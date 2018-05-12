İSTANBUL (AA) - Türkiye Dergiler Birliği (TÜRDEB) ve Dünya Dergiler Birliği (World Periodical Union -WPU) tarafından düzenlenen "9. Uluslararası Dergi Fuarı" kapsamında "2018 Uluslararası Dergicilik Ödülleri" sahiplerini buldu.

Bu yıl "Çocuk Dergiciliği" teması altında gerçekleştirilen fuarda ödül töreni, Sirkeci Tren Garı içerisindeki etkinlik alanında yapıldı.

Ödül töreninde konuşma yapan Türkiye Dergiler Birliği Başkanı Asım Gültekin, Sirkeci Tren Garı'nın fuar alanı olarak kendilerine artık küçük geldiğini söyledi.

Gültekin, fuarın imece usulü gerçekleştirildiğine de dikkati çekerek, "Bu fuarı yaparken ağırlı olarak genç dergici arkadaşlarımıza yardımcı oluyoruz. Onlar da bizlere yardım ediyorlar. Burada yeni, güzel dostluklar kuruluyor. Gençler dergici ağabeyleriyle bir araya gelebiliyor." dedi.

- "Fuar İstanbul ve Kudüs arasında bir köprüdür"

Dünya Dergiler Birliği Dr. Abed Khouja da konuşmasında, fuarı düzenleyen herkese çok teşekkür ederek, "Kalemin icadından beri düşüncelerimizi bir kağıda aktarabiliyor ve bir şeyler icat edebiliyoruz. Kim kalem tutarsa hedef tutar. Bugünkü hedefimiz de okumak ve birleşme aşkıdır. Bu fuar bizim bir araya gelmemiz için bir fırsattır. Dünyanın dört bir yanından gelen dergiciler adına Türkiye'ye teşekkür ederim." diye konuştu.