fırsattır. Dünyanın dört bir yanından gelen dergiciler adına Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.

Khouja, Kudüs'ten fuara konuk olduğunu dile getirerek, "Bu fuar İstanbul ve Kudüs arasında bir köprüdür. Sizinle olmaktan çok mutluyum. İnşallah gelecek yıl da fuara katılacağız." dedi.

Törende Dünya Türkçe Dergiler Birliği Başkanı Mehmet Arif ise Köprü Dergisi ile 4 yıldır fuara katıldıklarını belirterek, "Bu fuarda maksadımız her derginin, her anlayışın burada sesinin duyulmasıydı. Farklı ülkelerin birbiriyle kaynaşmasıydı. Bunu başardığımız için organizasyondaki herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

- 18 kategoride ödül verildi

Toplam 18 kategoride ödül verilen törende, "Editör Ödülü"ne Karabatak Dergisi, "Kapak Ödülü"ne Temmuz Dergisi, "Musahhih Ödülü"ne Divanyolu Dergisi, "Sinema Dergisi Ödülü"ne İran'da yayımlanan 24 Magazin adlı dergi, "Çocuk Dergisi Ödülü"ne ÇETO, "Aile Dergisi Ödülü"ne ise Nisanur Dergisi değer görüldü.

Fuarın bu yılki onur konuğu dergisi "İtibar" adına da bir ödülün verildiği törende, "Tasarımcı Ödülü"nü Ahmet Demir, "Akademik Dergi Ödülü"nü Univers Magazine Arnavutluk, "Kitap Dergisi Ödülü"nü Okur Kitap Dergisi, "Röportaj Ödülü"nü Vuslat Dergisi, "Okul Dergisi Ödülü"nü Ömer Çam Anadolu Lisesi, "Dosya Dergiciliği Ödülü"nü Zeytinburnu Belediyesi Z Dergisi, "Gençlik Dergisi Ödülü"nü Serçe Dergisi, "Edebiyat Dergisi Ödülü"nü Barbar Dergisi, "Fanzin Ödülü"nü ise Hark Dergisi aldı.

Törende, "Dünya Türkçe Dergiler Birliği Özel Ödülü", Bulgaristan'da Türkçe olarak çıkan Alev Dergisi'ne takdim edildi.

"Fanzin Teşvik Ödülü" ise Gökkuşağı, Uzay dergileri ile fuar boyunca çıkardığı Fanzin adına Ubeydullah Erdoğan'a, Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerine ve Sancaktepe Abdurrahmangazi İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin çıkardığı "Murafa" dergisine verildi.

Balkondan çığlık atarak yardım istediBalkondan çığlık atarak yardım istedi
Ramazan pidesinin fiyatı belli olduRamazan pidesinin fiyatı belli oldu
Büyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılarBüyük skandal! Bira şişesine 'La İlahe İllallah' yazdılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
"2018 Uluslararası Dergicilik Ödülleri" 9. Uluslararası Dergi Fuarı

En Çok Okunan Haberler

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Doğu Perinçek: Cumhurbaşkanı seçilirsem HDP'nin kapatılması için başvuracağım!

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Başbakan Yıldırım'dan, Bahçeli'nin genel af önerisine cevap

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Yavuz Bingöl: Onlardan daha çok demokratız

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

Arka Sokaklar'da Hüsnü Çoban'a kanser teşhisi konuldu

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

ANAR Genel Müdürü, 24 Haziran seçimleri için son anket sonucunu açıkladı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

Erdoğan'ın mal varlığı ne kadar? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklanan mal varlığı

İlginizi Çekebilir

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ayasofya Meydanı'nda sabah namazı kılındı

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Ahmet Hakan: Oyumu hangi adaya vereceğimi açıklıyorum

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Çorum'da mezarlıktaki gizemli kız hakkında valilikten açıklama

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Tokat, Reşadiye'de 2,5 yıl önce kaybolan Dursun Kağan Taşçı ve Bayram Erol hakkında ilgili flaş gelişme

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Fatih Portakal'dan 24 Haziran erken seçimi öncesi cumhurbaşkanı adaylarına canlı yayın daveti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Irak'ın Kerkük kentinde bir patlama daha! Seçimler sonrası tansiyon düşmüyor!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Azerbaycan'dan Ermenistan'a sert uyarı: Geniş kapsamlı askeri operasyonlara hazırız

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Ankara'da 5 milyon TL'lik vurgun yapan iş adamı görünümlü organize çete çökertildi

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

Bakan Özhaseki: İmar barışından gelen para, deprem için belediyelere kredi olacak

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

CNN Türk’te deprem: Ana haber spikeri Duygu Demirdağ istifa etti

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

Kuzey Kore'den flaş karar! Nükleer deneme alanlarını kapatıyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.